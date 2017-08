Das Grundeinkommen wird kommen Wenn zwei sich nicht streiten: In Dresden diskutiert der Philosoph Richard David Precht mit dem Aktivisten Christian Felber.

Richard David Precht ist Philosoph, Publizist und Autor des Bestsellers „Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?“ Zum Palaissommer in Dresden diskutierte er mit dem österreichischen Aktivisten Christian Felber. © Robert Michael

Richard David Precht öffnet am Montagabend in Dresden erst einmal die Weinflasche. Damit ist er bei dem Publikum, das sich auf Liegestühlen und Decken im Park vor dem japanischen Palais versammelt hat, in bester Gesellschaft. Ideen neuer Ökonomie werden hier von Studenten und Bildungsbürgertum mit größtenteils selbst mitgebrachten, meist alkoholischen Getränken bekömmlich gemacht. Christian Felber hingegen bleibt beim Wasser. Das passt. Der Realist Precht braucht schon mal ein Gläschen Wein, um die Welt zu ertragen. Der Idealist Felber hat Ideale.

Tatsächlich erweisen sich die beiden im Gespräch als sehr einige Zeitgenossen. „Ich sehe das genauso wie du“, dieser Satz fällt nicht nur einmal. Unterschiede finden sich im Detail und der Denkweise. Felber, Gründer von Attac Österreich, hat sich auf seinem Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie eingerichtet. Firmen sollen zusätzlich zur Finanzbilanz eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Wie sozial ist das Unternehmen, was tut es für die Allgemeinheit? Dazu eine souveräne Demokratie, in der die Bürger mehr Mitspracherecht haben.

Auch für Precht sind das „wünschenswerte Ziele. Daran gibt es nichts zu kritisieren.“ Außer, dass er nicht an Graswurzel-Bewegungen glaube. Es brauche immer ökonomische Gründe, damit sich derlei Ideen durchsetzen. Prechts Thema ist die Digitalisierung, die die Arbeitswelt verändern wird. Ohne Umbruch keine Revolution. Eine neue Gesellschaftsordnung hat er nicht in der Tasche, der Aktivist Felber trifft auf den Beobachter Precht. Das zeigt auch die Körperhaltung während des Gesprächs. Die meiste Zeit lehnt sich Precht zurück, ein Bein locker über das andere geschlagen, den Kopf auf die Hand gestützt. Felber hingegen sitzt meist vorgebeugt.

Das Publikum indes klatscht vor allem dann, wenn einer der beiden eine Umverteilung des Geldes von oben nach unten vorschlägt. Sie haben viel zu klatschen. Precht ist ein großer Verfechter des Grundeinkommens. Er ist sicher: Es wird kommen. Allein schon aus ökonomischen Gründen, weil in der digitalisierten Welt nicht genug Arbeit für alle da sei. Felber sieht das Grundeinkommen lediglich als eine Übergangslösung. Nur bei der Finanzierung sind sie etwas uneins. Dass genug Geld da sei, glauben aber beide.

Auch nach fast drei Stunden Debatte diskutiert das Publikum beim Verlassen des Geländes fleißig weiter. Viele interessante Ideen, so der Tenor. Aber wie diese umgesetzt werden können, bleibt unklar.

zur Startseite