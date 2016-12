Das große Legendenschwinden In diesem Jahr sind etliche Ikonen des Pop gestorben. Das ist umso tragischer, weil David Bowie und Co. nie Nachfolger haben werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zwei Ikonen, die fehlen: David Bowie, eine der schillerndsten Figuren im Pop, starb am 10. Januar an Krebs. © polaris/laif Zwei Ikonen, die fehlen: David Bowie, eine der schillerndsten Figuren im Pop, starb am 10. Januar an Krebs.

Manfred Krug – hier 1966 als Hannes Balla im DDR-Film „Spur der Steine“ – erlag am 21. Oktober einer Lungenentzündung.

Stellen wir uns darauf ein, dass die Welt immer seltsamer wird. Sie rückt nicht nur beständig aus diversen Fugen, sie verliert vor allem Helden, ohne dass würdige Nachfolger in Sicht wären. Im Allgemeinen und ganz besonders im Pop. Da hörten 2016 extra viele helle Sterne auf zu leuchten. Obwohl es die Szene auch weiterhin versteht, sich quietschbunt zu inszenieren, verlor sie dennoch spürbar an Farbe und ganz sicher an Kontur.

Das Legendenschwinden setzte bereits ein, da hatte das Jahr 2016 noch gar nicht angefangen. Motörhead-Boss Lemmy Kilmister, am Heiligabend 1945 geboren, überlebte seinen 70. Geburtstag lediglich um etwas mehr als 72 Stunden, starb am 28. Dezember und überließ den trauernden Fans die dunkle Ahnung, dass sich da etwas Mieses zusammenbraut.

Schon am 4. Januar lief die Tragödie an, wenn auch zunächst nur in Ostdeutschland als solche empfunden: Achim Mentzel ging nach einem Herzinfarkt von uns. Sicherlich ein Mann mit strittigen Talenten, unbedingt aber eine Marke mit natürlichem Kopierschutz. Heutzutage baut doch kein Mensch aus der Unterhaltungsbranche so viele Brüche in seine Biografie ein.

Prompt folgte dem regionalen das weltweite Entsetzen, als am 10. Januar die Meldung vom Tod David Bowies die Runde machte. Der Brite mit Wohnsitz in New York hatte seinen 69. Geburtstag nur um 48 Stunden überlebt, sich und seinen Anhang aber kurz zuvor noch mit einem Meisterwerk von Album beschenkt. Er zehrte also mitnichten von altem Ruhm, sondern blieb bis zuletzt kreativ. Eine gefeierte Pop-Ikone wurde nicht zuletzt deshalb sofort zum Mythos.

Die Welt feiert Bowies 70.

Musiker aus Bowies Generation schaffen das noch. Wer sich jetzt anschickt, ein Star zu werden, hat hingegen ungleich schlechtere Aussichten auf Dauerruhm. Und somit wenig Chancen, sich als Namensgeber einer Riesenkrabbenspinne, als Thema für Stadtführungen – der „Bowie-Walk“ in Berlin hat Dauerkonjunktur – oder mittels Bronzetafeln an Hauswänden verewigt wiederzufinden. Können Sie sich vorstellen, dass zum 70. Geburtstag von Justin Bieber oder dem von Taylor Swift einst weltweit Gedenkkonzerte zelebriert werden? Eine irrwitzige Vorstellung, oder? Völlig überraschungsfrei ist dagegen, dass David Bowies 70. Geburtstag am 8. Januar 2017 eine Steilvorlage liefert. Selbst im Dresdner Beatpol wird die zielsicher von der Theatertruppe „Cie. Freaks und Fremde“ verwertet, ansonsten laufen weltweit unter dem Motto „Celebrate David Bowie“ Veranstaltungen mit unterschiedlich hoher Star-Dichte.

Bis die Welt den 70. von Prince feiern kann, dauert es noch über ein Jahrzehnt. Der kleine wie clevere Pop-Exzentriker starb völlig überraschend am 21. April, anderthalb Monate vor seinem 58. Geburtstag. In Deutschland fiel an diesem Tag tatsächlich Schnee, passend zu einem der zeitlosen Hits von Prince. Monatelang schmückten anschließend Fans den Zaun vorm Studio-Anwesen des Stars in Chanhassen/Minnesota mit Blumen und Ballons in Lila, lila leuchteten spontan prominente Bauwerke in aller Welt, nachdem Prince’ Tod bekannt geworden war.

Und die Szene wurde noch um viele weitere Helden ärmer. Bereits im Januar hatte es Eagles-Gitarrist Glenn Frey dahingerafft. Maurice White, Kopf und Herz von Earth, Wind & Fire, starb Anfang Februar. Zwei Drittel von Emerson, Lake & Palmer sind nun tot – Keith Emerson starb im März, Greg Lake Anfang Dezember.

Schmerzlich für den populären Jazz hierzulande: Swing-Altmeister Hugo Strasser trat im März für immer ab. Exakt eine Woche später war Roger Cicero tot. Gerade mal 45 wurde der Mann, der den Swing in den deutschen Pop zurückgeholt hatte. Und dann auch noch Manfred Krug. Eine neue Platte, eine lange Tour – alles sah danach aus, als würde er ein furioses Comeback hinlegen. Das blieb unvollendet. Zu Ende brachte dagegen Leonard Cohen sein Album „You Want It Darker“, entzückte damit Kritiker wie Fans, versprach eine Fortsetzung – und starb.

Kurz vorm Finale kam noch ein derber Doppelhieb: Erst riss es Heiligabend Rick Parfitt aus dem Leben und damit die legendäre Boogie-Rock-Band Status Quo auseinander. Ohne den singenden Gitarristen werden die Herren wohl auch kaum wie geplant am 10. Juli in Dresden spielen. Mit gerade mal 53 Jahren versagte George Michael am ersten Weihnachtsfeiertag das Herz – dabei klingelten doch gerade erst wieder die Kassen, ohne dass der in den Achtzigern mit Wham! berühmt gewordene Sänger etwas dafür tun musste: Allein die Tantiemen für den von ihm verfassten Hit „Last Christmas“ liegen alljährlich bei rund acht Millionen Euro.

Soundtrack für den Alltag

Nun spaltete gerade besagter Hit die Menschheit in zwei ungefähr gleich große Lager: Die einen kommen ohne diese Nummer gar nicht erst in Weihnachtsstimmung, den anderen geht sofort die Pudelmütze hoch, quengelt irgendwo das einleitende „Aahahaha“ aus einem Lautsprecher. Doch für die Nummer spricht: Es kennt sie jeder. Zumindest jeder, der seit 1984 irgendwo in der westlichen Welt mal die Ohren aufgesperrt hat. Wham! ebenso wie George Michael, der als Solist mit „Freedom“ und „I Want Your Sex“ gänzlich zuckerfreie Knaller nachreichte, bleiben uns als Bilder, als Namen, als Soundtrack zum Alltag erhalten. Und irgendwer wird 2033 höchstwahrscheinlich den 70. Geburtstag von George Michael mit einem herrlich plüschigen Fest zelebrieren.

Bowie, Krug, Prince, Cohen, Michael – sie alle konnten zeitlebens auf treue Fans bauen, auf Zuhörer, die über den Tod ihrer Helden hinaus zu ihnen stehen. Diese Treue kommt völlig aus der Mode. Keinen heute Zwanzigjährigen interessiert doch in 20 Jahren noch, was seine derzeitigen Idole dann musikalisch so treiben. Niemand wird mehr mit seinen Stars altern, niemand mehr eine vergeigte Platte verzeihen und sich auf die nächste freuen. Man kann die Entwicklung bedauern, ganz sicher aber nichts dagegen tun. Schließlich befeuert die Musikindustrie eifrig diesen Trend.

Alle Plattenfirmen setzen auf Streamingdienste à la Spotify, die, kaum hat jemand Gefallen an den Songs einer Band gefunden, zig andere empfehlen, die einem – spuckt der Logarithmus dahinter aus – sicher genauso zusagen. Ein schneller Happen, zack: Da ist schon der Nächste. Und der Nächste. Wie hieß die Band eben? Egal, das geht doch nicht weniger ab. Musiker sind so flink im Ohr des Konsumenten wie von ihm vergessen. Kein David Bowie, kein Prince würde unter diesen Umständen mehr so groß, so dauerpopulär werden.

Die Pop-Ikonen sterben nicht nur, wie sie immer mal gestorben sind. Nein, jetzt sterben sie aus.

zur Startseite