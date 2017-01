TV-Tipp Das ganze Leben ist eine einzige Erosion Das ARD-Drama „Das Alter der Erde“ balanciert nicht nur am Rande menschlicher Abgründe.

Der todkranke Henrik (Klaus J. Behrendt) will mit Birthe (Ann-Kathrin Kramer) unbedingt auf einen entlegenen Gletscher steigen. © ARD/Olaf R. Benold

Birthe und ihr Mann Nils haben Stress mit Tochter Tilde. Die hängt mal wieder auf irgendeiner Party ab und kommt nicht heim. Als sie am nächsten Vormittag endlich auftaucht, werfen ihr die Eltern ihr Nichtstun vor, da sie weder studieren noch in ihrem Bergsportgeschäft mitarbeiten noch sonst irgendetwas tun will. Birthe (Ann-Kathrin Kramer) und Nils (Felix Vörtler) raten Tilde zum Auszug, was sie dann auch prompt macht. Dass sie damit letztlich eine tiefe Ehekrise auslösen, können die Eltern noch nicht ahnen am Anfang des ARD-Dramas „Das Alter der Erde“.

Doch kaum sind sie alleine, brechen sich verborgene Sehnsüchte Bahn. Birthe fühlt sich nach 20 Jahren Ehe leer und wünscht sich sehnlichst ein weiteres Kind, Nils geht ganz in seinem Geschäft auf und will einfach nur nette Zweisamkeit.

Als er sich einen Fuß bricht, muss Birthe an seiner statt eine gefährliche Bergtour übernehmen, organisiert von einem Freund, dem Geologen Henrik Jacobsen (Klaus J. Behrendt). Der offenbart ihr unterwegs, dass er einen Tumor hat und bald sterben wird. Ein Unwetter zwingt sie zum Übernachten am Berg – in einem gemeinsamen Zelt. Derweil flirtet der einsame Nils an der Hotelbar mit einer charmanten Dame. Die aber ist ausgerechnet Jacobsens Frau Karen (Susann Uplegger).

Der Film in der Regie von Jörg Grünler wäre an einem Freitagabend sicher besser platziert. „Ein Albtraum“, sagt Nils gegen Ende zu seiner Frau, als herauskommt, dass sie sich gegenseitig betrogen haben, ausgerechnet mit den Partnern eines anderen Ehepaares. „Das Alter der Erde“ bewegt sich stellenweise sehr nah am Kitsch. Man erfährt viel über Gesteinsschichten in den Bergen und darüber, dass man nie aufgeben und seine Träume leben soll. Dazu drohen schwere Gewitter draußen wie drinnen alles zu überrollen, den Zuschauer eingeschlossen. Und so manche Lebensweisheit gilt es auch zu ertragen. Etwa: „Der Tod kommt doch immer ungelegen. Wichtig ist, was man gerade tut, wenn er einen erwischt“. (dpa)

„Das Alter der Erde“, Sonnabend 20.15 Uhr, ARD

