Das Fahrrad als Vehikel der Konsumkritik Absolventen der Hochschule für Bildende Künste Dresden zeigen ihre Diplome und ein kritisches Interesse an der Welt.

Gut gerüstet für das Leben als freier Künstler sollten die jungen Absolventen die Kunsthochschule verlassen. Lisa Poelker hat alles Notwendige für die Zeit nach dem Studium in einen Fahrradanhänger gepackt. © Ronald Bonß

Die Arbeit am Material und dessen vitalen Verwandlungsprozessen, die Verwendung von Bruchstücken und Resten darf seit einigen Jahren als Kennzeichen junger Dresdner Kunst gelten. Im diesjährigen Diplomjahrgang kommt eine neue Empfindlichkeit für das Geschehen außerhalb der Kunst hinzu, das sich mit den Problemen des Künstlerdaseins verbindet. Lisa Poelker stellt in das Vestibül des Oktogons ein Fahrrad samt Fahrradanhänger, ausgestattet mit allem Notwendigen für eine künftige autonome Existenz außerhalb der Akademie. Nicht allein mit einer schon entsorgten Arbeitsjacke und Malergerät hat sie sich bevorratet, sondern auch mit Nüssen und getrockneten Apfelringen. Das Fahrrad ist aus vier anderen zusammengebaut, die schon im Schrott gelandet waren. Alle Dinge organischer Herkunft hat Poelker in den vergangenen Monaten auf dem Hochschulgelände an der Pfotenhauer Straße gesammelt, von den Haaren der Kommilitonen für Pinsel bis zu Gräsern und Blättern für Pigmente. Ihre Installation soll mehr als nur den Aufbruch in eine ungesicherte Existenz illustrieren. Sie zeigt ebenso: Man muss viele Dinge nicht kaufen. Man kann auf Konsum weitgehend verzichten.

Daniel Grams weggeschmissene Brote, noch halb im Backpapier, weisen in die Gegenrichtung. Warum stellen wir etwas her, scheint er zu fragen, wenn wir davon gar nicht so viel brauchen? Er selbst hat das Brot fassweise gebacken. Jetzt liegt es auf dem Fußboden, fünf baumstammdicke Kloben, wie gemacht, um sie in die Feuerluke des Ofens zu schieben. Zahlreiche Feldfrüchte landen heute eher im Tank, als dass sie der Ernährung dienen. Was bei Irène Mélix‘ Arbeit im Senatssaal ganz umsonst und ungleichmäßig auf der Wand wuchert, ist ein kurzhaariger Flaum. Mélix hat ihn mit einem elektrostatisch-pneumatischen Beflockungsgerät draufgeblasen. In der Vorstellung der Künstlerin sind es indessen die Spuren der Geschichte, die scheinbar aus der Tiefe des Gemäuers wie Gift oder Rauch die weiße Tünche durchdringen. Auf dieser Wand war zur Zeit der Nationalsozialisten der Reichsadler zu sehen. Der Katalog zur Ausstellung offenbart: Auch Mélix beschäftigt sich sonst mit Fundstücken und Möbeln aus Tischlerei-Resten.

Auch die Malerei gewinnt, wenn sie über das bloße Porträt hinausgeht, hin zu den Schwierigkeiten der Nähe und der möglicherweise scheiternden Kommunikation. Karin Armbruster in ihrer Serie „Horla (of men)“ zeigt Männer mit Abwehrbewegungen: die Hand vorm Gesicht, die Hand am Ellenbogen oder Handgelenk des anderen Armes. Die im Gespräch die Sätze zuteilende Hand, der drohend auf den Betrachter gerichtete Zeigefinger. Alle fünf Ölgemälde sind im gleichen Farbton gehalten, in vier von ihnen ist die Augenpartie mit breitem Pinsel ausgelöscht. Armbruster kann so die sprechende Geste vor die Porträtähnlichkeit stellen. Und sofort entsteht ein erkennbarer Stil.

Ums Gesehenwerden und Verstecken geht es auch in den Pastell- und Ölskizzen von Murat Ömer. Die Männer bei der mutwilligen Andeutung von schwulem Sex, die einsamen Typen in seltsamer Kleidung und Fetischmasken – sie erscheinen anrührend in ihrer Verletzlichkeit. Ganz natürlich bleiben sie in ein gewohntes Umfeld eingebunden, von den Graffiti an den Häusern bis zum Pflanzenschmuck. Das Gute daran: Ömer malt nicht bloß Fotos ab, sondern hat für die meisten seiner Bilder die Form neu umrissen. Die Masken, die Schriften pulsen vor Energie.

Was bei 46 Absolventen kein Wunder ist: Der Besucher kann zu fast jedem Thema eine Ergänzung finden. Zur ökonomischen Materialsammlung eine ähnliche mit Erinnerungsfunktion. Zu den gemalten Abwehrgesten in Öl gemalte Frauenhände, die das eigene Gesicht geradezu ersticken. Zu den heiklen Masken die grobe Offenheit der Frauengesichter, den Standbildern von Pornofilmen abgezeichnet. Zur Applikation von Filz und Leder auf dünnste Stoffe der mit Indigo gefärbte dünne Stoff. Ebenfalls mehrfach sind Alchemie und Empfindlichkeit des gebrannten Tons zu sehen, sowohl mit Hinweisen auf andere Kunst als auch auf Sexpuppen und medizinische Geräte früherer Zeiten.

Zwei Arbeiten sind jedoch einmalig in ihrer Weltzuwendung in der Form einer Warnung. Jan Kunze hat ehemalige Geheimdokumente des US-amerikanischen Atomwaffenprogramms mit dem Grafitstift abgezeichnet und auf einem Tisch unter Glas ausgebreitet. Fotos der beteiligten Wissenschaftler, Warnschilder, Häusergrundrisse und Landkarten. Eine Schreibmaschinenseite mit den Daten der Plutoniumausbeute, eine andere mit der Wunschliste der Militärs: Bitte 204 Bomben für 66 auszulöschende Städte, und noch mal das Doppelte, falls etwas schiefgeht. Dieses „Sicherheitsdenken“ macht beklommen. Auch die Energie, die der hetzende Hütehund in der Videoinstallation Elise Beutners entwickelt, ist für die Herde vermutlich schädlich. Es ist der Jagdinstinkt am falschen Platz.

Die Schau in der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Brühlsche Terrasse (Oktogon und ausgewählte Ateliers) ist bis zum 3. September täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

