Kolumne: satirischer Nachschlag Das Ende des Weihnachtsmannes am Silvesterabend Über die Verjüngung der Tradition auf der Grundlage gemeinsamer Basis.

SZ-Kolumnist Wolfgang Schaller ist Kabarettist, Autor und künstlerischer Leiter der Dresdner Herkuleskeule.

Er käme noch diesmal und dann nimmermehr, ließ mich der alte Mann wissen. Das Treppensteigen fiele immer schwerer mit den immer schwereren Geschenken im immer größer werdenden Sack. Er kam pünktlich wie immer, aber atemloser durch die Nacht und klopfte wie seit Äonen mit dem gleichen tiefstimmigen „Hallo, ich bin der Weihnachtsmann“ an die Tür, nur dass er sich diesjahrs zu einem Eierlikör überreden ließ, der ihn gesprächig machte.

Er könne sich gar nicht vorstellen, nächstjahrs einsam in seiner Waldhütte zu hocken ohne die glücklichen Kinderaugen, in denen sich der Kerzenschein spiegelte beim Geschenkeauspacken, da kam er sich nützlich vor und wichtig. Ein studierter Engel aus der Redaktion des Weihnachtskomitees hatte schon vorjahrs gedrängt, endlich den Weihnachtsmann zu verjüngen, es entspreche nicht mehr dem Geist der neuen Zeit, mit einem kniezittrigen Weihnachtsmannopa kleine Kinder zu erschrecken, dazu noch behaftet aus sozialistischer Diktatur mit unverkennbar russischer Infiltration, wenn er des Kindes Oma bei seinem Besuch im Scherz nötigte, „Nina nina tam kartina“ aufzusagen, bevor sie die schleifchengeschmückten neuen Taschentücher entbinden durfte.

Tradition hin, Tradition her, hieß es in der Zentrale, es gäbe ja längst eine Generation, die nicht mehr an die Mär vom Weihnachtsmann glaube. Wäre es nach des blonden Engels Plan gegangen, hätte schon letztjahrs ein junger, dynamischer, fließend englisch sprechender Junggeselle die Gaben verteilt, „Jingle Bells“ singend, doch der Umworbene gab an, er wolle Heiligabend zu Hause mit seiner eigenen Familie feiern, dies sei ihm wichtiger als Karriere. Außerdem sei seine Forderung, Paketboxen in den Hausfluren anzubringen, die Mühen des Treppauftreppab sparend, und beliefern wolle er die Adressaten vormittags zwischen 11 und 14 Uhr, dies könne er sich einrichten, die andere Zeit verbringe er mit Yogakurs und Chi-Gong, die Seele in der Tageshektik stärkend.

Das Engelsfräulein war etwas wehleidig, dass die Zentrale die Bedingungen des Newcomers nicht zu erfüllen bereit gewesen war, sodass diesjahrs noch alles beim unspektakulären Alten blieb. Aber das Komitee hatte schon in Übereinstimmung mit der Basis die Verjüngung der Tradition nächstjahrs beschlossen. Es war ja nicht unbemerkt geblieben, dass der Alte auf jedem Treppenabsatz schnaufend stehen blieb und schon im Ausländerheim einen jungen Achmad gebeten hatte, als helfender Wichtel ihn auf der Geschenktour zu begleiten. Der Moslembart hätte deutsche Wichtelidentität vorgegaukelt. Aber der Asylbewerber besaß noch keinen Ausweis, und ohne hinterlegten Ausweis, so wusste der Alte, sei nichts möglich, nicht einmal ein Terrorakt. Der alte Mann ging gebückt nach geleerter Eierlikörflasche. Ich hörte ihn über die Flurfliesen schlurfen, bevor die Haustür ins Schloss fiel. Er hatte zur Eile gedrängt, als Rentner habe er einen vollen Terminplan, seinen Bruder Ruprecht könne er nächstjahrs Weihnachten besuchen, falls der noch lebe, und am Silvesterabend sei er eingeladen vom Komitee zu einem Punsch mit anschließender Tombola beim gemeinsamen Rentnerschießen. Am 1. Januar gab die blonde Redakteurin im Organ des Komitees in Trauer bekannt, er sei getroffen worden.

Anm. der Red.: Wie jetzt bekannt wurde, hat das Weihnachtskomitee beschlossen, einen Neuanfang zu wagen. In diesen schwierigen Zeiten sei für einen Neuanfang Kontinuität am wichtigsten. Deshalb habe das Komitee den beim Rentnerschießen angeschossenen Weihnachtsmann i. R. gebeten, ins Amt zurückzukehren. Dieser habe nach längerer Überlegung Ja gesagt, wenn das Vaterland ihn brauche.

