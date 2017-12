Das Elphi-Abenteuer Dresdens Philharmonie begeistert in der Hamburger Elbphilharmonie – ein Vergleich mit dem neuen Kulturpalast.

Großer Applaus für die Dresdner Philharmonie in der Hamburger Elbphilharmonie: Nach dem Gastspiel der Staatskapelle Anfang des Jahres dort waren damit Dresdner Musiker zum zweiten Male in der Elphi Garant für Spitzenqualität. © Gudrun Muschalla

Bravorufe, enthusiastischer Beifall, eine Orchesterzugabe und viel Lob von allen Seiten – das Gastspiel der Dresdner Philharmonie am Mittwoch in der liebevoll „Elphi“ genannten neuen Hamburger Elbphilharmonie war ein großer Erfolg.

Das von seinem Chef Michael Sanderling dirigierte Orchester und Solist Daniel Müller-Schott boten dasselbe Programm wie in der Vorwoche im Dresdner Kulturpalast, mit nur einer Abweichung: Als Solo-Dacapo intonierte Cellist Müller-Schott nicht Ravels „Habanera“, sondern den „Gesang der Vögel“ von Pablo Casals. Ansonsten stand der Abend wieder im Zeichen des gebürtigen Zwickauers Robert Schumann.

Zunächst erklangen Auszüge aus „Carnaval“ hier in den von Glasunow und anderen aus dem St. Petersburger Kreis 1893 geschaffenen üppigen Orchesterversionen. Danach waren, als Hauptwerke, die „Rheinische“ Sinfonie Nr. 3 und das Violoncello-Konzert zu hören, die beide 1850 entstanden, nachdem Schumann von Dresden nach Düsseldorf gezogen war, wo er als Städtischer Musikdirektor fungierte. Zum Ausklang gab es Antonín Dvoráks Konzertouvertüre „Karneval“, womit sich der thematische Kreis auf turbulente Weise schloss.

Doch mehr als das Repertoire stand der spektakuläre Spielort im Fokus. Intendantin Frauke Roth und Dirigent Sanderling erwähnten lächelnd, dass es im Vorfeld warnende Stimmen gegeben hatte. Die Elphi sei klanglich mitunter heikel, habe es geheißen, und tatsächlich hatten sich seit der Eröffnung im Januar einige Orchester mit der Hellhörigkeit des großen Saales schwergetan. Den Dresdner Chefs war nach dem Gastspiel-Erfolg Freude und Erleichterung anzumerken. Sie strahlten, und auch die Musiker waren sehr im Einklang. Roth betonte, keiner der Vorbehalte habe sich bestätigt. Das Klangbild der Elphi empfinde sie durchaus als analytischer als das des Dresdner Saals, in dem die Musik etwas „umhüllter, eingepackter“ klinge, doch es sei ein bemerkenswerter Klang.

Kühner Bau, solide verarbeitet

Auch Sanderling war sehr angetan. „Hamburg klingt etwas transparenter, Dresden etwas wärmer.“ Doch es sei ohnehin problematisch, die Qualitäten sachlich gegeneinander aufzurechnen, da Eindruck, Charakter und Nimbus viele Teilaspekte haben. „Beide Säle haben ihre eigene Atmosphäre, beide einen exklusiven Standort im Herzen ihrer Stadt.“ Es komme immer auch darauf an, welche Werke man wie ins Schwingen bringt. Schumann jedenfalls erwies sich als guter Griff. Nicht zuletzt ist die Wahrnehmung von Musik eine subjektive Angelegenheit, und es verbietet sich, Wertungen und Vorbehalte anderer ungeprüft zu übernehmen.

Sanderling und seine Philharmoniker sind durch die fünf Jahre mit wechselnden, oft recht widerspenstigen Spielstätten bestens darauf trainiert, „sich operativ einzuhören“, sich auf spezielle Klangverhältnisse einzustellen. Dennoch sei er glücklich, bekennt Sanderling, dass dieses Hin und Her nun vorbei ist, gleichwohl die Erfahrungen ihnen durchaus zugutekommen. In der Elbphilharmonie hatten die Dresdner nur 40 Minuten Zeit für die Anspielprobe. Das Ergebnis war beeindruckend. Anfängliche Nervosität, so sie überhaupt zu merken war, legte sich spätestens bei der „Rheinischen“. Klangen die ersten Sätze der Es-Dur-Sinfonie noch etwas reserviert, so entfaltete sich im dritten und vierten Satz der Reichtum der Klangfarben aufs Feinste, die Dresdner wurden lockerer und kamen in die ihnen eigene kultivierte Spiellaune.

Wie klang das? Streicher und Bläser mischten sich sehr gut, wobei das Blech hier etwas mehr Volumen hatte als in Dresden. Es scheint eine Qualität beider Säle zu sein, dass sie die spezifischen Bläserstimmen hörbar freistellen. Das galt bereits für den Klarinettengesang in „Carnaval“, das betraf immer wieder die Hörner und Posaunen, die kraftvoll, aber nie zu dominant klangen, und das gipfelte in dem weichen, sinnlichen Englischhorn-Solo bei Dvorák. Im K-Block, in dem die aus Dresden angereisten Kritiker saßen, von der Höhe und Entfernung zum Orchester vage dem zweiten Rang im Kulturpalast vergleichbar, war der Klang erlesen, jede Nuance schien anzukommen. Die Geigen ließen in den höheren Langen etwas mehr Silber als daheim aufblitzen, das Solocello besaß eine nahezu kammermusikalische Präsenz, und die Bläser hörten sich äußerst nobel an.

Die Elphi, die mit 110 Metern Höhe die Elbinsel Grasbrook majestätisch überragt, hat mit über 860 Millionen Euro mehr als das Achtfache dessen gekostet, was in die Erneuerung des Kulturpalastes geflossen ist, der mit etwa 100 Millionen Euro sehr gute Klangparameter – im weltweiten Vergleich – zum Sparpreis anbietet. Der Hamburger Bau ist freilich eine Klasse für sich. Der Saal mit seinen schwingenden und kreisenden Formen hat geradezu märchenhaftes Flair, ähnlich Antoni Gaudís Kathedrale Sagrada Familia in Barcelona.

Doch nicht alles, was funkelt, besteht aus Diamanten. Die Foyer- und Treppenbereiche der Elphi sind zwar formal ebenfalls interessant und ergeben aufregende Blickachsen, offenbaren aber, schaut man genauer hin, oft eher zweckdienliche, fast spartanische Kargheit in allenfalls solider Verarbeitung. Dem gegenüber ist der Saal sowohl aus der Orchesterperspektive als auch von den oberen Reihen aus atemberaubend schön. Und obwohl Dresden ebenfalls dem Weinbergprinzip folgt, ist die kostbare Hamburger Konzeption um einiges kühner.

Zwei Spitzensäle wie Schwestern

Klanglich aber sind beide Säle Spitzenprodukte, „Elphi“ und „Kulti“ überzeugen auf jeweils eigene Weise, und die Schumann-Abende waren hier wie da ein außerordentlicher Genuss. Bei aller Eigenart des Musizierens und aller Subjektivität des Hörens lässt sich festhalten, dass es an der Elbe seit Kurzem zwei exzellente Konzertsäle gibt, die man durchaus als Schwestern bezeichnen kann, und dass Dresden mit seiner Philharmonie ein städtisches Orchester hat, das daheim und in der Fremde auf höchstem Niveau mitspielt.

