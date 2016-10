Das Brüllen der Besonnenen Die Berliner Techno-Rap-Combo Atari Teenage Riot bäumt sich in Dresden zum Dave-Festival laut auf gegen miese Gedanken.

Für die einen purer Lärm, für die anderen das derzeit sinnvollste Knattern eines Presslufthammers, begleitet von aggressivem Geschrei: Sonnabend trafen sich auf Einladung des Dave-Festivals im Konk Klub in Dresdens Industriegelände die etwas anderen Wutbürger zum untermalten Protest, zum Konzert von Atari Teenage Riot. 300 überfüllten den Klub, 200 weitere mussten abgewiesen werden. Selbst neutralere Zeitgenossen setzten sich freiwillig dem elektronischen Höllenlärm aus.

Das politische Lied ist längst wieder salonfähig. Und in diesem Fall auch besonders eindringlich, besteht es doch aus Techno, Hardcore Punk, Hip-Hop, Noise, Metal, Breakbeat. Seit Bandgründung 1992 ist diese „Musik“ ein politisch linker Gegenentwurf zur hedonistisch-kommerziellen Generation Loveparade. Ataris „Digital Hardcore“ war in einer eher unpolitischen Zeit weniger gefragt. Doch in Zeiten von Pegida, Snowden und der Digitalisierung des Ichs steht die Band plötzlich wieder ganz vorne an der Etwas-zu-sagen-haben-Front.

Ohne seine Computerliebe wäre Alec Empire wohl ein waschechter Punkrocker samt verzerrter Gitarre vor der Brust geworden. Rebellisch klingt es trotzdem, nur eben digital. „Never give up, Dresden!“, ruft Empire und fordert sein Publikum mit ausladendem Gestus heraus. Musik sei vor allem Waffe, sagte er einmal. Es ist an diesem Abend zumindest ein gut konstruiertes Werkzeug, um Aufruhr zu erzeugen. Und der durchtrainierte Antikörper, der sich langsam, aber stetig hämmernd einimpft. Geballte Fäuste, gebirgige Bi- und Trizepse zeigen die offensive Stoßrichtung an: vorwärts mit linkem Protest gegen „Rechts“. Hymnen wie „Revolution – Action“ versetzen das Publikum regelrecht in Rage.

Alles auf Anfang, „Reset“, heißt das aktuelle Album. Denn „viele wissen gar nicht mehr, warum wir uns Anfang der Neunziger gegründet haben“, wie Alec Empire sagt. „Damals hatten wir eine ähnliche Situation wie heute, kämpften in Straßenschlachten mit Neonazis in Kreuzberg. Und heute wieder gegen die gleichen Nasen.“ Dafür sind Atari Teenage Riot offenbar mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort: „In Interviews wurde ich oft danach gefragt, warum ich auf der Bühne immer so übertreibe. Es gibt doch gar kein Problem in Deutschland. Aber jetzt vor dem Konzert sagte mit jemand: Oh, Dresden? Das ist doch die Hauptstadt der Neonazis.“

Die anderen Dresdner hingegen drückten die Ataris und das Dave-Festival fest an ihre Brust. Schon vorm Abschluss am Sonntag mit „Beyond the Club“ in der Kreuzkirche stand fest: Zwischen neun- bis zehntausend Besucher kamen in den letzten zehn Tagen zu den Shows, Partys, Konzerten, DJ-Battles, Filmabenden, Lesungen, Debatten. 2 000 mehr als 2015. Oder, anders gerechnet, 2 000 Dresdner mehr als zum zweiten Pegida-Geburtstag gekommen waren.

Jedenfalls: Wäre Dave ein Aktienfonds, die Anleger würden sich drum reißen.

