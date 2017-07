Das Böse hat nicht immer ein böses Gesicht Der Dresdner Theaterschauspieler Christian Clauß spielt im Film „Paradies“ einen Nazi, der eine Russin liebt.

Helmut (Christian Clauß) ist unglücklich verliebt, denn die Angebetete erwidert seine Gefühle nicht. Jahre später wird er, inzwischen Offizier der SS, sie zufällig wiedertreffen – als Gefangene in „seinem“ Konzentrationslager. © Alpenrepublik/Filmperlen

Von 2011 bis 2017 war Christian Clauß Ensemblemitglied des Staatsschauspiels Dresden. Jetzt kommt er mit seiner ersten Film-Hauptrolle ins Kino. In „Paradies“ von Andrei Kontschalowski spielt der 33-jährige gebürtige Frankenberger einen SS-Offizier, der so feinsinnig wie kunstbegeistert ist und trotzdem Adolf Hitler und den Nationalsozialismus verehrt. Wir sprachen mit Christian Clauß über den vielschichtigen Charakter seiner Filmfigur, über die deutsch-russische Zusammenarbeit beim Dreh und unterschiedliche Sichten auf dieselbe Vergangenheit.

Christian Clauß, ihre erste Hauptrolle in einem Film ist eine zwiespältige Figur. Wie haben Sie sich in den fanatischen SS-Mann Helmut hineinversetzt?

Ich schaue immer erst in mein Leben hinein: Welche Erfahrungen habe ich gemacht, die denen meiner Figur ähneln? Im Fall von Helmuts unerfüllter Liebe zu Olga war das einfach, denn jeder hat wohl schon einmal einseitig geliebt. Dann habe ich geschaut, was mich schon einmal euphorisch gemacht hat, und dafür den Namen Adolf Hitler eingesetzt. Ich denke, Helmut sind die eigenen Widersprüche bewusst, aber er überdenkt seinen Weg nicht. In diesem Punkt verstehe ich meine Figur auch nicht wirklich. Da kommt dann das Handwerk des Schauspielers zum Tragen. Ich spiele eben diese zwei Seiten, den überzeugten SS-Offizier und den tragisch Liebenden.

Warum akzeptiert ein gebildeter Mann diese platte NS-Ideologie?

Die Nazi-Ideologie konnte in Helmut so fruchten, weil er damit eine innere Leerstelle in seinem Leben füllte, die der Tod seiner Mutter und seine vergebliche Liebe zu Olga hinterlassen haben. Die SS-Karriere gab ihm Halt und Anerkennung. Das Böse hat nicht immer auch ein böses Gesicht.

Wie haben Sie sich vorbereitet?

Ich bekam sehr viele Bücher zugeschickt, übereinandergelegt waren sie etwa einen halben Meter hoch. Darunter viele historische Abhandlungen und Biografien. Meine wichtigste Quelle war der Roman „Die Wohlgesinnten“ von Jonathan Littell, in dem die Geschichte eines SS-Offiziers erzählt wird. Außerdem bin ich vor dem Dreh nach Nürnberg zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände gefahren. Dort konnte ich mich in die damalige Massenchoreografie hineinversetzen. Auch war ich als Schüler in Buchenwald gewesen.

Wie kamen Sie als Theaterschauspieler zu diesem Filmprojekt?

Über meine Agentur kam das Angebot zum Vorsprechen. Ich war skeptisch, von Andrei Kontschalowski hatte ich nie gehört. Also fragte ich einen russischen Freund, ob ich da wohl hingehen solle. Er sagte nur: Unbedingt! Kontschalowski suchte nach eher unbekannten Darstellern für den Film. Nach einem fünfstündigen Casting hatte ich die Rolle. Zunächst war ich jedoch unsicher, ob ich ihr gewachsen sein würde, denn Film ist noch Neuland für mich. Doch Kontschalowski sagte entschieden: „Wenn ich glaube, dass du spielen solltest, dann stell das bitte nicht infrage.“

Welche Art von Regisseur ist er? Hierzulande kennt man das umfangreiche Werk des 80-Jährigen kaum.

Andrei Kontschalowski hat eine unglaubliche Ausstrahlung und kommt selbst aus einer großen Künstlerdynastie. Er ist sehr erfahren, weiß genau, was er sehen will. Vor einer Szene setzte er sich meist in den Raum, um die Atmosphäre aufzunehmen und erklärte uns dann in wenigen, wohlüberlegten Worten, wie wir sie umsetzen sollten. Oft mussten wir eine Szene nur dreimal wiederholen, bis er zufrieden war. Gedreht wurde zum Teil mit bis zu fünf Kameras gleichzeitig, die sehr geschickt positioniert waren. Dadurch wurde viel Zeit beim Umbau gespart, und die Drehtage waren nicht über die Maßen lang.

Wie war die deutsch-russische Zusammenarbeit am Set?

Überwiegend sehr gut und sehr herzlich. Das Kernteam war russisch, und natürlich gab es mitunter Verständigungsschwierigkeiten. Andrei Kontschalowski selbst spricht kein Deutsch, aber er konnte trotzdem genau beurteilen, ob wir wirklich drin waren in unseren Rollen.

Spielte die angespannte politische Lage zwischen beiden Ländern eine Rolle?

Nein, gar nicht. Auf der persönlichen Ebene hat der Kontakt sehr gut funktioniert. Die internationale Politik war kein Thema.

Haben Sie einen Unterschied zwischen der deutschen und der russischen Sicht auf die Vergangenheit bemerkt?

Nun, die Russen haben den Krieg gewonnen und blicken daher trotz ihrer großen Opfer mit Selbstbewusstsein auf diese Zeit. Bei uns steht der Umgang mit der historischen Schuld im Vordergrund. Als ich zur Anprobe meiner maßgeschneiderten SS-Uniform in Moskau war, standen um mich herum sieben Leute, die alle sehr zufrieden mit ihrer Arbeit waren. Ich hingegen fühlte mich sehr zwiespältig darin.

Von 2011 bis 2017 waren Sie festes Ensemblemitglied des Staatsschauspiels Dresden und spielten unter anderem den Trufalldino in „Diener zweier Herren“. Wie wird es bei Ihnen nach dem Intendantenwechsel weitergehen?

In der neuen Spielzeit gehöre ich nicht mehr fest zum Ensemble. Allerdings werde ich noch für eine Weile als Horatio in „Hamlet“ zu sehen sein. Im August steht ein Filmdreh an, und dann schaue ich, was kommen wird. Ob Film oder Theater, ich bin für alles offen.

Das Gespräch führte Dörthe Gromes.

