Der Krimi am Sonntag Das Boerne-Virus Wenn der Mistkerl schön leidet, hat der Zuschauer mehr vom „Tatort“. Zudem kommen kleinere Figuren groß heraus.

„Jetzt ist sogar schon ein Virus nach Ihnen benannt, Herr Professor“, sagt Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch), die ihren schwer angeschlagenen Chef (Jan Josef Liefers) versorgt. © ARD

Wieder hat der „Tatort“ aus Münster Maßstäbe gesetzt. Die 30. Folge „Feierstunde“ des 2002 gestarteten Teams Boerne und Thiel war spannender Krimi, Gesellschaftsstück über Karrieresüchtige und bot trotzdem den typischen Münsteraner Wortwitz und schwarzen Humor – freilich auf Kosten des egomanen Gerichtsmediziners: Jeder konnte ihn durch den Kakao ziehen. „Wer hat gegen Boerne keine Rachegelüste“, sagt die Staatsanwältin. „Er ist ein arroganter Mistkerl“, sagt die Assistentin. „Der große Herr Professor, so hilflos wie ein Wurm“, sagt der Täter.

Erneut stimmte die alte Theaterweisheit, die schon Molière im „Geizigen“ wunderbar ausgebaut hatte: Wenn der Mistkerl leidet, hat der Zuschauer mehr Spaß. Und Boerne litt vor allem körperlich. Wie ihm, dem sonst so fein und bildungsprotzend formulierenden Narziss, nach dem verabreichten Nervengift die Zunge nicht mehr gehorchte und er nur noch lallen konnte, das war schon ein Vergnügen – und eine respektable schauspielerische Leistung von Jan Josef Liefers. Zugleich weiß ja jeder: Ist die Fassade weg, sind Mistkerle oft schwach und hilflos. Und prompt kam Mitleid auf, fast ein Bangen, ob der umstrittene Held überlebt. Das sind dann die Momente, wo Nebenfiguren groß herauskommen. Im Falle von Assistentin Silke „Alberich“ Haller ist Größe zwar relativ. Aber wie sie ihren Chef in der Not schützte, obwohl der sie oft abkanzelt und ausnutzt, das war löwinnenhaft und hatte Format.

Auch die anderen, von der Staatsanwältin bis zu Kommissar Thiel, kämpften für den schwer angeschlagenen Fatzke. Und taten gut daran, denn am Ende will der sich – nach einer Art Nahtod-Erfahrung – doch tatsächlich bessern: „großmütiger, bescheidener und selbstloser sein“.

Damit würde er allerdings langweiliger werden. Zum Glück dürfte daraus nichts werden. Das lässt das Boerne-Virus nicht zu. Wohl fiel der Begriff im Film in einem anderen Zusammenhang. Aber eigentlich ist er die ideale Bezeichnung. Erste Deutungsmöglichkeit: Das Virus ist ein Krankheitserreger – der Betroffene kann also nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Zweite Deutungsmöglichkeit: Wer sich infiziert, kommt von Boerne nicht los. Gut also, dass im November Dreharbeiten zum nächsten Crime-and-Smile-„Tatort“ aus Münster starten. Denn wie sagte Thiel im aktuellen Fall: „Karl-Friedrich Boerne ist unsterblich.“

