„Das bissel Sterben krieg ich hin“ Der Dresdner Maler Richaâârd macht sich bereit für die Reise ins Himmlische Jerusalem.

Richard Mansfeld alias Richaâârd vor zwei seiner Landschaften. © Günter Starke

Richaâârd schiebt die Kneipentüre auf und sich hinein in den Dunst der „Schwarzen Hexe“. Mit seinem edlen Gehstöckchen, mit dem Pelz am Mantelkragen und dem Hut auf dem Kopf wirkt er hier fast ein wenig zu fein. Aber nur im ersten Moment. Er kennt jeden. Jeder kennt ihn. Er ist hier wie zu Hause. Die Wirtin fragt: „Rotwein?“ Richaâârd nickt, und schon steht das Glas vor ihm. „Das ist meine Stammkneipe. Weil sie hier sehr hilfsbereit sind, weil man hier rauchen darf, weil es billig und weil meine Wohnung gleich um die Ecke ist. Wenn du gehbehindert bist, findest du das praktisch. Zumal sich die Behinderung erfahrungsgemäß verstärkt, wenn man beschwipst ist.“

Nein, noch vor einigen Jahren hätte er sich nicht vorstellen können, dass er sich in so einer Kneipe wohlfühlen könnte. Er hat zu Hause gekocht. Für die Familie, für Freunde, für die Freunde der Kinder seines Lebensabschnittsgefährten. Für Richaâârd war das jedes Mal ein Fest. Wenn einem der Kids zu Hause Ärger drohte, weil es wegen der fünf Gänge abends, mitten in der Woche, sehr spät wurde, hat Richaâârd flink eine Entschuldigung hingekritzelt. Keine Worte, er hat gezeichnet und damit die wartende Mutter zum Lachen gebracht. Geniale Besänftigungsstrategie.

Man muss verzeihen können

Richaâârd hat an der Clubleiterschule in Meißen studiert und an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste als Pförtner gearbeitet. Was der Künstler kann, hat er sich selbst beigebracht oder – wie das Töpfern – in Kursen gelernt, die die Krankenkasse bezahlte. Das Leben hat ihm öfter ein Bein gestellt. Nun geht es zu Ende.

Sein Traum war es, Tänzer zu werden. Doch der Rücken hielt nicht für eine klassische Ballettausbildung. Also wurde er Maler. Außerdem wurde er depressiv. „Wenn du zum ersten Mal in einer Depression steckst, dann denkst du: Jetzt ist das ganze Leben furchtbar. Du weißt ja noch nicht, dass die Depression vorbeigeht und dass du bis zur nächsten sehr schöne Erlebnisse haben kannst.“ Er sagt, die Depressionen hätten ihn menschlich weitergebracht, er sei nicht mehr so oberflächlich wie früher.

Sein Galgenhumor ist legendär. „In der Klapse lernte ich eine Tänzerin kennen. Mit ihr habe ich auf der Treppe Charleston getanzt und dazu gesungen: „Ich bin depp, depp, depp, depp, depressiv. Ich hab ein Stimmungstief und das tut weh.“ Weil die nächste depressive Phase jederzeit wieder anfangen kann, genießt er die schönen Dinge intensiver als Menschen, die mentale Extremschwankungen nicht kennen. Und er hat gelernt zu verzeihen. „Wer nachtragend ist, macht sich das Leben unnötig schwer. Ich vergesse einfach irgendwann, dass ich tickschen wollte.“

Viele Kunstfreunde wissen von Richaâârds Depressionen. Als er bei der Eröffnung seiner jüngsten Ausstellung in der Zahnarztpraxis Inka Reuter in Dresden die Gäste zu einem „Ausflug in die Umgebung des Himmlischen Jerusalem“ einlud und zur Eröffnungs-Performance nackt eine Sense durch die Praxisräume schob, bekamen manche Angst, Richaâârd könnte sich an diesem Abend das Leben nehmen. Der Künstler findet das absurd. Wie die Leute nur auf so was kommen?!

Richaâârds Performances waren immer speziell, nicht nur, weil er keine Scheu hat, nackt aufzutreten. Zu seinem 40. Geburtstag ließ sich Richard Mansfeld, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, öffentlich ermorden. Richaâârd wurde geboren. Ein anderes Mal machte er im Kulturrathaus die Depression zum Thema von Ausstellung und Performance. Nun ist es der Tod, und wieder hat es mit Richaâârds Leben zu tun.

Vor zweieinhalb Jahren bekam er die Diagnose Lungenkrebs. Nicht heilbar. Operation nicht möglich. Er sagt: „Ich hab im Leben viel erreicht. Das bissel Sterben krieg ich hin.“ Eine Metastase nistete sich im Kopf ein und legte die rechte Hand und das rechte Bein lahm. Für den Rechtshänder kein Grund, keine Kunst mehr zu machen. „Ich zeichne mit links und werde immer besser“, sagt er. „Allerdings ist das sehr anstrengend, und es dauert länger.“ Trotzdem möchte er ein Künstlerbuch mit zehn von Hand geschriebenen Geschichten machen. Sein größtes Problem: „Jemanden zu finden, der die Geschichten aufschreibt, ohne mein Künstlerdeutsch in ein Bürodienstdeutsch zu übersetzen.“

Die starken Konturen seiner verschlungenen Figuren brauchen eine sichere Hand. Die Landschaften dagegen flirren. Doch nicht die Lähmung ist der Grund, weshalb er zum Landschafter wurde. „Vor sechs Jahren habe ich damit angefangen. Als ich in der Klapse war, wollten die Patienten einen Kunstkurs. Ich dachte, ich mache mit ihnen Frottagen, weil damit jeder etwas zustande bringt, was ihn zufriedenstellt. Aber sie wollten Landschaften. Also habe ich mich an das Thema rangetastet.“ Es gibt sächsische Landschaften von Richaâârd. Der gebürtige Anhaltiner liebt Sachsen und meint, das Paradies sei doch direkt vor der Tür. Es gibt bayerische Landschaften, weil er sich von Freunden Urlaubs- und Reise- Fotos schicken lässt, nach denen er malt. Und es gibt Fantasielandschaften. Ein Kletter- und Spaziergeh-Typ war er nie. Was zählt, ist das Ergebnis. Und das ist wunderbar und überraschend anders als jene Arbeiten von ihm, an denen viele Dresdner täglich vorbeikommen.

Noch ein Wandbild für Dresden?

Ein großes Wandbild ließ sich die Ostsächsische Sparkasse in den Erlweinbau am Güntzplatz malen. Man fährt mit dem gläsernen Aufzug dran entlang. In der Dresdner Neustadt gibt es mehrfach Kunst am Bau von Richaâârd. Ein weiteres Wandbild würde er seiner Stadt Dresden noch schenken wollen: „Leider kann ich nicht mehr auf ein Gerüst klettern und einen zwei Meter langen Pinsel schwingen.“ Aber er hat eine Idee, wie es gehen könnte: „Wenn ich große Keramikplatten auf den Boden lege und in einem Rollstuhl drumherum fahre“, sagt er. Freilich müsste sich ein Sponsor finden, der eine Hauswand dafür hergibt und die Materialkosten übernimmt. In einem knappen Jahr wird der Künstler 60. Er bereitet zwei Ausstellungen vor: Gemälde auf Leinwand sollen im Dresdner Kulturrathaus zu sehen sein, Arbeiten auf Papier bei Eisermanns in der Galerie Am Damm. „Man darf doch wohl zum Sechzigsten stolz sein auf sein Lebenswerk. Auch neue Arbeiten werden zu sehen sein, damit die Leute merken, dass das alte Schrapnell noch was macht. Ich bereite alles so vor, dass man die Ausstellungen auch zeigen kann, wenn ich vorher hops gehe.“

Richaâârd ist ein schneller Arbeiter und ein religiöser Mann, der sich im Alter von 27 Jahren taufen ließ und jeden Tag betet. „Ich glaube an das ewige Leben und habe deshalb alle Zeit der Welt.“ Auch seinen Tanztraum hat er nicht abgehakt. Man bescheinigt ihm ein Talent als Butoh-Tänzer. Butoh ist eine japanische Form des Ausdruckstanzes. „Tanz der Krüppel“, nennt es Richaâârd. „Die Tänzer sind weiß geschminkt und haben wenig an, damit sie nicht über ihre Klamotten stolpern.“ Eine Aufführung, 45 Minuten, mit Musikern und Beleuchtung, das wär‘s. Einstweilen ist die „Schwarze Hexe“ seine Bühne: „Heute Abend ist hier Tanz. Eigentlich hasse ich deutsche Schlager. Aber mit den Leuten hier macht es Spaß. Ich halte mich mit dem linken Arm am Tresen fest und tanze.“

