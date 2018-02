Das Beste für unsere Werktätigen Funktional und langlebig, aber nicht modisch sollten Konsumgüter in der DDR sein. Ob dabei alles nach Plan lief, erzählt eine Ausstellung in Leipzig.

Nimm ein Ei mehr! Die Hühnchen-Eierbecher aus Plaste gestaltete Josef Böhm Ende der 1960er-Jahre. Ob es ein Eierüberschuss war, der ihm diese Idee eingab, ist nicht gewiss.

Selbst ist der Mann: Gartenfräse mit Simson-Motor, Marke Eigenbau aus dem Fahrzeugmuseum Staßfurt.

Das schwarze Mokka-Service der Keramikerin Hedwig Bollhagen galt als trostlos, Lutz Rudolphs Tischleuchte als zu wenig abwechslungsreich. Friedrich Buntzens dunkles Rauchglas strahlte nicht, und die weißen Vasen von Hubert Petras, diese „abgeschnittenen Röhren“, waren „kalter Funktionalismus“. In den 1950er-Jahren war das Bauhaus für den DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht eine „volksfeindliche Erscheinung“. Die Möbel, die im Bauhausstil hergestellt wurden, entsprachen „nicht dem Schönheitsempfinden der fortschrittlichen Menschen des neuen Deutschland“.

Das Mokka-Service bekam einen Anstrich und die weißen Blumenvasen wurden mit Blüten und Vögeln bemalt. Daran konnte auch ein prominenter Leserbrief an das SED-Zentralorgan Neues Deutschland nichts ändern. Die Schauspielerin Gisela May schwurbelte etwas über die Parteilichkeit von Gestaltern. Aber sie ließ auch wissen, dass sie klare, einfache Formen liebt und eine Vase dazu benutzen möchte, Blumen hineinzustellen: „Je zurückhaltender die Form und die Farbe der Vase, je leuchtender die Farbenpracht der Blumen.“

Andere Alltagsdinge wie die Geflügelschere von Fritz Rudolph oder die feuerfesten Glasgefäße von Ilse Dechow überlebten in manchem Haushalt zwischen Kap Arkona und Fichtelberg bis heute. Sie wurden immer gern benutzt und allzeit gut behandelt. Man kann der DDR vieles nachsagen. Eine Wegwerfgesellschaft war sie nicht.

Die Formgestalter sollten nicht weniger als „das Beste für unsere Werktätigen“ entwerfen. Das Beste musste praktisch und lange haltbar sein, durfte aber nicht irgendwelchen Trends folgen. Und die Farben, na ja.

Was die Gestalter austüftelten und unter welchen Bedingungen sie in den volkseigenen Betrieben arbeiteten, zeigt die Ausstellung „Alles nach Plan?“ im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig.

Das 1972 gegründete Amt für industrielle Formgestaltung (AiF) setzte die Rahmenbedingungen. Diese staatliche Behörde plante, leitete und überwachte bis 1990 die industrielle Formgestaltung in der DDR. Weltniveau war gefordert. Was auf den Markt kam, wurde vom Amt aufbewahrt. 160 000 Objekte sind jetzt als „Sammlung Industrielle Gestaltung“ in der Kulturbrauerei Berlin-Prenzlauer Berg zu Hause und gehören zur Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Sie bilden den Fundus, aus dem Ausstellungskuratorin Dorothea Kraus schöpfte. Sie wählte 300 Objekte aus, die gelernten DDR-Bürgern gut bekannt sein dürften. In den schlichten Holzregalen dieser Schau sind sie gut sortiert und sehr viel besser präsentiert als in einschlägigen DDR-Museen: die bunten Plaste-Eierbecher in Hühnerform, die Erika-Schreibmaschine, das Kofferradio „Puck“, der Schaukelwagen von Hans Brockhage und Erwin Andrä und das stapelbare Mitropa-Geschirr von Margarete Jahny und Erich Müller ...

1972 arbeiteten in der DDR 180 Formgestalter freiberuflich. 2 000 waren in Betrieben angestellt. Wirklich willkommen waren sie dort nicht. Man wusste nicht so recht, was man mit ihnen anfangen sollte. Arbeiter und Ingenieure fragten sich, was diese „Künstler, Formschönchen und Spinner“ da eigentlich tun. Oft hatte der Betriebsleiter das letzte Wort zu Form und Farbe eines Produkts. Ästhetische Kriterien und Kundenwünsche wurden in der Mangelwirtschaft ignoriert. Das AiF griff hier und da ein, half manchen Entwurf durchzusetzen. So oder so. Zum Beispiel beauftragte der VEB EAW Berlin seine Gestalter 1974, einen Zimmerspringbrunnen zu entwickeln. Sie weigerten sich trotz der angedrohten Disziplinarmaßnahmen. Obwohl die halbe DDR über den Zimmerspringbrunnen lachte, wurde das Teil gebaut.

Irgendwie war jeder produzierende Betrieb per Parteidekret verpflichtet, Konsumgüter nicht nur für den Export, sondern auch für die immer unzufriedener werdenden Menschen im Lande herzustellen. Auf Biegen und Brechen, auch wenn er Lokomotiven oder Kraftwerksanlagen produzierte. Das weckte die Kreativen. Mancher Gestalter dachte, dass nun seine große Stunde gekommen sei. Lutz Gelbert zum Beispiel baute aus stabilen Pappröhren und Glasböden stylische Regale. Es blieb jedoch beim Prototyp. Aber warum? Diese Rollen waren Abfälle. Sie blieben übrig, wenn das Isolierpapier, das man zum Bau von Elektromotoren aus Japan importierte, abgewickelt war. Man ahnte auf offizieller Seite, dass dieses besondere Regal enorme Begehrlichkeiten wecken würde, die mit den vorhandenen Recyclingrollen nicht zu befriedigen wären. Devisen standen dafür nicht zur Verfügung. Also hat man die Produktion gar nicht erst aufgenommen. Der Prototyp stand bis kurz vor Ausstellungseröffnung in Gelberts Gästezimmer.

Auch der VEB Fortschritt Landmaschinen Neustadt stellte Konsumgüter her. Um einen Simson-Motor herum baute man dort ein tolles Gartengerät: Rasenmäher, Häcksler, Schneefräse, Transporter – zehn Möglichkeiten, andere Geräte anzuschließen. Aber nicht genug Material, es in großer Stückzahl herzustellen. Wer eine gut betuchte Oma im Westen hatte, ließ es sich von ihr über Genex schenken. Wer technisch versiert und erfinderisch war, baute sich so ein Heinzelmännchen für den Garten selbst. Die Allerpfiffigsten aber waren doch die Formgestalter Clauss Dietel und Lutz Rudolph, die ihr Simson-Moped so konstruiert hatten, dass man es komplett auseinanderschrauben, selbst reparieren und bei Bedarf aus den Einzelteilen etwas Neues erfinden konnte.

Sozialistisches DDR-Design? Das gab es nicht, sind sich die in Video-Interviews Befragten relativ einig. Rudolf Horn sagt „Die Sehnsucht, etwas Schönes zu machen, hat uns beflügelt.“ Karl Clauss Dietel: „Wer das kaufte, stiftete für sich Identität“. Aber manche Lösung, die aus der Mangelsituation heraus entstand, wird man mit Recht und mit Stolz als DDR-typisch bezeichnen. Bleibt die Frage: Wann gibt es endlich eine Ausstellung, die das ostdeutsche Improvisationsgeschick feiert?

„Alles nach Plan? Formgestaltung in der DDR“. Bis 14. Oktober im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, Grimmaische Straße 6. Di – Fr 9 – 18, Sa/So, Feiertage 10 – 18 Uhr. Eintritt frei. Katalog 9,80 Euro.

