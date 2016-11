Der Krimi am Sonntag Darf ich Sie einladen, sich anzuschnallen? Die 1000. Folge erinnert daran, wozu der „Tatort“ wohl am meisten taugt: als Spickzettel für Zeitgenossen.

Was tun, wenn zwei Opfer einer Entführung sich uneins sind? Kommissarin Lindholm (Maria Furtwängler) will fliehen, während Borowski (Axel Milberg) auf Dialog mit dem Täter setzt. © NDR

Wie schön, dass sie zum Geburtstag aufgeräumt haben. Wenige Orte, überschaubares Personal, klare Konflikte: So macht „Tatort“-Gucken Spaß. Sonst ist es ja manchmal so, dass die koksende Witwe des Mafiabauunternehmers von Menschenhändlern aus Serbien verfolgt wird, während ihr Bruder im Bordell… Zu viel Komplexität stresst. Gerade dann, wenn man sich sonntagabends noch schnell vom Wochenende erholen will.

Nein, der tausendste „Tatort“ war streckenweise ein Kammerspiel. Für das Jubiläum griffen die Macher den Titel des ersten Falls der Krimireihe auf und schickten ein „Taxi nach Leipzig“. Diesmal am Steuer: ein seelenkranker Entführer; auf der Rückbank: zwei gefesselte Kommissare; im Kofferraum: eine Leiche. Mit diesem Personal machte Regisseur und Drehbuchautor Alexander Adolph keinen sonst wie spektakulären, aber einen ansehbaren Film.

Was leider auch heißt, dass es die Zuschauer mit typischen „Tatort“-Macken zu tun bekamen. Stichwort mangelnde Glaubwürdigkeit. Wenn die entführten Kommissare sich aus den Fängen des verunglückten Kidnappers befreien: Dann lassen sie den doch nicht halb(!)kaputt mit Waffe (!!) alleine (!!!) am Auto zurück (!!!!). Dann hätten die den fesseln, ja irgendwie unschädlich machen müssen.

Denn, und damit sind wir beim Stichwort Vorhersehbarkeit: Wenn die entkommenen Kommissare sich in einer Scheune in Sicherheit wähnen, und es ist noch ganz schön viel Zeit bis zum Filmschluss – dann ist klar, dass der Täter sie abermals kriegen wird. Neunzig „Tatort“-Minuten muss man erst mal füllen.

Was für den Fall und die Serie spricht, ist, dass man Zeitgeist und -geschehen zusammengefasst frei Haus bekommt. Das fängt bei der Sprache an. Etwa wie ein Taxigast den Fahrer zart zurechtweist: „Darf ich Sie einladen, sich anzuschnallen?“ Dann die Weltlage. Der Entführer war Soldat in Afghanistan. Wer den Bundeswehreinsatz dort nur über Nachrichten verfolgt, bekommt hier ein Gesicht, das Anteilnahme ermöglicht. Denn, und schließlich, klebt an seinen Händen Blut, was andere verantworten. Das Drama des Kriegs holt ihn im Frieden ein, und es wiederholt sich. Ein zeitloses Drama, wie es so oder ähnlich weitere tausend „Tatorte“ füttern kann.

zur Startseite