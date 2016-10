Daran will ich mich nicht gewöhnen Woher kommt der Hass, wen trifft er und wie wehrt man sich? Carolin Emcke sucht nach eigenen Antworten.

Hass ist nicht einfach da, schreibt die Autorin Carolin Emcke in ihrem engagierten Essay. Hass wird gemacht, geduldet und vorbereitet. Er lähmt und zerstört. Gegen die vereinfachende Vorstellung einer angeblich homogenen Gesellschaft setzt sie das Lob der Vielfalt. © 123rf.com/I. Stevanovic

Wisst ihr noch, wie sich die beiden Tanten ums Erbe stritten und der Großvater die Tortenplatte aus gutem Porzellan aus dem Fenster warf? Von allen Familienfeiern ist es die, die am längsten in Erinnerung bleibt. Und wie sich am Ende alle bei Gundels Selbstgebranntem bis zur Besinnungslosigkeit miteinander versöhnten. Streit kommt in den besten Familien vor. Auseinandersetzung ist was Normales. Wo viele Meinungen möglich sind, prallen sie auch mal aufeinander. Es ist nur ein Zeichen für die Verschiedenheit in Denken und Fühlen, Herkunft und Erfahrung. Das kann man aushalten, erfahrungsgemäß bei jeder Familienfeier wieder.

Die Publizistin Carolin Emcke hat nicht so sehr das private Kleine im Blick als das große Ganze, wenn sie ihre Hymne auf die Verschiedenheit schreibt. Sie findet es sehr beruhigend, dass in einem säkularen Rechtsstaat jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Unabhängig von Mehrheitsnormen sind die verschiedensten Lebensentwürfe denkbar. Manche politischen und religiösen Überzeugungen mögen irritieren, doch sie sind zugelassen, solange sie das Grundgesetz nicht zerfetzen.

Diese Vielfalt, meint die Autorin, bedeutet nicht den Verlust von Zugehörigkeitsgefühl oder emotionaler Stabilität, sondern bedeutet einen Gewinn: Jeder darf sich in seiner individuellen Eigenart verteidigt und beschützt sehen, selbst wenn er fragwürdige Lederhosen trägt. „Eine solche Gesellschaft erzeugt das Vertrauen, nicht willkürlich ausgegrenzt und angegriffen zu werden.“ Die Pluralität, die das Abweichende und Dissidente gewähren lässt, ist freilich nicht ein für alle Mal gottgegeben. Sie muss immer neu ausgehandelt werden – mit Argumenten und nicht mit Brandsätzen. Nicht mit Hasswörtern.

Carolin Emcke wurde im vorigen Jahr mit dem Lessing-Preis des Freistaates Sachsen ausgezeichnet und erhält nächste Woche zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ein leidenschaftlicher und zupackender Ton prägt ihre Texte. Etliche Jahre lang berichtete sie aus den Kriegsgebieten und Elendsvierteln der Welt. Sie probierte erst gar nicht die Rolle der distanzierten Beobachterin. Aus ihrer subjektiven Sicht, ihrer Empörung und ihrem Mitgefühl macht sie keinen Hehl. Sie sieht das Schicksal des Einzelnen und erkundet die Mechanismen dahinter.

In ihrem jüngsten Buch denkt die Autorin über den Hass nach, den sie bei ausländerfeindlichen Angriffen beobachtet und mit dem die angeblich reine Homogenität der eigenen Gesellschaft verteidigt wird. Die Autorin beschreibt diese stärkste Form der Ablehnung sehr genau: Dieser Hass geht einher mit Fundamentalismus und Fanatismus. Die Ablehnung erscheint grundsätzlich und maßlos. Ein solcher Hass, meint die Autorin, muss sich seiner selbst absolut sicher sein. Sonst könnte er nicht so demütigen und verletzen. Jedes Vielleicht würde relativierend klingen. Das ist eine interessante Beobachtung. Und es ist ja richtig: Mit skeptischem Abwägen lässt sich ein Unbehagen äußern, nicht aber Hass. Er kommt ungebremst und ungenau. Genauigkeit würde ein Differenzieren verlangen. Deshalb wird gebrüllt und getobt gegen „die“ Politiker, „die“ Flüchtlinge, „die“ Muslime, „die“ Polizisten, „die da oben“ – nach Belieben fortzusetzen. Der Adressat, so die Autorin, ist die Gruppe, die dämonisiert wird und mit einer monströsen Macht aufgeladen.

Carolin Emcke sagt, dass sie sich selbst oft mindestens doppelt beschimpft fühlt, als Publizistin und als Homosexuelle. Sie schreibt mit dem Wissen, wie es ist, betroffen zu sein und ausgegrenzt zu werden. Das bestimmt ihren Blick. Dabei liegt ihr jede Wehleidigkeit fern. Sie gibt sich kämpferisch. Sie verteidigt das Idealbild einer Zivilisation, das doch schon seit Längerem ziemlich ramponiert wirkt. Es war nur lange nicht so deutlich sichtbar wie jetzt.

Tante Gundel in ihrer Schnapsküche weiß, wie das funktioniert mit dem Dampf und dem Deckel. Und dass sie sich beizeiten um die Zutaten kümmern muss.

Auf der Suche nach den Ursachen für den explodierenden Hass stößt die Autorin auf den besorgten Bürger – und misstraut ihm. Sorgen, meint sie, mögen ja berechtigt sein angesichts wachsender sozialer Ungleichheit oder zunehmender Verwahrlosung öffentlicher Einrichtungen. Doch oft genug, meint sie, ist Sorge ein Tarnbegriff: Mit diesem Wort tarnen sich Rechtsextreme und Rassisten. „Die Sorge ummantelt die ihr mitunter innewohnende Fremdenfeindlichkeit und schützt so vor jeder Kritik. Denn was sollte an der Sorge moralisch verwerflich sein?“ Der in seiner Seele seit Jahrzehnten gekränkte Ostdeutsche wird in diesem Kapitel vielleicht mitgedacht, doch explizit kommt er nicht vor. Da greift die Ursachenforschung zu kurz. Es lässt sich nicht alles zurückführen auf die Praktiken der Verachtung „des Anderen“, die seit Generationen weitergereicht und eingeübt wurden.

Als Beispiel für ihre Denkübung nimmt Carolin Emcke die Menschen in Clausnitz, die einen Reisebus mit geflüchteten Frauen und Kindern umstellten. Sie greift dabei nicht nur jene an, die der Aggression freien Lauf ließen, sondern auch jene, die dabeistanden und es nicht verhinderten – und so den Hassenden als „Resonanzverstärker“ dienten. „Vielleicht wollten sie nur schauen; als sei das nicht auch eine Handlung, die auf andere wirkt.“ Den Einsatz der Polizei beschreibt sie als lustlos und hilflos. In der schweigenden Menge vermutet sie viele, von denen sie sagt: „Sie hassen nicht selbst. Sie lassen hassen. Sie sind vielleicht nur gleichgültig, nur bequem. Sie wollen nicht behelligt werden von diesen unappetitlichen Auseinandersetzungen.“ Wer will, kann sich gern ertappt fühlen.

Wie in ihren Kolumnen für die Süddeutsche Zeitung federt Carolin Emcke ihr Nachdenken philosophisch ab. Ihre Zitierlust ist nicht in jedem Fall ein Vergnügen. Auf jeden Fall aber lädt die Autorin zum Streiten und Nachdenken ein. Porzellan geht dabei selten zu Bruch. Wenn Tante Gundels Familie streitet, heißt das: Es wird miteinander gesprochen. Nicht beleidigt, verachtet und gedemütigt.

Carolin Emcke: Gegen den Hass.

S. Fischer, 240 Seiten, 20 Euro

