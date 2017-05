Da musst du gucken, wo du bleibst Krimis sind Fließbandware. Meistens. Dieser „Polizeiruf 110“ ragt heraus mit einem furiosen Dreiklang aus Spannung, Kunstsinn, Gesellschaftskritik.

Im Seniorenheim streitet Bewohner Claus Grübner (Ernst Jacobi, l.) für bessere Bedingungen. Dort beschäftigt ein rätselhafter Todesfall den Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt). © BR/die film gmbh /Hendrik Heiden

Vielleicht blüht Freundlichkeit besonders gut im Vorhof des Grauens. Sicher wäre dieser Film noch schwerer zu ertragen, gäbe es nicht hin und wieder einen menschlichen Moment. Von einem Hanns von Meuffels jedenfalls darf man Güte erwarten. „Kommen Sie, Gnädigste“, sagt der Polizist, indem er der alten, verwirrten Dame seinen Arm zum Unterhaken anbietet. „Männer wie Sie gibt es nicht mehr viele, Herr Kommissar“, antwortet die Frau, dann gehen sie, und das Unheil beginnt.

Nein, das Wort ist nicht übertrieben angesichts der Zustände in diesem Seniorenheim. Selbst wenn sich im „Polizeiruf 110: Nachtdienst“ die Zutaten verdichten: In der Realität sieht es in vielen Betreuungseinrichtungen wohl ähnlich aus. Zu wenige Pflegekräfte haben zu wenig Zeit und/oder zu viele Bewohner. Sie kriegen ihren Arbeitstag dank Mittelchen irgendwie auf die Reihe. Sie stellen die betagten Frauen und Männer durch Medikamente oder mit Bettgurten ruhig. Da werden die Bewohner aggressiv, die Pfleger auch. Es kommt zu bösen Worten und festen Zugriffen. Es muss sein siebter Sinn sein, weshalb Kommissar von Meuffels hinter dem Tod eines Bewohners etwas Schlimmes vermutet – seine einzige Zeugen ist dement.

Regisseur Rainer Kaufmann ist ein frappierender Krimi gelungen, der die herkömmliche Sonntagabendqualität deutlich übertrifft. Es geht Kaufmann nicht allein darum, dass ein Fall gelöst wird. Seinen Spielfilm durchzieht eine dokumentarische Ader, die über Beobachtung und Aufzeigen zur Aufklärung vordringt. Diesen Film vergisst man nicht leicht. Der Amoklauf eines Bewohners ist herbe Kritik an einer Gesellschaft, die einen Teil ihrer selbst unwürdig wegsperrt, die um die Missstände weiß, aber keine Abhilfe findet oder finden will.

Was den Film besonders auszeichnet, ist, dass er über seinem Anliegen die Form nicht vergisst. Die Nachtmelancholie des Heims schlägt sich in leeren Fluren nieder, in Braun, Grau, Blau. Türen schlagen auf und zu, dazu säuselnder Klavierjazz von Thelonious Monk. Matthias Brandt übertreibt als Kommissar höchstens einmal. Dem verbeamteten Gentleman glaubt man nicht, dass er eine Seniorin derb anfasst. Dass er angesichts seiner Erlebnisse schon Gespenster sieht, glaubt man sehr wohl.

