Da kommt was auf uns zu Der hiesige Konzertsommer wird lang, sehr deutsch und deckt fast jede Sparte ab. Und Silbermond spielen erstmals gleich zwei Konzerte in Dresden.

Mehr geht diesen Sommer nicht: Dem Stadionkonzert am 27.5. lassen Depeche Mode am 7.6. einen Auftritt in der Dresdner Flutrinne folgen. © PR

Mittlerweile hat jede Freiluftkonzertsaison in Dresden einen Fixpunkt: Roland Kaiser. Natürlich singt er seine Schlager auch im kommenden Sommer, natürlich sind alle vier Shows längst ausverkauft. Ausverkauft ist auch das Elbufer-Konzert der Bautzner Band Silbermond. Weshalb sich Stefanie Kloß und Kollegen jetzt spontan entschieden haben, eins draufzusetzen: Sie treten nun am 25. und 26. August auf.

Dass das Musikangebot am Elbufer ein komplett deutsches ist, sei jedoch nicht geplant gewesen, sagt Rodney Aust, Chef von Aust Kulturmanagement und Organisator der Silbermond-Konzerte. „Das hat sich einfach aus dem Angebot ergeben. Und ich bin guter Hoffnung, im Frühjahr noch ein paar Termine mit internationalen Stars klarmachen zu können.“ Den bislang rein nationalen Reigen am Elbufer komplettieren Dieter Thomas Kuhn (30.6.), die Broilers (14.7.), Deichkind (28.7.), Olaf Schubert (17.8.) und Helge Schneider (27.8.).

Auch in der „Jungen Garde“ wird meist deutsch gesungen. Dort startet die Saison am 20. Mai und damit ausnahmsweise bereits vorm Dixieland-Open-Air mit Ute Freudenberg. Der Schlagersängerin folgen Kollege Matthias Reim (2.6.) sowie Silly (9.6.), die Wise Guys (11.6.), Jennifer Rostock (24.6.), die Söhne Mannheims (1.7.), Santiano (8.7.), Adel Tawil (29.7.), die Hip-Hop-Crew des Trailerpark-Labels (1.9.) und die Deutschrap-Pioniere Die Fantastischen Vier. Zwischenrein mogeln sich die britisch-amerikanischen Schmuserocker Foreigner (29.5.) und zwei Gruselrock-Experten aus Übersee: Marilyn Manson (22.7.) und Alice Cooper (2.8.).

Eine richtig fette Show gibt es mal wieder im Ostragehege: Depeche Mode präsentieren die Live-Version ihres neuen Albums am 7.6. – organisiert hat das ein Leipziger Veranstalter. Und in Leipzig spielen Dave Gahan und Co. bereits am 27.5. – alle 70 000 Karten sind längst verkauft. Mit den in Dresden erwarteten Zehntausenden stellen Depeche Mode fraglos den sächsischen Besucherrekord 2017 auf. Daran können auch die möglicherweise noch kommenden Stars nicht mehr rütteln.

