Cool Jazz ist eine heiße Sache In den Fünfzigern prägten Miles Davis und Gil Evans diesen Stil, der alles andere als kühl war. Doch coole Musik gab’s schon immer.

Begnadeter Trompeter: Miles Davis prägte mit seinem Album „Birth of the Cool“ vor 60 Jahren nicht nur einen Genrebegriff, der Mann bestach auch zeitlebens durch seine Coolness. © ddp images

Manchmal sagt jemand zu mir: „Bleib cool, Mensch!“ Dann weiß ich schon, ich soll mich nicht aufregen. „Coolness“ ist längst Teil unserer Alltagssprache geworden. Denglisch for juh. Der Begriff steht weniger für Kühle, Kälte und Distanz, sondern für entspannte Gelassenheit. Wir gehen oft sogar noch weiter, wenn wir etwas „cool“ finden: Dann zollen wir Respekt, sind angetan, es fehlt nicht viel, und wir wären begeistert. Aber wer echt cool ist, zeigt das natürlich nicht so. Eine besonders coole Geste, mitunter als Gruß verwendet, vor allem aber als Zeichen der Zustimmung oder Zufriedenheit, ist das gegenseitige Abklatschen der flachen Hand. Wegen der fünf ausgestreckten Finger heißt das im anglophilen Jargon „Take five“. Das hängt natürlich alles zusammen und hat auch etwas mit Musik zu tun.

Coole Musik? Gab es immer. Hildegard von Bingen war cool, Bach sowieso. Und das hörte nie auf. Einmal wurde sogar ein spezieller Musizierstil so genannt, der „Cool Jazz“. Der war zwar schon wieder „out“, als ich geboren wurde. Geblieben sind ein paar wundervolle Aufnahmen, und ein paar davon habe ich auch, vielleicht sogar die coolsten.

Zu den Schätzen unter meinen Jazzplatten, Aufnahmen vornehmlich aus den 30er- bis 60er-Jahren, gehören auch zwei Scheiben, die in besonderem Maße und auf ausgesprochen coole Weise Jazzgeschichte geschrieben haben. Die eine ist „Birth of the Cool“ von Miles Davis mit Stücken wie „Moon Dreams“ und „Venus de Milo“, die andere „Time Out“ vom Dave Brubeck Quartet mit „Take Five“. Beide klingen wunderbar warm, herzerwärmend, um genau zu sein, und sie sind so was von cool. Wenn die Legende stimmt, hat „Birth of the Cool“, die der damals noch blutjunge Trompeter Miles Davis zwischen Januar 1949 und März 1950 in New York aufnahm, diesem Jazz-Stil den Namen gegeben, dem Cool Jazz.

Von wegen nicht sinnlich!

Der Stilwandel, der als Abkehr vom quirligen, brodelnden, bisweilen recht aggressiven Bebop verstanden wurde, hatte Mitte der 40er-Jahre eingesetzt. Bei Kriegsende 1945 war Miles Davis knapp 19 Jahre alt und spielte, bis dato kaum mehr als ein talentierter Nobody, in der Band von Charlie Parker, einem der Götter des Bebop.

An der Seite von Miles Davis fanden sich bei dieser „Revolution des Bebop“ eine ganze Reihe ambitionierter Mitstreiter, darunter auch ziemlich viele weiße Musiker, was insofern auffiel, als der Jazz bis dahin, von New Orleans über Chicago bis New York, vom Dixie über den Swing und Blues bis zum Bop, eine überwiegend „schwarze Angelegenheit“ war, „black music“.

Der Cool Jazz galt als akademischer und weniger sinnlich, wogegen sich später aber einige Helden der ersten Stunde sträubten. Der weiße Pianist Lennie Tristano, Mitbegründer der neuen Strömung und eine Art Gegenpol zu Miles Davis, lehnte das Etikett rückblickend vehement ab: „Cool Jazz ist ein dummer Ausdruck. Der Jazz, den wir spielten, war nicht kalt. Er war entspannt, frei von Showgehabe, ernst und engagiert, aber gewiss nicht kalt.“ Neben Miles Davis und Lennie Tristano prägten vor allem Arrangeur und Pianist Gil Evans, die Saxofonisten Gerry Mulligan und Lee Koonitz, Drummer Max Roach und Pianist John Lewis den neuen Stil. Letztere vier gehörten zu den insgesamt 16 Musikern, die neben Miles Davis an „Birth of the Cool“ mitwirkten. Da war ganz schön was los auf der Entbindungsstation. Auf der Platte gibt es mit „Jeru“ oder „Rocker“ übrigens auch Titel, die viel Feuer haben und aus heutiger Sicht gar nicht so weit weg waren vom Bebop. „Moon Dreams“ aber oder „Deception“ wurden zum Inbegriff relaxten Improvisierens, hintergründig verträumt, jenseits aller Hektik, während die „Venus de Milo“ weiß Gott keine schlummernde Liebesgöttin war, sonst eher wie eine Nachtklubbesucherin wirkte, die grinsend und wippend durch den Raum tänzelte, Zigarette lasziv im Mundwinkel und ein Rotweinglas in der Hand.

Schwitzen kann auch cool sein

Speziell Tristano und Koonitz experimentierten mit Elementen der Klassik, mit harmonischen Rückungen aus der europäischen Moderne, nahmen Anleihen bei der Zwölftontechnik Schönbergs, was aber vielen zu komplex und zu kopfig war. Es setzte sich vor allem in New York, aber auch in San Francisco und Los Angeles, wo der „West Coast Jazz“ als Variante des Cool Jazz aufkam, der entspanntere Stil durch, den Miles Davis und dann auch Dave Brubeck, Dizzie Gillespie und Chet Baker kultivierten. Jüngere scharrten schon mit den Hufen. Es war Reibung auf hohem Niveau. Stilistische Brücken zur Klassik, insbesondere zu französischen Komponisten wie Delibes, Debussy und Ravel, fanden sich nicht nur bei Tristano, oft waren es kleine Versatzstücke, synkopische Betonungsverschiebungen oder harmonische Brüche, die gleichwohl neu waren im Jazz. Andersherum hatte Ravel sich auch vom Jazz inspirieren lassen, seine Klavierkonzerte sprechen da Bände.

Die Zusammensetzung der Cool-Ensembles war relativ offen. „Birth of the Cool“ wurde mit drei verschiedenen Nonett-Besetzungen eingespielt. Legendär sind die Vierer-Sessions: Sowohl das Modern Jazz Quartet um Pianist John Lewis als auch das Dave Brubeck Quartet gehörten zum „Best of Cool“ überhaupt. Sie spielten im Kern immer im Trio aus Piano, Schlagzeug und Bass, dazu kamen Vibrafon, Saxofon oder, wenn auch seltener, Trompete. Tristano wiederum pflegte ein Trio aus Klavier, Gitarre und Bass, das er mitunter um Schlagzeug, Saxofon und Trompete zum Sextett erweiterte. Neben der gängigen Soloeinlage gab es hier vielfach Improvisationen, bei denen zwei, drei und mehr Bandmitglieder ihr Spiel auf neuartige Weise ineinander verschränkten, während nur noch Piano oder Kontrabass die Grundstruktur aufrechterhielten. Das konnten ohnehin nur die Besten. Bei manchen der Live-Sessions ging es unheimlich heiß her. Auch Schwitzen kann cool sein.

Die Zeit des Cool Jazz war um 1960 schon wieder um. Nachdem mit Brubecks „Time Out“ ein Meilenstein, eine Jahrhundertplatte erschienen war, übernahm die Stilrichtung des Hard Bop das Zepter, was einerseits damit zu tun hatte, dass Cool in einer besonders weich gespülten, flachen, kommerziellen Variante in den Bars Einzug gehalten hatte, und zum anderen damit, dass führende Musiker wie Miles Davis sich neu orientierten und mit frischen Talenten zusammentaten.

„Cool“ oder „Hard“, das sind halt so Begriffe. Der Jazz hatte inzwischen, lange nach Picasso, seine Blaue Phase. 1959 erschien das treibende, raue, energiegeladene Album „Kind of Blue“, eine Kooperation von Miles Davis mit dem jungen Saxofonisten John Coltrane. Eine Platte, die ich auch schon lange habe und ebenso gerne höre, stilsprengend, würde ich sagen. Denn Coltrane geht schon wieder über den Hard Bop hinaus und ist auf seine Weise unheimlich cool. Gitarrist Grant Green antwortete 1960 auf dem 1939 gegründeten Label „Blue Note“ mit „Born to be Blue“, auch so ein cooler Hammer. Woran wir sehen: Auf die Etiketten und Zuordnungen kommt es gar nicht so sehr an. Auch wenn formal der Cool Jazz nur anderthalb Jahrzehnte währte, haben aus dieser Epoche einige Platten überlebt, die zu den schönsten des Jazz gehören. Was natürlich Geschmackssache ist. Aber guten Geschmack anderen nicht aufzudrücken, das ist ja auch cool.

