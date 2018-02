Clowns in Zwangsjacken Strawinskys „Frühlingsopfer“ ist musikalisch der Wahnsinn und nun dank eines Palucca-Schülers auch tänzerisch ein Albtraum.

Wenn Horrorclowns tanzen, ist der Wahnsinn freigelassen. Foto: Ida Zenna © Ida Zenna

Alle paar Jahre wieder ein vergeblicher Versuch – die Musik von Igor Strawinskys Ballett „Das Frühlingsopfer“ ist so stark und gewaltig, dass kaum ein Choreograf ebenbürtige Bilder findet. Dabei kam das Werk schon 1913 heraus und es ist mit seinen eruptiven Klangmassen und markanten Rhythmen ein Publikumshit. Kaum ein anderes Werk fordert so das Tänzerische wie dieser 35-Minüter.

Auch in Sachsen versuchen sich die Tanzensembles an dem Werk. Doch einzig das der Semperoper hatte mit einer Uralt-Choreografie von John Neumeier Mitte der 90er-Jahre eine ziemlich adäquate Umsetzung im Repertoire. Ein ähnlich zeitlos-gültiges „Frühlingsopfer“ gelang jetzt dem Leipziger Ballettdirektor und Palucca-Schüler Mario Schröder mit einer bitterbösen Clown-Parade auf leerer, markant in rotes Licht getauchten Bühne. 38 Tänzer, unisono gekleidet und geschminkt, peitschen sich in einem ungewöhnlichen Kraftakt die ganze Zeit stakkatohaft als raumfüllendes Körperknäuel vorwärts. Einzelne brechen aus, taumeln, werden wieder eingefangen und geschleudert. Raffinierte schemenhafte Videoeinspiele verdoppeln die Akteure, geben dem Ganzen großen Schauwert.

Schnell kippt bei Schröder das Spaßige und Selbstverliebte ins Psychologisch-Groteske, Erbarmungslose. Die Spaßmacher entpuppen sich als Horrorclowns – freilich nicht als Panikmacher, sondern als erschütternd traurige Seelen. Bänder lösen sich von Kostümen zu den faszinierend vom Gewandhausorchester gespielten Dissonanzen und schneidend-scharfen Einwürfen – bis deutlich wird, dass allesamt Zwangsjacken tragen. Zu Recht großer Jubel!

Wieder am 10. 2., 25. 3., 8. 4. und 17. 6.; Kartentel. 0341 1261261

