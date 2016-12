Charlie Hebdo auf Deutsch Nach den Attacken 2015 gab es viel Solidarität fürs französische Satire-Magazin. Nun soll es hierzulande Fans begeistern.

Bild 1 von 2

Titelbild der ersten deutschen Ausgabe von Charlie Hebdo für 4 Euro.

Das französische Satiremagazin Charlie Hebdo hat am Donnerstag seine erste deutsche Ausgabe auf den Markt gebracht. Es nahm sich zum Start sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry vor. Eine Karikatur auf der letzten Seite zeigt die AfD-Chefin mit einer an Adolf Hitler erinnernden Frisur. Der Text dazu lautet: „Den Scheitel hat sie schon. Fehlt nur noch das Bärtchen!“.

Auf der Titelseite liegt die Kanzlerin auf der Wartungsrampe, ein Automechaniker schleppt ein Ersatzteil herbei: „Ein neuer Auspuff, und es geht noch 4 Jahre weiter.“ Die neue deutsche Ausgabe erscheint wöchentlich und hat wie die französische 16 Seiten. Zum Start wurden 200 000 Exemplare gedruckt.

Das französische Magazin ist für seine bissige Satire bekannt. Es erlangte traurige Berühmtheit, als vor knapp zwei Jahren zwei Islamisten bei einem Anschlag auf die Redaktion zwölf Menschen ermordeten.

Zunächst enthält die deutsche Ausgabe vor allem übersetzte Texte und Zeichnungen der französischen Redaktion. Die Macher wollen künftig zwar auch mit deutschen Zeichnern und Kolumnisten zusammenarbeiten, aber dem Ton von Charlie Hebdo treu bleiben. Ob dieser Stil auch in Deutschland ankommt? „Wir werden sehen“, sagt die Chefredakteurin der deutschen Ausgabe, die unter dem Pseudonym Minka Schneider auftritt. „Also natürlich gibt es viele Referenzen zu Frankreich, französischer Geschichte und Politik und so weiter“. Die Themen seien aber größtenteils universell. „Sachen wie Trump oder Brexit: Das betrifft ja nicht die Franzosen alleine. Es ist aber spannend zu sehen, wie die Franzosen darauf blicken.“ Sie erwarte, dass Leser in Deutschland auch überrascht sein werden – etwa, weil Charlie Hebdo zu großen Teilen auch aus Texten besteht und darin viele ernste Themen behandelt.

Schneider berichtet, dass sie sich schnell an die Arbeitsbedingungen in der Pariser Redaktion gewöhnt habe, die nach wie vor streng geschützt wird. „Diese Sicherheitsleute agieren schon so, dass man sie eigentlich nicht bemerkt.“ (dpa)

