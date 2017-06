Castorf für Kinder „Sindbad der Seefahrer“ gerät am Dresdner Theater Junge Generation in einen Strudel der Rätselhaftigkeiten.

Abenteuerlust und Sehnsucht der Meere flirren in den Liedern der Spieler auf. © Marco Prill

Auf einmal hat die Schauspielerin ihren Zorro-Hut abgesetzt, nun trägt sie Turban. Mit blanken Händen und Füßen klettert sie einen langen Mast empor, den ihre Mitstreiter halten. Laut ruft sie in den Zuschauersaal: „Ich bin Sindbad“, wiederholt diese Feststellung mehrfach und fügt, nach einer knappen halben Theaterstunde hinzu: „Jetzt geht’s los, jetzt geht’s los.“ Man sitzt im Sessel und denkt: Ja, bitte, macht doch endlich.

Aber nichts da. Diese Inszenierung von „Sindbad der Seefahrer“, zu sehen seit Donnerstag im Dresdner Theater Junge Generation (TJG), erfüllt kaum die grundsätzlichen Erwartungen an eine Abenteuergeschichte. Dafür gibt es durchaus gute Gründe.

Generell will das TJG als öffentliches Theater den Nachwuchs ernst nehmen. Es greift Themen von Kindern und Jugendlichen auf, es mutet ihnen zu, durch Bühnenerlebnisse den Horizont zu weiten. Die bloße Bespaßung überlässt es gern anderen. Möglichst kein reines Konsumieren, keine bunten Bildchen: Gerade der „Sindbad“-Stoff aus dem Märchenreigen von Tausendundeiner Nacht ließe sich ja leicht als orientalische Bezirzung abspulen.

Exotik entfaltet sich eher sanft auf der großen Bühne im klimatisierten Kraftwerk Mitte. Ausstatterin Grit Dora von Zeschau hat an der Rampe einen beinahe bühnenbreiten Sandkasten platziert, der zum Durchpflügen einlädt, ein Schiffsmodell und einen lebensgroßen Pferdehintern. Hier ein Piratenhut, da ein goldglitzernder Mantel, und irgendwann tragen alle neun Schau- und Puppenspieler einen Turban. Es ist eine Grundkonstante dieser Inszenierung von Ania Michaelis, dass sich die Darsteller darum kabbeln, wer denn jetzt Sindbad sein darf. Sindbad der Seefahrer. Der Abenteurer. Der Geschichtenerzähler. Der Schönling. Der Held.

Solchen Lichtgestalten misstraut das Theater grundsätzlich. Bei „Sindbad“ kommt hinzu, dass sich die Titelfigur in einer Dauerschleife aus Aufbruch – Abenteuer – Ankunft befindet, mit den unglaublichsten Zwischenstationen. Eine vermeintliche Insel entpuppt sich als Riesenfisch, Sindbad lässt sich an den Füßen eines Riesenvogels davontragen. Die Inszenierung will da gar nicht mit großem Bildaufwand protzen. Sie setzt auf die Kraft der Worte, mit denen die Geschichten erzählt werden, und auf die Kraft der Fantasie. Umso überraschender, als sich nach einer ganzen Weile der Eiserne Vorhang hebt, den Blick auf die Drehbühne freigibt, Lichtstrahlen die Nebelschwaden durchstoßen und ein stimmverzerrter Menschenfresser die Szene betritt. „Alter, das ist so geil“, sagt ein Junge im Publikum zum Sitznachbarn.

Es ist ein rarer Moment der Spannung in dieser reichlichen Theaterstunde. Um dem Vorwurf von Orientalkitsch und Heldenfeierei zu entgehen, verzichtet Regisseurin Michaelis auf eine stringente Erzählung. Das Ergebnis ist eine konfuse Mischung aus „Sindbad“-Versatzstücken, Textdiskussionen und Rollenwechseln, angereichert mit Liedern und Zorro-Fechtszenen. Man fühlt sich stellenweise an den Berliner Stückezertrümmerer Frank Castorf erinnert. Mit dem Unterschied: Castorf verwirrt, macht aber Spaß und bewegt. Diese Inszenierung, gedacht für Zuschauer ab acht, dürfte viele Kinder nur ratlos zurücklassen, ebenso deren Eltern und Aufsichtspersonen. Im Rausgehen sagt ein Junge, er fand es so langweilig, da wäre er lieber in die Schule gegangen.

Wieder am 3., 4., 6., 7. Juni sowie an vielen weiteren Terminen in diesem Monat. Kartentel. 0351 32042777

zur Startseite