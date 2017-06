Brust raus, Faust geballt Die US-Band Against Me! greift Transsexualität nicht nur in knackigen Songs auf, sondern auch im wirklichen Leben.

Entschlossene Punkrocker aus Florida: Laura Jane Grace (2. v. r.) und Against Me! spielen am Freitag im Dresdner Konk-Klub. © PR

Ausgerechnet ein Fan hat Tom Gabel vor fast genau fünf Jahren erlöst. Für den Frontmann der 1997 in Florida gegründeten Punkrock-Combo Against Me! lief es damals eigentlich großartig: ein Vertrag mit einer großen Plattenfirma, Konzerte in immer größeren Hallen, stetig größere mediale Aufmerksamkeit. Und dann die nach jahrelangem wie nicht fassbarem Unbehagen jäh knallende Erkenntnis, im falschen Körper zu stecken. Inspiriert von der zufälligen Begegnung mit einem Transsexuellen, sprengte sich auch Gabel frei. Bereits im Mai 2012 stand das erste Konzert der Band an, bei dem zwar derselbe Mensch, aber eine gänzlich andere Person das Mikrofon hielt: Laura Jane Grace. Der Frontmann war zur Frontfrau geworden – sonst änderte sich rein gar nichts.

Mit breiter Brust, erhobenem Kopf und geballter Faust zog Laura Jane Grace unbeirrt gegen Ungerechtigkeiten aller Art zu Felde. Die eigene Geschichte wiederum gab dem 2014er-Album „Transgender Dysphoria Blues“ eine thematische Klammer, die sonst im Punkrock durchaus Seltenheitswert hat. Die Platte wurde zudem die bislang kommerziell erfolgreichste der Band, deren Song „I Was a Teenage Anarchist“ zu den klarsten Rebellionsaufrufen der Musikgeschichte gehört. Und natürlich spielen Against Me! diese Nummer am Freitag, wenn sie den Dresdner Konk-Klub heimsuchen. Dennoch zelebrieren Laura Jane Grace und Kollegen mitnichten reines Gitarrengescherbel; die Band kann ebenso mit gedrosseltem Tempo und mit Anleihen bei Blues und Folk auf den Punkt kommen.

Das Konzert: Against Me! und Touche Amore

16.6., 20 Uhr, Konk-Klub, Dresden

Karten an der Abendkasse

