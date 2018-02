Breite Front gegen sexuelle Gewalt Der Fall Wedel hat die Film- und Kulturbranche erschüttert. Die ARD durchforstet jetzt ihre Archive und macht sich für eine Beschwerdestelle stark.

Der Regisseur und ehemalige Bad Hersfelder Festspiel-Intendant Dieter Wedel. © Swen Pförtner/dpa

Als Reaktion auf die Vorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel will die ARD den Kampf gegen sexuelle Übergriffe vorantreiben. Der Senderverbund unterstützt die Idee, eine überbetriebliche, unabhängige Beschwerdestelle in der Medien- und Kulturbranche einzurichten. „Wir wollen uns da einbringen“, sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm am Mittwoch in München zum Abschluss einer Intendantensitzung. „Ich habe auch die Erwartung, dass das fürs ZDF, für RTL, Pro 7/Sat 1 auch gelten würde.“

Mehrere Frauen werfen dem Regisseur Wedel vor, sie während der gemeinsamen Arbeit sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Wedel wies die Anschuldigungen zurück. Die ARD-Anstalten durchforsten derzeit ihre Archive nach Hinweisen auf sexuelle Übergriffe bei früheren Produktionen mit Wedel. „Bisher ist uns jenseits des Saarländischen Rundfunks (SR) in den Akten nichts Verhaltensauffälliges untergekommen“, sagte der ARD-Programmdirektor Volker Herres. Nach Angaben Wilhelms ist die Archivsuche in einigen Wochen abgeschlossen.

Die Schauspielerin Esther Gemsch, die für die von der damaligen SR-Tochterfirma Telefilm Saar (TFS) produzierte Serie „Bretter, die die Welt bedeuten“ engagiert worden war, hatte in der Wochenzeitung Die Zeit einen Vergewaltigungsversuch Wedels 1980 geschildert. Der Bundesverband Schauspiel und die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, machten sich bereits für eine unabhängige Beschwerdestelle stark.

Wilhelm forderte die Ministerpräsidenten dazu auf, bei der Neuordnung des Telemediengesetzes nicht nur auf Zeitungen und öffentlich-rechtliche Sender zu schauen. Wenn die ARD künftig weniger im Internet anbieten dürfe, diene dies nicht automatisch den Verlagen, sondern Netzbetreibern und Plattformen. Vodafone, T-Online, Web.de und Google News entwickelten sich immer mehr zu großen Nachrichtenanbietern, die von Kontrollen und Regulierungen kaum betroffen seien. „Es ist sehr wichtig, dass man auch diesen dritten Anbieterkreis mit in den Blick nimmt“, sagte der Intendant des Bayerischen Rundfunks, der zu Jahresbeginn den ARD-Vorsitz übernommen hat.

Die ARD-Chefs zogen auch eine erste Bilanz der ARD-Audiothek: Seit dem Start vor 100 Tagen wurde die App 321 000-mal heruntergeladen. Die Erwartungen seien damit weit übertroffen worden. (dpa)

