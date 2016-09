Breakdance trifft Klassik

Rehmi, Kellox und Rossi alias The Saxonz in action. © Archivfoto: Bonss

Die sächsischen Meister im Breakdance The Saxonz werden mit weiteren Preisen geehrt und bereiten eine spektakuläre Produktion vor. Für ihren millionenfach im Netz geklickten Sachsen-Clip „Life is a dance“ wurden sie soeben beim Berliner PR-Filmfestival „Die Klappe“ in zwei Kategorien geehrt. Zuvor hatten die seit 2013 unter dem Namen fungierenden Tänzer den mit 5 000 Euro dotierten Arras-Preis 2016 in Dresden erhalten.

Als Novum plant das Ensemble eine Kooperation mit der Elbland Philharmonie Sachsen. Im Festspielhaus Hellerau gelangt am Freitag und Sonnabend je 20 Uhr „Symphonix – Breaking“ zur Uraufführung. „Tänzer aus den Bereichen Hip-Hop und Contemporary treffen auf ein klassisches philharmonisches Orchester – unterschiedliche Ideen, Ansätze und Lebenswelten mischen sich“, informierte das Festspielhaus Hellerau. Zudem werden die Saxonz am 3. Oktober in der Semperoper beim offiziellen Festakt des Bundespräsidenten mit dem Semperoper-Ballett auftreten. (SZ/bkl)

Life is a Dance from Sebastian Linda on Vimeo.

