Blut ist dicker als Wasser Dunkle Geheimnisse und einheftiger Vater-Sohn-Konflikt: In einem Justizdrama blickt Robert Downey jr. in die Abgründe seiner Familie.

Strafverteidiger Hank Palmer (Robert Downey Jr.) steht im Schatten seines Vaters, des angesehenen Richters Joseph Palmer (Robert Duvall). Er übernimmt die Verteidigung, als sein Vater angeklagt wird. © ARD Degeto/Warner Bros.

Ein mit allen Wassern gewaschener Anwalt trifft auf die Vergangenheit, die er eigentlich hinter sich lassen wollte: Das prominent besetzte Familiendrama „Der Richter – Sein wichtigster Fall“ macht den Auftakt zum „SommerKino im Ersten“.

Nach dem Tod seiner Mutter kehrt Hank (Robert Downey jr.) nach einer Ewigkeit aus der Großstadt in sein Heimatdorf zurück. Dort trifft er auf seine Brüder und auf seinen Vater, den Richter Joseph (Robert Duvall). Mit ihm hatte er vor Jahren gebrochen. Er, der gerade kurz vor der Scheidung von seiner Ehefrau steht, trifft seine Brüder (Vincent D’Onofrio und Jeremy Strong) und sein Highschool-Sweetheart Sam (Vera Farmiga) wieder. Trotzdem – oder gerade deshalb – möchte er das Dorf und seine Familie so schnell wie möglich wieder verlassen. Doch dann passiert etwas, das es ihm unmöglich macht, zu gehen.

Sein Vater kehrt am Abend der Beerdigung mit seinem ziemlich mitgenommenen Wagen nach Hause zurück. Kurz darauf wird eine Leiche gefunden, und es gibt keinen Zweifel daran, dass der tote Mann mit Josephs Auto überfahren wurde. Der Richter wird nun zum Angeklagten und muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Hank übernimmt die Verteidigung. Seinen juristischen Gegenspieler findet er in Staatsanwalt Dwight Dickham, gespielt von Billy Bob Thornton.

Was bis dahin eine Familiengeschichte war, wird nun ein sehr klassisches, streckenweise aber durchaus packendes Justizdrama. Die Aufarbeitung des Kriminalfalls und die der eigenen Familiengeschichte verweben sich. Hank und sein Vater nähern sich wieder an. Die intimen Szenen zwischen den Schauspiel-Giganten Duvall und Downey vermögen in ihren stärksten Momenten zu berühren.

Dicht erzählt kann man David Dobkins ersten Film im dramatischen Fach nennen – oder überladen. Robert Duvall wurde für diese Rolle für den Oscar nominiert. (dpa)

„Der Richter – Sein wichtigster Fall“, 20.15 Uhr, ARD

