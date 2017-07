Blitze, Bengalos – Blumen zum Abschied Beim Konzert am Dresdner Elbufer ließen die Broilers 11 000 Menschen vergessen, dass sie eben noch der Regen eingeweicht hatte.

Ein Hauch von Rosa nach den Regenwolken: Broilers-Frontmann Sammy Amara und seine Bandkollegen bescherten am Freitag am Dresdner Elbufer einen langen Konzertabend. Und nächstes Jahr wollen sie wiederkommen. © kairospress

So oft, wie es Sammy Amara am Freitag wiederholt hat, dürfte es mehr als eine Absichtserklärung sein. Nach dem Broilers-Konzert ist demnach vor dem Broilers-Konzert, denn die wollen, so ihr Frontmann, 2018 wieder unbedingt bei den Dresdner Filmnächten am Elbufer spielen. Und zweifellos werden dann die meisten der 11 000 Menschen, die sich jetzt beim Singen, Springen, Auf-die-Schultern-Heben verausgabten, wieder dabei sein. Shows dieser Düsseldorfer Band entwickeln schließlich ein beachtliches Suchtpotenzial. Da kann nicht einmal das ekligste Wetter als Gegenmittel wirken.

Mithilfe von zwei Vorbands hatten die Broilers ihr Dresden-Gastspiel zu einem Minifestival aufgeblasen. Während die Oberhausener Fußballpunkrocker von Emscherkurve 77 noch mit bescheidenen Bühnenmitteln, aber großem Enthusiasmus die eintrudelnden Massen allmählich auf Touren brachten, bekamen Flogging Molly eher unerwünschte Effekte spendiert. Als verlangte irisch geprägte Musik auch typisch irisches Wetter, ließen die tief hängenden Wolken erst ein Nieseln frei, bürsteten sich dann zum Gewitter hoch, arrangierten Blitz und Donner mit pladderndem Regen.

Was zum Ende des Konzertes als Abkühlung willkommen gewesen wäre, kam zwar zur Unzeit, richtete dennoch keinen mentalen Schaden an. Im Gegenteil. In Capes verpackte Mädels tanzten sich in Rage, abgebrühte Altrocker machten sich gleich obenrum frei, und zwischen dauerstrahlenden Outdoorjackenträgern mittleren Alters ertrugen Punks und Hools gleichermaßen ungerührt, wie ihre Kapuzenjacken durchweichten. Keine Schirme, keine Weichwürste, keine Stimmungshänger. Dave King, Frontmann der von ihm vor 20 Jahren in Los Angeles gegründeten Folkpunkcombo Flogging Molly, bewährte sich bestens als Motivator, der sich in Sachen Effektivität nur Broilers-Boss Sammy Amara geschlagen geben musste.

Schon das erste Rumoren reichte, um die vor der Ganzbühnenplane lauernden Fans aufzupeitschen. Dann fiel endlich der Lappen, die Broilers traten mit „Zurück zum Beton“ das Gaspedal durch und die Menge kam als ein großes Ganzes in Fahrt. Das muss selbst die Wettermacher beeindruckt haben, die prompt den Hahn zumachten und als Wiedergutmachungsangebot ein bisschen blassrote Abendromantik über die Altstadtsilhouette klebten.

Leider ein unnützer Versuch, denn wer zu den Songs der Broilers abgehen will, der ist nur bedingt sensibel, der bevorzugt klare Botschaften zum Mitgrölen, Bengalos und Brezelgitarren. Mit alldem wurde er von der Band großzügig bedient. Zum Schluss, den die Düsseldorfer mit „Blume“, ihrer ersten, gemeinsam aufgenommenen Nummer markierten, flogen gar ein paar Blüten in die Luft.

Das Minifeuerwerk signalisierte an dieser Stelle: Mehr geht hier und heute nicht. Bis dahin hatte sich das Quintett, live verstärkt durch ein Bläsertrio, in reichlich zwei Stunden durch mehr als zwei Dutzend Songs gearbeitet. Neben aktuellen Hits wie „Keine Hymen heute“ oder „Bitteres Manifest“ von „sic!“, dem siebten Studioalbum, mit dem die Broilers in diesem Jahr einen Echo gewannen, kamen auch 20 Jahre alte Stücke zum Einsatz. Entsprechend wurde während der Show zwischen Oi-Punk, Deutschrock und Ska variiert, dabei jedoch nie der Druck reduziert.

Leider mussten obendrein ein paar verzichtbare Sätzchen sein zu Dresden als einer Stadt, vor der man ja von Freunden gewarnt worden wäre, die man aber gerade wegen ihres derzeit ramponierten Rufes nicht hängen lasse. Danke schön. Doch woher bitte rührt diese Furcht, wenn fast viermal so viele Leute zum Broilers-Konzert kommen wie zu durchschnittlichen Pegida-Märschen? Einerlei, gab’s ja sonst kein Gelaber. Und in ihren Songs sagt die Band an sich schon genug.

zur Startseite