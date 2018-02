Bleiben Sie übrig! Das Kriegstagebuch von Erich Kästner ist ein besonderes Dokument und jetzt erstmals komplett veröffentlicht worden.

Die Idylle trügt: Erich Kästner musste seine Berliner Stadtwohnung verlassen, weil die Zivilbevölkerung am 1. August 1943 zur Evakuierung aufgefordert wurde. In einem Leitartikel im Völkischen Beobachter erläuterte Propagandaminister Goebbels die Gründe. Erich Kästner fand in der Neu-Babelsberger Villenkolonie bei Freunden eine Unterkunft. Das Foto des 44-Jährigen entstand dort auf der Terrasse. © Nachlass Werner Buhre

Erich Kästner macht Notizen für einen Roman. Das erste Kapitel soll mit einem Schuss beginnen. Auf der Balustrade eines Cafés nimmt sich ein junger Mann das Leben. Blut tropft auf die Tische im Parkett, auf Torte und Schlagsahne. Kein schöner Anblick. Einer könnte trotzdem genau hinschauen: ein Schriftsteller. Er übt sich im Beobachten. „Jeden Tag stellt er sich eine andere Aufgabe, die er mit Notizen durchführt. Einmal beobachtet er einen ganzen Tag und Abend lang die Augen der Menschen, die ihn umgeben. Er beobachtet das etwa so, wie ein Zeichner Skizzen macht.“ Dieser Schriftsteller könnte die Hauptfigur werden. Doch der Roman scheitert. Kästner kommt über die Einträge in seinem blauen Buch nicht hinaus. Aber was für ein Buch ist das!

Der aus Dresden stammende Autor ist mit Satiren, Gedichten und vor allem mit seinen Kinderromanen über Pünktchen und Anton, Emil und die Detektive berühmt geworden. Seine Autobiografie „Als ich ein kleiner Junge war“ steht auf manchem Dresdner Hausaltar. Das blaue Buch jedoch hielt er aus guten Gründen geheim. Es war ein Blindband aus blauem Leinen, ein Muster, wie es Verlage herstellen. Kästner beschreibt, wie er das Buch zwischen viertausend anderen in seiner Bibliothek versteckt und es bei Kriegsalarm in seiner Aktentasche immer mit sich führt wie Zahnbürste, Rasierzeug und Taschenlampe. Nach seinem Tod 1974 bewahrte seine Lebensgefährtin Luiselotte Enderle das Notizbuch auf. Es liegt heute wie die braune Aktentasche im Literaturarchiv Marbach und wurde 2006 in der Reihe Marbacher Magazin erstmals veröffentlicht.

An diesem Freitag erscheint eine überarbeitete, erweiterte Ausgabe für das breite Publikum. Der Atrium-Verlag, der von Kästners jüdischem Verleger in der Nazizeit in Zürich betrieben wurde und das Werk des Autors vermarktet, hat den Band in blaues Leinen gebunden wie das Original.

Kästner hat dort nicht nur Romanideen notiert. Er hat das Buch umgedreht und neu angefangen: Ab 16. Januar 1941 schreibt er Tagebuch. Er dokumentiert den Alltag der Nazi-Diktatur und den Zweiten Weltkrieg. Er tut es, um Einzelheiten nicht zu vergessen – und um den Deutungen der Nachwelt zuvorzukommen. Er schreibt exakt so wie der Schriftsteller im geplanten Roman: als präziser Beobachter und unbeteiligter Zeuge. Erich Kästner hält fest, was er sieht und hört, was ihm zugetragen wird und was er liest. Süchtig nach Neuem analysiert der leidenschaftliche Medienmann die Nachrichten in Rundfunk und Zeitungen. Auch Flüsterwitze notiert er. Ein Berliner Kneipenwirt verabschiedet seine Gäste mit dem Wunsch: Bleiben Sie übrig!

Sorge um die Eltern in Dresden

Aufschlussreich sind die Kommentare des Herausgebers und Kästner-Biografs Sven Hanuschek. Besser als in der Marbacher Ausgabe stehen die Kommentare hier direkt neben dem Text. Sie erklären Zeitbezüge und Namen, bestätigen oder korrigieren Gerüchte, die Kästner absichtsvoll festhält. Wenn der Herausgeber über Tieffliegerangriffe der Alliierten in Dresden im Februar 1945 schreibt, folgt er selbst einem Gerücht.

Mit größter Sorge registriert Erich Kästner, was seiner Heimatstadt widerfährt. Lange weiß er nicht, ob die Eltern in der Königsbrücker Straße noch leben. Eine Reiseerlaubnis, schreibt er, bekäme er nur, wenn er wirkliche Schäden seiner Angehörigen nachweisen könnte – wie sollte das gehen. Zehn Tage nach dem Angriff erhält er die erste Post, just an seinem Geburtstag am 23. Februar. „Es ist zweifellos viel wirkungsvoller, wenn jemand unsere Angehörigen quält, statt uns selber; ein altes Hausmittel der Menschheit.“ Immer häufiger fühlt sich der Autor nicht mehr nur als Chronist, sondern kommentiert das Zeitgeschehen mit Bitterkeit und Ironie. „Die Bemühung der Behörden, die Volksgenossen aus dem möglichen ins sichere Verderben zu führen, ist bemerkenswert gründlich.“

Wie viele Tagebuchschreiber legt Kästner Pausen ein. 1942 und 1944 notiert er gar nichts. Trotzdem bleibt das blaue Buch ein herausragendes Zeugnis: Es bezeugt die Zeit und den Seelenzustand des Verfassers. Wie er Gefahr und Verbrechen unterschätzt, wie er sich als Bohemien zu behaupten versucht, wie er sich durchwurstelt, das wird hier deutlich. Als seine Wohnung von einer Bombe getroffen wird, kämpft er mit der Reichsschrifttumskammer um Entschädigung für verlorene Manuskripte. Die Antwort: Weil er ein verbotener Autor ist, sind seine Manuskripte nichts wert. Kästner hatte dabeigestanden, als bei der Bücherverbrennung 1933 in Berlin auch Texte von ihm ins Feuer flogen.

Das Tagebuch hält Banales und Monströses fest, Anpasserei, Schieberei, Größenwahn, Feigheit und ein Nachtleben mit Sekt und Hummer. Manches wirkt irritierend. So notiert Kästner zum Beispiel, wie er sich zu einem französischen Cognac in eine Wilmersdorfer Villa einladen lässt. Er weiß, dass der Gastgeber ein Gestapo-Mann ist, und nennt ihn „einen harmlosen, quietschvergnügten Jungen“. Irritierend ist auch, wenn Kästner die Kriegserklärung an die Sowjetunion „psychologisch sehr interessant“ findet. Später nennt er sich einen „unpolitischen Idealisten“. Gerade das Tagebuch zeigt sein immenses politisches Interesse. Zeitungssausschnitte, die er sammelt, sind als Nachdruck an den passenden Stellen eingefügt. In einem kurzen Artikel vom Februar ’45 versichert Adolf Hitler den Gauleitern seine Siegeszuversicht.

Die Hoffnung auf den „Endsieg“ nehmen einige Schauspieler und Filmleute der Ufa zum Vorwand und behaupten, dazu in Österreich einen Film drehen zu wollen. Erich Kästner und seine Lebensgefährtin Luiselotte Enderle werden in den Filmtross geschmuggelt. So überleben sie den Krieg in Mayrhofen im Zillertal. Auch die Wochen danach hält das Tagebuch fest. Es endet am 29. Juli 1945 mit dem Bericht eines Häftlings aus dem Konzentrationslager. Satz für Satz notiert Kästner detailliert unfassbare Brutalität. Dieser Bericht könnte ihn bestärkt haben in der Ahnung, dass der große Roman über die Nazizeit nicht zu schreiben sei, jedenfalls nicht von ihm. „Ich merkte, dass ich es nicht konnte. Und ich merkte, dass ich’s nicht wollte.“

Mit List überwintert

Dabei hatte sich Erich Kästner mit dem Romanplan selbst ein Alibi gegeben. Einer müsse erzählen, was war. Deshalb sei er in Deutschland geblieben und nicht wie andere emigriert. Ein weiterer Grund ist die Nähe zum „lieben, guten Muttchen“. Noch mitten im Bombenkrieg bringt Ida Kästner die frisch gewaschene Wäsche zum Sohn nach Berlin. Kästner, der beim militärischen Drill im Kaiserreich einen lebenslangen Herzfehler erlitt, überwintert in der Nazi-Zeit mit einiger List. Er schreibt unter Pseudonymen, liefert 1942 das Drehbuch für den „Münchhausen“-Film der Ufa und hofft sogar auf weitere Aufträge. Er bleibt erstaunlich gut vernetzt.

Nach Kriegsende dreht er das blaue Buch wieder um und plant den großen NS-Roman. Beim Vergleich wird erkennbar, wie Kästner seine Tagebuchnotizen als „Zündstoff fürs eigene Gedächtnis“ nutzt und einbaut. Die meisten Einträge notiert er in der Gabelsberger’schen Kurzschrift. Stenografie hatte er am Fletcherschen Lehrerseminar in Dresden gelernt.

Erich Kästner: Das Blaue Buch. Atrium Verlag, 403 Seiten, 32 Euro

zur Startseite