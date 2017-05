Blanker Wahnsinn auf hoher See In seiner fünften Ausgabe findet das „Fluch der Karibik“-Franchise zur alten Form zurück.

Wildes Märchen für Erwachsene, rasant und oft ziemlich albern: Im fünften „Fluch der Karibik“ steht Sparrow (Johnny Depp, r.) wieder heftig unter Druck. © Disney Enterprises

Es geht bergab mit den Piraten. Kapitän Sparrow (Johnny Depp) trinkt mehr Rum als ihm guttut und fristet sein glückloses Dasein auf einer kümmerlichen Nussschale namens „Dying Gull“, die am Strand irgendeiner unbedeutenden Insel aufgebockt ist, anstatt die sieben Weltmeere zu befahren. Kapitän Barbossa (Geoffrey Rush) wiederum hat sich seinem bekannten Hang zum Pomp ergeben und residiert auf einem Schlachtschiff, dessen Ausstattung an eine bayerische Barockkirche erinnert.

Die Miniversion der „Black Pearl“ steckt immer noch in jener Buddel fest, in die Blackbeard (Ian McShane) sie hineingezaubert hat, während die Engländer weiterhin unermüdlich an der karibikweiten Vernichtung piratistischer Umtriebe arbeiten.

Alles wie immer also, wäre da nicht der übermotivierte Jungspund Henry (Brenton Thwaites) aus der Sippe der Turners, der seinen Vater vom Fluch des Davy Jones befreien will. Sowie Carina (Kaya Scodelario), die die Dinge verkompliziert. Und obendrauf noch ein gewisser Kapitän Salazar (Javier Bardem), Anführer einer furchteinflößenden Armee von Toten – die in Einzelteilen durch die Luft wabern –, der mit Sparrow das übliche Hühnchen zu rupfen hat.

„Salazars Rache“, der fünfte Eintrag in der „Pirates of the Caribbean“-Saga, segelt unter den norwegischen Regiekapitänen Joachim Rønning und Espen Sandberg. Ihr Film zeichnet sich durch den jederzeit möglichen Verlust an Bodenhaftung aus, das frei flottierende Drauflosfabulieren, viele unvorhersehbare Handlungswendungen und minütlich wechselnde Allianzen des exzentrischen Personals. Das wirkt bisweilen reichlich maß- und damit sinnlos, ändert aber nichts am enormen Erfolg der Filme. In der Liga der sündhaft teuren Megablockbuster haben sich die Piratenfilme eine Nische erobert: wilde Märchen für Erwachsene, prallvoll mit elaborierten Fantasy-Settings, rasanten Segelmanövern, schwereloser Action zu Lande, zu Wasser und in der Luft, monströsen Fabelwesen und mythischen Gestalten. Und jeder Menge alberner Gags.

Die Spielfreude und der Erfindungsgeist des Films leiden etwas unter Disney-typischen Familienwerten und Geschlechterrollenklischees. Doch dann reitet die „Black Pearl“ frech auf der Rasierklinge einer Meereskluft und bietet einen ebenso absurden wie atemberaubenden Anblick. Reiner Wahnwitz, wie immer. (epd)

