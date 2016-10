Bitte nicht füttern! Meisterschüler der HGB Leipzig zeigen zum Abschluss ihres Studiums eine Ausstellung. Lange vor ihnen verließ Rektorin Ana Dimke die Hochschule.

Die amerikanische Künstlerin Ellen Akimoto verabschiedet sich mit diesem großformatigen Ölbild „Ducks in the Park“ aus der Leipziger Kunsthochschule (Ausschnitt). © Ellen Akimoto

Fühlt diese junge Frau im Park sich von den Enten umzingelt? Oder will sie sie nur beschützen? Die malerisch nicht besonders gut gelungenen Hände in der Abwehrgeste können vieles bedeuten. Vielleicht: Bitte nicht füttern! Oder: Bitte nicht fotografieren! Eher nicht: Bitte nicht schießen! Denn besonders entsetzt schaut die Hübsche nicht drein inmitten der Enten, die in regelmäßiger Formation auf der Wiese herumwatscheln. Ellen Akimoto hat dieses großformatige Bild gemalt und zeigt es nun in der Meisterschülerausstellung, die am Dienstagabend in der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) eröffnet wurde.

Alljährlich verabschieden sich die jungen Künstler, die ihre Meisterschülerprüfung nach vier Semestern Regelstudienzeit abgelegt haben, am Beginn des Wintersemesters mit einer Ausstellung in der HGB, bevor sie in ihr Dasein als freiberufliche Künstler starten. Das Meisterschülerstudium, das sich an das Diplom anschließt, „vertieft und erweitert die künstlerisch-praktischen und künstlerisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten und Kenntnisse und dient der Förderung künstlerischer Entwicklungsvorhaben“, heißt es in einer Mitteilung der HGB. Der Titel „Meisterschüler“ ist der höchste künstlerische Titel, den diese Hochschule vergibt und gleichzusetzen mit einem Doktortitel. Das Studium erfolgt in Meisterklassen. Die betreuende Lehrkraft legt Inhalt und Umfang der Lehrveranstaltungen individuell fest.

Die Amerikanerin Ellen Akimoto kam nach dem Studium in Kalifornien und in Mainz als Meisterschülerin zu Annette Schröter. Als Künstlerin wird Schröter für ihre großformatigen Scherenschnitte gefeiert, als Professorin von ihren Studenten auch dafür geliebt, dass sie gern und oft mit ihnen gemeinsam ausstellt.

Die aktuelle Schau in der HGB präsentiert außer Arbeiten von Malern und Grafikern auch Abschlussarbeiten aus den Bereichen Buchkunst/Grafikdesign, Fotografie und Mediendesign. Die Eröffnungsrede hielt der amtierende Rektor Ralf F. Hartmann, der nach dem Abgang von Rektorin Ana Dimke die Geschäfte der HGB leitet. Dimke hat im April „aus persönlichen Gründen“ die Hochschule verlassen, und das in aller Verschwiegenheit. An der Universität der Künste in Berlin übernahm sie erneut jene Professur, die sie schon innehatte, bevor sie 2011 nach Leipzig kam. Die 49-jährige Kunsttheoretikerin soll sich an der HGB zwar um die Verwaltung gekümmert, aber nicht für die Kunst interessiert haben. Das könnte zu Reibereien geführt haben. Ein neuer Rektor wird gesucht. Bis 17. Oktober läuft die Ausschreibung.

Meisterschülerausstellung bis 5. November in der Galerie der HGB Leipzig, Wächterstr. 11. Geöffnet Di – Fr 12 – 18 Uhr, Sa 12 – 16 Uhr.

