Bitte machen Sie sich zum Deppen! In Dresden ein Bühnenerfolg, jetzt im Ersten: „Die Firma dankt“ sorgt dafür, dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt.

Achtung, hier wird geschossen: Sandor (Ludwig Trepte, M.), John (Fabian Hinrichs), Ella (Nora Waldstätte, 2. v .l.) und Mayumi (Gloria Endres de Oliveira) beim Firmenwettkampf. © ARD

Mit Platzpatronen schießt der Praktikant auf Hühner. Genauer gesagt: auf Menschen in Federviehkostümen. Die laufen mal über die Wiese. Mal schwingen sie am Drahtseil durch die Luft. Immer schön mit den Flügeln flatternd, versteht sich. Blau und Grün spritzt die Farbe bei einem Treffer auf die grellgelbe Verkleidung. Die bizarr anmutende Szene stammt aus dem Film „Die Firma dankt“, den das Erste am Mittwochabend zeigt.

Es ist die Fernsehadaption des gleichnamigen Bühnenstücks von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, das seit seiner Uraufführung in Dresden 2011 bereits an rund einem Dutzend Bühnen gezeigt wurde. Die TV-Version ist prominent besetzt: Der Leiter einer Entwicklungsabteilung, Adam Krusenstern (Thomas Heinze), wird an einem Wochenende zu einem Schloss gefahren.

Dort erwarten ihn Vertreter eines Weltkonzerns, der seine Firma gekauft hat. Neben Praktikant Sandor (Ludwig Trepte) sind dies der Personalchef (Fabian Hinrichs) und die Personaltrainerin (Nora Waldstätten). Hier treffen Welten aufeinander. Krusenstern ist der Inbegriff des spießigen deutschen Arbeitnehmers: Er braucht es akkurat, Schlips und Kragen, feste Zeiten, Stift und Papier, Regeln, klare Anweisungen, konzentrierte Arbeitsatmosphäre. „Wenn man mit der Leitung redet, hat man keinen Hunger. Man hat keinen Durst. Man hat keine Schmerzen“, sagt er. Die anderen verkörpern das Klischee der modernen Jobwelt: lässige Kleidung, Essen bei Meetings, sie fläzen auf der Couch, begleiten die Assistentin mit einem Klaps auf den Po in die Sauna. Besonders der Praktikant ist das Gegenstück zu Krusenstern.

Die Angestellten der übernommenen Firma sind mir nichts, dir nichts gefeuert worden. Dafür hat der Global Player mit allerhand Tricks und Druckmitteln gearbeitet. Und wenn sie gegen die Kündigung klagen? „Die Prozesskosten sind ja viel geringer, als wenn wir über Wochen und Monate die Abschiedstoleranz unserer Mitarbeiter challengen“, sagt Personaler John mit einem Grinsen. Das Spiel zwischen Krusenstern und der New-Business-Fraktion ist einerseits urkomisch. Andererseits bleibt dem Zuschauer bei manchen Sprüchen in den sehr pointierten Wortwechseln das Lachen im Halse stecken. (dpa)

„Die Firma dankt“, Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

