Bitte hassen Sie mich Die „Tagesschau“ lädt Pöbler aus dem Internet zum Video-Chat – und beweist, dass man doch noch miteinander reden kann.

„Tagesschau“-Chef Kai Gniffke (r.) im Video-Chat mit einem Zuschauer nahmens Zorn, der sich über angeblich einseitige Berichterstattung beschwert. © Screenshot: SZ

Gleich der zweite Zuschauer in der Leitung heißt Zorn, ausgerechnet Zorn. Er sitzt zu Hause im Unterhemd vor seinem Computer, schwäbelt stark und regt sich darüber auf, dass in der ARD der Unterschied zwischen Bericht und Kommentar „net richtig getrennt isch“. Das Videobild seiner Web-Kamera ist unscharf, der Ton abgehackt, man versteht nur die Hälfte. Aber Herr Gniffke bleibt ruhig. Der „Tagesschau“-Chef hat sich Zeit genommen, eine Stunde lang, um live im Internet per Video-Chat mit Zuschauern zu reden. „Sag’s mir ins Gesicht“, heißt das Format.

Es ist ein mutiges Experiment, um in Zeiten von übelsten Beleidigungen und Beschimpfungen in Online-Foren und auf Facebook wieder ein halbwegs zivilisiertes Gespräch hinzubekommen. An vorerst drei Abenden lädt die ARD diese Woche Zuschauer zum Streitgespräch – namentlich jene, die gerne auch mal Zoff ablassen.

Dabei zeigt das Experiment zunächst mal, dass die Aggression sinkt, sobald man ein Gesicht vor Augen hat. Die Kritik an der „Tagesschau“ ist auch hier oft scharf, aber im Video-Chat wird niemand ausfällig. Fast scheint es, als ob Herr Gniffke ein bisschen enttäuscht ist. Einmal zitiert er, wie zur Rechtfertigung, einen der parallel einlaufenden Facebook-Kommentare: „Fickt euch, ARD, ich will dafür nix bezahlen!“ Doch beim Chat bleibt das Gespräch sachlich und höflich: „Gut, Herr Zorn, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich …“

Was die Video-Anrufer aufregt, sind die üblichen Reizthemen: Flüchtlingskrise, Ukraine, Rundfunkgebühren, Trump. Viele werfen der „Tagesschau“ einseitige Berichterstattung vor. Die Bild- und Tonqualität ist oft absurd schlecht, und die Heimkameras sind meist so nah und so von unten justiert, dass man vor allem Nasenhaare sieht. Doch Gniffke beweist Geduld, erklärt in Ruhe seine Sicht der Dinge, gibt sogar Fehler zu, widerspricht aber auch.

Am Ende hat man zwar nicht den Eindruck, dass er mit seinen Argumenten irgendjemanden überzeugen konnte. Bemerkenswert ist jedoch, wie verblüfft und dankbar mehrere Video-Anrufer offenbar sind, dass Sie überhaupt durchgestellt wurden. Einer von ihnen gibt an, AfD-Mitglied zu sein; in Online-Foren sei er wegen seiner Kommentare schon gesperrt worden. Am Ende des Gesprächs sagt der Anrufer: „Vielen Dank für Ihre Offenheit und den Mut, sich zu stellen.“ So baut man Zorn ab.

Nächster Videochat am Dienstagabend um 19 Uhr über www.sags-mir-ins-gesicht.de

zur Startseite