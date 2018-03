Bis ins Morgengrauenreich Goran Bregovic und seine Wedding & Funeral Band gaben in Dresden eine Riesenparty.

Es war ein abgefahrenes Fest, eine mitreißende Messe für das Lachen und das Weinen, eine Tanzparty für Leib und Seele. Unwiderstehlich zogen Goran Bregovic und Begleiter das Publikum im ausverkauften Kulturpalast in den Bann dieser ausgelassenen und doch hintergründigen Musik.

Zwischen dem Moment, als die Trompeter Bokan Stankovic und Dragic Velickovic sich spielend den Weg zur Bühne bahnten, gefolgt von Stojan Dimov am Saxofon, Aleksandar Raikovic und Milos Mihajlovic am Großblech der Tuben, dem trommelnden Sänger Muharem Redcepi, den „Bulgarischen Stimmen“ Ludmila und Daniela Radkova und dem Meister selbst, zwischen diesem schwellenden Beginn und dem ausufernden Finale mit „O’ Bella Ciao“ und „Kalasjnikov“ lagen mehr als zweieinhalb Stunden und 26 Stücke.

Was der Kulturpalast so alles erlebt: Es wippten, hüpften, tanzten Hunderte, die es nicht auf den Sitzen gehalten hatte, zwischen den Reihen und in den Gängen herum. Das begann auf den Seitenrängen und pflanzte sich fort bis ins Parkett und in den edlen K-Block. Logisch, denn obwohl das Sitzrecht im Eintritt inbegriffen war, fuhr die Musik derart in die Glieder, dass zurückgelehntes Bespielen-Lassen widernatürlich gewesen wäre. Welch ein Zucken, Zappeln, Jubilieren!

Die Schätze aus dem reichen Bregovic-Repertoire kennt man aus Filmen von Kusturica wie „Time of the Gypsies“ (1988) „Arizona Dream“ (1993), „Underground“ (1995) und anderen Kultstreifen, zu denen er die Musik beisteuerte, beziehungsweise von CDs. „Kichi kichi“, „Chupchik“ und „S.O.S.“ offenbaren leidenschaftliche Spielfreude und eine turbolente Stil-Melange, die mit „Balkanmusik“ nur grob umrissen ist. Bregovic selbst ist „interbalkanational“: Vater Kroate, Mutter Serbin, Frau Bosniakin. Seine Musik speist sich aus der Tradition der Roma, es gibt arabische, griechische, jüdische Anklänge, auch portugiesische und lateinamerikanische Elemente spielen rein. Im Kern aber ist es Freuden-, Trauer-, Festmusik aus dem Erbe der Balkanvölker, es sind Hochzeitstänze und Hymnen der Lebensfreude, gewürzt mit orientalischem Blues und Hochpromille-Rock ’n’ Roll. Bregovic, Jahrgang 1950, spielte bis in die 80er in der Rockband Bjelo Dugme, was „Weißer Knopf“ bedeutet. Der weiße Anzug, den er stets trägt, erinnert auch daran, dass der Birnenschnaps Nirvana keine Rotweinflecken macht.

Nach der Trinkpause heizte seine 1998 gegründete Wedding & Funeral Band den Saal mit „Balkaneros“ sofort wieder hoch. Unter allgemeinem Jauchzen folgten Prachtstücke vom Album „Three Letters from Sarajevo“, das im Herbst erschien, „Duj, Duj“ und „Made in Bosnia“, dazu Klassiker wie „Hopa Cupa“ und das berührende „Ederlezi“, bei dem die Frauenstimmen frei durch den plötzlich sehr stillen Saal wehten. Mit „Mesecina“ und „In the Death Car“ klang der bezahlte Teil aus. Die fünf Zugaben boten noch einmal die ganze suggestive Palette. Wer nicht genug hatte, konnte danach im Bärenzwinger zur selben Musik rückhaltlos abtanzen und dank der DJs Loiko „Raupe“ Zobar und Doran „JB“ Toudescu mit dem feuerspuckenden „Gypsy Love Train Hoppa! Soundsystem“ freudetrunken durchfahren bis ins Morgengrauenreich. Was für eine Nacht!

