Bis bald, Frau meines Lebens! Der Film „Von Pferden und Menschen“ zeigt Island in Episoden zwischen Lust und Frust.

Auch das ist eine Episode in „Von Pferden und Menschen“: Kolbeinn (Ingvar E. Sigurðsson) gerät durch seine Stute Grána und den Hengst Brúnn in eine peinliche Lage. © © hrossabrestur ehf.

Er nennt die weiße Stute Grána zärtlich „mein Mädchen“ und streichelt sie liebevoll. Sie ist sein ganzer Stolz. Der leicht verklemmt wirkende Mann Kolbeinn lebt ohne Frau in seinem Häuschen auf Island. Wenn er mit Grána ausreitet, kleidet er sich feierlich mit Krawatte, weißem Hemd und karierter Jacke. Kolbeinn will der dunkelhaarigen Witwe Solveig imponieren, ist verliebt in sie. Er lässt sich auf einen Kaffee von ihr einladen, doch auf den Antrag wartet sie vergebens. Er bringt ihn einfach nicht über die Lippen.

Solveig besitzt einen feurigen schwarzen Hengst, der aus der Umzäunung ausbricht und die bereitwillige wartende Stute Grána besteigt. Zum Entsetzen von Kolbeinn, der zum Gewehr greift.

Regisseur Benedikt Erlingsson erzählt im meisterhaft fotografierten, mehrfach preisgekrönten Episodenfilm „Von Menschen und Pferden“ sechs ungewöhnliche Geschichten über das Leben auf der unwirtlichen Insel. Die Menschen sind geprägt von der rauen Landschaft zwischen schneebedeckten Bergen und steinigen Feldern. Es geht in den harten, bizarren, auch komischen Geschichten um Leidenschaft, Eifersucht und blinden Hass. Jede Episode handelt von der engen Beziehung der Einwohner zu ihren rassigen Islandpferden. „Das Pferd in uns“ ist die wörtliche Übertragung des isländischen Filmtitels. Die Aufnahmen der wilden, ungestümen Herden hat man so noch nicht gesehen. Nur schwer gelingt es den Menschen, die Tiere einzufangen und zu bändigen.

Für zwei Flaschen hochprozentigen Wodka schwimmt der süchtige Vernhardur mit seinem Pferd zu einem russischen Schiff und bezahlt den Ritt mit dem Leben. Der heitere Radler Juan hat noch nie auf einem Pferd gesessen und lernt das Reiten aus Liebe zu Johanna, deren Mut und Geschick er bewundert. „Bis bald, Frau meines Lebens!“, ruft er und gerät in einen eisigen Schneesturm, den er auf grausame Weise im Leib seines toten Pferdes überlebt. Wie es mit dem schüchternen Kolbeinn und der Witwe Solveig weitergeht, sei nicht verraten. Nur so viel: Sie will nicht länger warten.

„Von Pferden und Menschen“, Mittwoch, 20.15 Uhr, Arte

zur Startseite