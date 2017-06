Bill Murray und das Sonnenaufgangslächeln Der sympathische Hollywood-Star und seine musikalischen Begleiter geben ein Pfingstfest der guten Laune.

Bill Murray am Wochenende in Dresden: Der Star aus Hollywood-Streifen wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und „Ghostbusters“ rezitierte Weltliteratur-Helden wie Huckleberry Finn, sang und tanzte zudem und bewarf das Publikum mit Rosen. © Oliver Killig

Wer kennt nicht Ernest Hemingways „Paris, ein Fest fürs Leben“, den „Wildtöter“ von James Fenimore Cooper oder „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ von Mark Twain? Diese Klassiker der amerikanischen Literatur sind auch in der DDR in riesigen Auflagen erschienen. Aus den Originalen las nun am Sonntag im Dresdner Kulturpalast mit Bill Murray ein charismatischer Hollywood-Star – ein riesiger Coup, ein spektakulärer Streich der Musikfestspiele. Dahinter steckt eine der pfiffigsten Taten Jan Voglers, seit der Cellist das Dresdner Festival von 2009 an leitet.

Der gefeierte Auftritt des durch seinen trockenen Humor weltbekannten Antihelden aus dem Großraum Chicago, der hintersinnigen Filmen wie „Lost in Translation“ und Komödien wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“, „Ghostbusters“ oder „Ich glaub’ mich knutscht ein Elch“ seinen schrägen Stempel aufgedrückt hat, war eingebettet in ein ambitioniertes musikalisch-literarisches Programm: mit Vogler am Cello, seiner Ehefrau Mira Wang an der Geige und der gebürtigen Venezolanerin Vanessa Perez am Flügel. Vogler ist bekannt dafür, dass er auf gute Einfälle nicht verzichtet, bloß weil das Geld fehlt. In diesem Falle becircte er die Volkswagen AG, mit kulturellem Nebeneffekt für Wolfsburg. Denn dort starteten am Freitag „Bill Murray, Jan Vogler & Freunde“ ihre Welttournee, die nun bei den Dresdner Festspielen richtig Fahrt aufnahm. Eine CD wird es auch geben – eine klassische „Win-win“-Story.

Das Projekt wurzelt in einem Zufall. Vogler baute nach dem Fall der Mauer in New York ein zweites Nest, jettet darum oft übern Großen Teich. Vor vier Jahren lernten er und Murray sich bei einem Überseeflug kennen, dank eines Zwischenfalls. Sie kümmerten sich gemeinsam um eine Mitreisende, die Flugangst hatte und wohl auch sonst etwas neben der Kappe war. Murray hielt Voglers Cello, während der nach Tabletten suchte, und später fütterte der Mime die Gute, als es ihr wieder schlechter ging, mit Eiscreme, ein Bild, das Vogler nie vergessen wird. Murray hingegen amüsierte, dass Voglers Cello einen eigenen Platz hatte und die beiden wie ein altes Ehepaar wirkten: „Muss Liebe schön sein – mein Gott! Ich bin zweimal geschieden, vielleicht ist es ja einfacher, ein Cello zu lieben als eine Frau.“ Die beiden trafen sich wieder, und irgendwann reifte der Plan zu dieser Show.

Sie ist ein prickelnder Reigen. Das Miteinander von Vogler, Wang und Perez trägt zum Esprit erheblich bei. Solo: Mit dem Prélude aus Bachs G-Dur-Suite wärmt der Cellist den Saal auf. Duo: Im „Blues“ aus Ravels Sonate Nr. 2 für Violine und Klavier lassen die Frauen ihr Temperament auflodern. Trio: In Piazzollas „Muerte del Angel“ flackern Flammen der Leidenschaft. Die kammermusikalischen Delikatessen ergänzen Bill Murrays köstlichen Vortrag. Er liest Gedichte von Walt Whitman und Passagen von Hemingway, später Twains Kapitel, in dem Huck Finn den entlaufenen Sklaven Jim mit einer kühnen Lüge rettet. Murray verzieht wie in seinen Filmen kaum eine Miene, er raunt und brummt, und er hat, wie die funkelnden Augen verraten, eine Menge Spaß. Er spielt mit Dialekt und Slang, illustriert die Charaktere, trägt aber nie zu dick auf.

Gelegentlich wird die Lektüre direkt mit Musik umspielt. So ist zu Coopers „Wildtöter“ ein Schubert-Trio zu hören, zu Capotes „Frühstück bei Tiffany’s“ der „Salut d’amour“ von Elgar. Diese Momente, deren Reiz im vermeintlich Beiläufigen liegen mag, werden überstrahlt von Murrays Gesangseinlagen. Da ist viel Staunen im Saal. Er intoniert cool und lässig „It ain’t necesserily so“ aus Gershwins „Porgy & Bess“, besingt zärtlich Stephen Fosters „Jeanie“, ihr hellbraunes Haar und ihr Sonnenaufgangslächeln. Faszinierend, wie er Van Morrisons Rhythm & Blues in „When will I ever learn to live in God“ mit Schmerz und Seele auflädt. Manchmal lässt er die Stimme leiern, als wolle er augenzwinkernd sagen: „Eigentlich kann ich gar nicht singen, aber keine Sorge, für euch tue ich’s gern.“ Zu Piazzollas smartem „Oblivion“ tanzt er gar, verführt Mira Wang zu einer Runde Tango, dreht sie elegant über die Bühne, mehr oder weniger. Er wirkt wie ein gut gelaunter Bär, der stark ist, doch keinem was tun würde. Am Ende schleudert er rote Rosen ins Publikum, das vor Begeisterung ganz außer sich ist. Dieser Bill wäre kein Murray, würde er nicht auf einen Stuhl klettern, um auch die lieben Menschen auf dem Rang zu bewerfen.

Eine wunderschöne Matinee. Man spürt, dass dieser Mann Menschen mag. Nicht alle. Denn er ist nett, er ist witzig, aber naiv ist er nicht. Wahre Komiker kennen die Grenzen der Welt. Deswegen sind die Besten unter ihnen nachdenkliche Typen.

zur Startseite