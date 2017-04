Bibelstunde für Anfänger Jüdisches Welttheater mit tieferer Bedeutung: die „Goldberg-Variationen“ in Radebeul.

Erregte Debatte zwischen Aaron (Olaf Hörbe) und Moses (Michael Berndt-Cananá) über Verbote und Gebote in der Bibel. © Hagen König

Am Anfang ist das Chaos. Eine Provinzbühne in Jerusalem will in lockerer Folge einige Episoden aus dem Alten und Neuen Testament auf die Bretter stemmen. Eine Art Bibelstunde für Anfänger. Auf der Probe klappt nichts. Ton fehlt, Licht fällt aus, Musik versagt. Statt Bach wird Bizets „Carmen“-Ouvertüre eingespielt. Der Regisseur tobt, sein Assistent verzweifelt, und in einer Woche soll Premiere sein.

Am Wochenende wurde George Taboris Stück „Die Goldberg-Variationen“ im Studio der Landesbühnen Sachsen aufgeführt. Die Inszenierung beginnt mit dem bekannten Diktum „Gott ist tot. Nietzsche“. Die Putzfrau Mrs. Mopp wischt fluchend die Kreideschrift weg: „Wieder so ein schweinisches Stück?“ Auf der Rückwand erscheint in riesigen Lettern: „Nietzsche ist tot. Gott“. Der große jüdische Theatermacher Tabori (1914 – 2007) brachte die heikelsten Themen mit Witz und Humor auf die Bühne. Er sah in der Gotteslästerung eine Möglichkeit, „in einer gottlos gewordenen Welt von Gott zu reden“.

Sünden- und Kniefälle

Das Stück erlebte 1991 am Wiener Akademietheater eine triumphale Uraufführung. Es ist deftige Bibelparodie und jüdisches Welttheater. Autor Tabori vereint genial zwei Ebenen: die biblische Erschaffung der Welt und die Erschaffung eines Theaterabends. Beides geschieht in sieben Tagen. Kunterbunt mischen sich Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies und Tanz ums Goldene Kalb mit den Allüren der Schauspieler, Klagen der Bühnenbildnerin und Kniefällen des Spielleiters. Alles geht schief, alles gerät durcheinander. Der Darsteller des Kain erschlägt erst einen Stuhl und dann durch einen dummen Zufall seinen Bruder Abel. Die Diva weigert sich, in „dieser totgeborenen Produktion“ als Eva nackt aufzutreten. Der Assistent muss sich unter Protest als Ersatz-Jesus ans Kreuz schlagen lassen.

Im Zentrum des Abends steht die Aus- einandersetzung des Regisseurs Mr. Jay mit seinem Laufburschen Goldberg. Jay ist Theatergott und jüdischer Gott Jahwe in einer Person. Assistent Goldberg ist ein bibelfester und im Glauben erschütterter Holocaust-Überlebender. „Ist dies die beste aller Welten?“, fragt er. Tabori, selbst dem Holocaust entkommen, sieht die Beziehung zwischen Jay und Goldberg als Verhältnis von Herr und Knecht, Vater und Sohn. Die Radebeuler Inszenierung von Marcelo Diaz betont stärker die weltlichen Beziehungen zwischen den Akteuren, vom Familienkrach bis zu Fragen von Feigheit und Freiheit des Einzelnen. Wohl wissend, dass viele Zuschauer im vorwiegend atheistischen Sachsen mit biblischen Figuren wie Abraham, Isaak oder Sarah wenig oder nichts anzufangen wissen. Es ist mutig von der Dramaturgie, ein so weises wie witziges, aber auch schwer zugängliches Stück in den Spielplan aufzunehmen. Jede Missionierung des Publikums wird vermieden.

Die Doppelrolle Jay/Jahwe ist mit dem Radebeuler Urgestein Olaf Hörbe besetzt. Mit hellem Leinenanzug, kariertem Schal, grauem Langhaar und Zigarre zwischen den Lippen erinnert er an George Tabori. Hörbe spielt den Regisseur als tyrannischen, machtgewohnten und alterslüsternen Kerl, der sich mehr für jeden Weiberrock als für die Schmierentruppe interessiert. Im Auftritt als Aaron trägt Hörbe einen ellenlangen Bart und bekniet Moses, der vom Berg Sinai die Gesetzestafeln mit den zehn Geboten herunterholt, die Vorschriften Gottes zu missachten. „ER verlangt zu viel. Wir wollen glücklich sein, nicht gut.“ Hörbe differenziert die Figuren in Stimme und Gestus kaum. Neue Seiten hat ihm die Regie nicht abverlangt, wie sie insgesamt wenig Kreativität und Tempo in den Abend einbringt. Ein Ohrwurm die Klavier-Einspielungen von Bachs „Goldberg-Variationen“ mit dem hinreißenden Glenn Gould.

Michael Berndt-Cananá, der Rathener Winnetou, überzeugt als leidgeprüfter, eifriger, gebrochener, aber nicht zerbrochener Jude Goldberg. Er versucht mit leisem Widerspruch die Ausfälle Jays zu kontern: „Verdammen Sie niemanden, in dessen Lage Sie nicht gewesen sind.“ Goldberg blättert ständig im Regiebuch, will die stockende Probe voranbringen. Als Moses stottert er, als Jesus am Kreuz überhört er den Spott Jahwes: „Er erfindet die Sünde, damit er sie auf sich nehmen kann.“

Statt Sexorgie nur Schlangentanz

Alle Frauenrollen übernimmt Julia Vincze. Sie spielt sie schnippisch und übelgelaunt. Als Ernestina kehrt sie die wütende Bühnenbildnerin in hautengen Jeans heraus, als Muttertier Sarah hat sie die Nase voll von Küche, Kind und Kirche. Als Eva und Gelegenheitsgeliebte von Jay agiert sie genervt und kaum verführerisch. Originell ihr Auftritt als Goldenes Kalb im glitzernden Gewand.

Die Höllenengel werden als böse Buben von der Rockerband Hells Angels mit Frontmann Tom Hantschel auf die Bretter geknattert. Ein Hingucker ist der Garten Eden von Ausstatterin Anja Furthmann. Aus Budgetgründen sind die Tiere im Paradies aus Pappe, das Himmelsbett ist eine bunt drapierte Hängematte, und am Baum der Erkenntnis baumeln Bananen. Alles ist bereit für eine im Regiebuch vorgesehene wilde Sexorgie. Es kommt aber nur zu einem müden Schlangentanz. Es ist nicht die einzige geplante Panne in Taboris Wunderstück, dem in Radebeul das Wundern mehr als einmal abhandenkommt.

Wieder am 8. und 15. 4. auf der Studiobühne, Kartentelefon: 0351 8954214

