Bewegte Bilder, bewegende Musik Dresdner Musiker und ihre Gäste zeigen im Festspielhaus Hellerau eine Multimedia-Performance über Flucht und Einwanderung.

Manchmal muss es der Besen sein: Schlagwerker Demian Kappenstein gibt dem Sound von shortfilmlivemusic das rhythmische Grundgerüst. © B. Schindler

Sie wissen genau, was sie tun. Schließlich sind sie seit 2005 ein eingespieltes Team. Und doch setzen die Akteure des Dresdner Künstlerkollektivs shortfilmlivemusic bei ihrem neuen Projekt „Survival Strategies for Cold Countries“, das am Donnerstag im Festspielhaus Hellerau uraufgeführt wird, ganz und gar nicht auf Gewissheiten, klare Antworten oder steile Botschaften. Jeder im Publikum soll sich vielmehr selbst seinen Teil rauspicken.

Ein klares Ziel hat das Ganze dennoch. „Wir wollen die Geschichte des Ankommens in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und in aktuelle politische und kulturelle Zusammenhänge stellen“, so Demian Kappenstein, der als Schlagwerker für das rhythmische Grundgerüst zuständig ist. Film, Bilder, Klänge zwischen Neuer Musik, Jazz und Folklore, Texte und Interviewpassagen verbinden sich dafür zu einem Gesamtkunstwerk. „Um das zu verstehen, braucht man kein Fachwissen, man nimmt aber definitiv nachhaltige Eindrücke mit.“ Das Künstlerkollektiv shortfilmlivemusic verstärkt sich für diese Performance durch den Freiburger Komponisten und Elektro-Musiker Ephraim Wegner, den in Freiburg lebenden Schauspieler Fadi Mhawesch, Clemens Hauser von der Migrantenselbstorganisation „Freiburger Wahlkreis 100%“, den Berliner Dramaturgen und Autor Oliver Kontny, die Kuratorin Neriman Bayram vom Kommunalen Kino in Freiburg sowie Franziska Kache von der AG Kurzfilm. Sie alle garantieren ein multimediales Ereignis, das gleichermaßen unterhält und anregt. (SZ/ada)

„Survival Strategies for Cold Countries“, 14.12., 20 Uhr, Festspielhaus Hellerau, DD; Karten an der Abendkasse

