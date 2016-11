Besieg’ das Herz aus Stein Das Weihnachtsstück „Mio, mein Mio“ am Staatsschauspiel Dresden beginnt zart – und steigert sich unerwartet.

Das hätte es gar nicht gebraucht: Schwerterklirren zum Showdown bei „Mio, mein Mio“ am Staatsschauspiel Dresden. © David Baltzer

Später wackelt sogar die Kulisse, es kracht und explodiert auf der Bühne. Doch eigentlich wird dieser Junge sehr unaufgeregt zum Helden, ohne Krawumms. „Mio, mein Mio“ ist das diesjährige Weihnachtsstück am Staatsschauspiel Dresden, Mittwochabend war Premiere.

Sicher, „Reckless“ kann nicht der Maßstab sein. Aber man denkt trotzdem dran, denn die Weihnachtsstücke nach den Abenteuerromanen von Cornelia Funke sind legendär. In den vergangenen Jahren übertrafen die Inszenierungen alles, was man sich je unter „Weihnachtsmärchen“ vorgestellt hatte, und schöpften aus, was der Wunderkasten Theater hergab. Dagegen kommt „Mio, mein Mio“ in Dresden fast schüchtern daher.

Einräder statt Pferde

Die wunderbare Geschichte von Astrid Lindgren hat zwar alles, was ein gutes Abenteuer braucht: Einen tapferen Prinzen, der gegen einen bösen Ritter kämpft, fantasievolle Bilder und märchenhafte Elemente. Sie ist aber auch fast 60 Jahre alt und schlichter erzählt als das, was Kinder durch Harry Potter und Co. heute so gewohnt sind. Matthias Reichwald, Schauspieler am Dresdner Ensemble und seit einer Weile im Regiefach unterwegs, lässt sich auf diese Zurückhaltung ein. Er hakt die Effektmaschine in der niedrigsten Stufe ein und konzentriert sich auf die Figuren. Auf Bosse, der in einer grauen Großstadt lebt, ohne Mutter und Vater, der ein „Lump“ sei, wie ihm die Tante weismachen will. Auf seinen besten Kumpel Benka und die Kids auf der Straße. Turnschuhe, Schlumpfmütze und Hip-Hop – echtes Leben eben.

Die Fantasie kommt mit einer Frau mit glitzerndem Mantel ins Spiel, sie bringt einen goldenen Apfel, der wiederum einen Flaschengeist weckt und Bosse ins „Land der Ferne“ holt, in dem er seinen Vater findet. Hier darf man Eierpfannkuchen mit den Händen essen, und reiten, so weit man möchte. Die Freiheit für Kinder, die Astrid Lindgren mit ihrem Buch schon 1954 feierte, setzt Reichwald wunderbar um. Die Kinder sind Mittelpunkt, die Erwachsenen Staffage, es bleibt viel Platz für Identifikation. Thomas Kitsche spielt Bosse, der fortan Mio heißt. Christian Clauß ist Freund Benka, im Fantasieland Jum-Jum. Den beiden nimmt man die Jungen komplett ab und vergisst, dass es sich um erwachsene Schauspieler handelt.

Schade bloß, dass die Dramaturgie nicht so wirklich funktionieren will. Die Szenen sind für sich schön, ergeben aber kein Ganzes. So ist das Land der Ferne in Seefahrer-Ästhetik angelegt, dies wird aber ebenso wenig weitergeführt wie der Einfall, Artistik-Elemente einzufügen: Bosse und Benka fahren auf Einrädern, anstatt auf Pferden zu reiten, und der Trauervogel tänzelt kunstvoll auf einem großen Ball. Was für ein Potenzial, das hier verpufft.

Mio soll den bösen Ritter Kato mit seinem Herz aus Stein besiegen. Mit dessen Schattenreich wird zur zweiten Hälfte der Inszenierung der Actionkasten geöffnet. Da sinkt eine riesige Steinwelt herab, tippeln herrlich komische Wächter-Käfer über die Bühne, haut ein Schmied lautstark auf das schärfste Schwert der Welt. Bevor Mio damit aber den Ritter tötet, muss er sich noch viel fürchten und über seinen Schweinehund springen. Da hätte man sich mehr Variation in der Figur gewünscht, mehr Abwechslung in der Stimmung. Zwar klirren dann die Schwerter, doch das kommt erstens zu spät und zweitens zu lasch. Wenn man ähnlich zart entlassen wird, wie man empfangen wurde, mit einem sphärischen Lied und Lautenklängen, weiß man: Das hier ist eben Lindgren. Es hätte gar nicht krachen müssen.

Wieder am: 26., 27. und 28.11. sowie im Dezember, Staatsschauspiel Dresden. Karten: 0351 4913555

