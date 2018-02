Berührend und mitreißend Isabelle Faust und Kristian Bezuidenhout spielen Bachs sechs Sonaten für Violine und Cembalo.

Isabelle Faust & Kristian Bezuidenhout: Bach, Sonaten für Violine und Cembalo (harmonia mundi)

Die je drei Sonaten und Partiten Johann Sebastian Bachs für Solovioline sind sehr populär. Auch die herausragende deutsche Geigerin Isabelle Faust, kürzlich gefeierte Solistin der Staatskapelle in der Semperoper, hat diese Werke schon vor Jahren eingespielt. Jetzt hat sie sich einer anderen Sechsergruppe Bachs zugewandt und zusammen mit Kristian Bezuidenhout die Sonaten für Violine und obligates Cembalo aufgenommen.

Bach hat diese Stücke, deren früheste Fassungen er wohl mit Ende 30 schuf, zeitlebens immer wieder überarbeitet und weiter verfeinert. Er hat hier, in der kleinen Form, den sogenannten Triosatz zur Perfektion gebracht. Was heißt das? Ihm lag an einer Synthese aus drei gleichberechtigten Elementen: der fließenden Melodie, der klangreich vernetzten Harmonie und der straffen kontrapunktischen Grundlinie. Die Resultate, von der h-Moll-Sonate bis zu jener in G-Dur, sind von einer komplexen Wirkung, zutiefst berührend in ihrer gesanglichen Schönheit und zugleich packend und mitreißend. Die zwei Oberstimmen verteilen sich auf Geige und rechte Hand am Cembalo, der Puls der Bassbegleitung pocht sozusagen „mit links“.

Isabelle Faust ist eine exzellente Bach-Interpretin, sie spielt das, als ließe sie ihre Stainer-Geige von 1658 singen, sie intoniert aus dem Atem heraus. Das ist sehr homogen und weitgehend schnörkellos und verschmilzt sehr schön mit dem feinnervigen Spiel Bezuidenhouts. Der gebürtige Südafrikaner, der ebenfalls schon öfter in Dresden gastierte, hat hohes Lob erhalten für seine Aufnahmen von Mozarts Klaviersonaten auf dem Hammerklavier und zeigt hier, dass er die silbrige Frische des Cembalos ebenfalls aufs Feinste zu erwecken und zu forcieren vermag. Er spielt übrigens auf dem originalgetreuen Nachbau eines Instruments von 1722 aus der Dresdner Werkstatt Gräbner. Eine fantastische Doppel-CD mit sechs großartigen Schöpfungen des Spätbarocks!

