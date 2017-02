Berliner Schau über die Oktoberrevolution

Hundert Jahre nach der Oktoberrevolution plant das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin eine große Ausstellung über Russlands Umwälzungen im Jahr 1917. Die Schau stelle die Folgen der Machtübernahme der Bolschewiki für Europa in den Mittelpunkt, teilte das Museum mit. Mit der Gründung der Sowjetunion habe sich die spätere Spaltung Europas abgezeichnet. Auf diese Fragen wolle die Ausstellung besonders eingehen.

Die Ausstellung „1917. Revolution. Russland und Europa“, die ab Oktober zu sehen ist, entsteht in Kooperation mit dem Schweizerischen Nationalmuseum. In Zürich lebte Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin (1870 – 1924) von Februar 1916 bis April 2017 im Exil. Zu den angekündigten Ausstellungsstücken gehört ein noch erhaltenes Teil des Panzerkreuzers „Potemkin“, auf dem 1905 Matrosen gegen zaristische Offiziere meuterten. Gezeigt werden auch persönliche Gegenstände von Lenin sowie das Modell eines „Agitationszugs“, mit dem Funktionäre in ganz Russland Tempo für die Revolution machten. (dpa)

