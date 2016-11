Berliner Mauer schwimmt auf der Elbe Das Kunstprojekt kommt zum perfekten Zeitpunkt nach Dresden: Am Tag des Mauerfalls können Passanten dem Symbol eine persönliche Note geben. Niemand muss dafür übers Wasser gehen – wie ein VIDEO zeigt.

Beim ersten Anlandeversuch bekam Künstler Hans Martin Fleischer noch kalte Füße. Zwar schwamm seine Mauer auf der Elbe, blieb dem Ufer aber noch fern. © Stefan Becker

Styropor schwimmt, Stein säuft ab. Deshalb wählte der Berliner Hans Martin Fleischer vor 15 Jahren den Kunststoff als Material für seine Kunst: Aus Styropor schuf er ein Stück der Berliner Mauer mit deren Originalmaßen - das Objekt misst 3,60 Meter in der Höhe, 1,20 Meter in der Breite und die Länge des Fußes beträgt 2,30 Meter.

Der surfte am Dienstagmittag auf der Elbe zum Königsufer. Nicht direkt von Berlin kommend via Wasserweg, sondern im Schlepp eines Motorbootes, das im Pieschener Hafen die Leinen los machte. Mit an Bord Axel Steier von Mission Lifeline. Gemeinsam mit dem Kapitän steuert er das Gespann elbeaufwärts vor die barocke Kulisse der Stadt.

Am Elbestrand wartete der Künstler schon ungeduldig auf sein Objekt und mit ihm Eric Hattke von Atticus. Der Dresdner Verein hatte das Happening organisiert, das am Mittwochnachmittag seinen Höhepunkt um 18.57 Uhr erlebt. Um die Uhrzeit am 09. November 1989 verlas ein sichtlich irritierter Günter Schabowski die historische Notiz von der Öffnung der Mauer.

Bis dahin können Dresdner und ihre Gäste auf dem symbolischen Mauerstück eine persönliche Botschaft hinterlassen. Ab 15.30 Uhr steht das Stück mobile Geschichte am Königsufer und freut sich über viele Besucher, die diesen Tag als Anlass nehmen, der Mauer für die weitere Reise etwas mit auf den Weg zu geben.

Mittlerweise befinde sich das Kunstprojekt in Phase III, sagt Fleischer. Der Mann mit dem Mauer-Faible begann mit einem weißen Element, dass er an vielen Orten fotografierte, durch die einst die Mauer verlief. Dabei repräsentiert der Nachbau von Beginn an ein ganz besonderes Stück der einstigen Mauer: Es entspricht dem Block, der am Potsdamer Platz als Erster aus der Reihe tanzte und eine Lücke ließ.

Das Original sowie drei weitere Stücke lagert Fleischer in einem Schuppen in Brandenburg. Die weiße Kopie inszenierte Fleischer in einem Supermarkt, auf einem Kinderspielplatz, zwischen den Stelen des Holocaust-Mahnmals und im einstigen Arbeitszimmer von Adolf Hitler - überall dort verlief die von 1961 bis 1989 die Berliner Mauer.

Seit 2009 nimmt Fleischer sein mittlerweile farbiges Mauerstückchen mit auf Reisen, ließ es schon in Kopenhagen schwimmen und in Oslo, es ging in der Seine baden und stand wieder auf, als sich Paris im schönsten Abendlicht zeigte. Die Menschen freuen sich über das Mitbringsel aus Deutschland und geizen nicht mit Farbe, wenn sie denn dürfen, sagt Fleischer. Er begleitet das Signieren und Kommentieren mit seiner Kamera und zeigt die Resultate auf der Homepage www.berlinwall.del.

Vor zwei Jahren dann startete Phase III. Das Projekt erhielt eine starke politische Note, als Fleischer in Kiew den Maidan besuchte und später fünf Wochen durch die winterliche Ukraine tourt - im Auto schlafend: „Bei minus 21 Grad sind mir die Kontaktlinsen eingefroren und die Autobatterie war auch platt - aber zum Glück hatte ich eine zweite“, erzählt der 53-Jährige, barfuß am Elbestrand.

Die Schuhe ausgezogen, die Hosenbeine hochgekrempelt, überlegt Fleischer bei immerhin gefühlten 2 Grad, ob er das schwimmende Mauerstück irgendwie ans Ufer bugsieren kann, aber keine Chance: Das Boot bleibt brav in der Fahrrinne, der Wasserstand verbietet alle Anlegemanöver.

Kurz herrscht Resignation zwischen Wasser und Ufer, doch kann es für eine Generalprobe eigentlich nicht besser laufen. Was dienstags misslingt, glückt gewiss am Mittwoch, wenn das historische Datum und der Wetterbericht die Menschen zur interaktiven Aussicht ans Königsufer locken.

Vergangenes Jahr wagte sich Fleischer mit seiner Mauer in das Grenzgebiet von Slowenien und Kroatien, wo erst neue Zäune und später vielleicht auch noch Mauern hochgezogen werden zum Schutz vor Flüchtlingen und Migranten. Wo Soldaten damit beschäftigt waren, Zäunen die Krone aus Nato-Stacheldraht aufzusetzen, da habe er seine Mauer daneben platziert und Fotos gemacht, erzählt Fleischer.

Und jetzt Dresden. „Die Tragödie im Mittelmeer, wo Tausende Menschen ertrinken, das ist ein Skandal“, sagt Fleischer. In Berlin kennt er die Aktiven des Vereins „Jugend rettet Europe“, die mit einem umgebauten Fischkutter seit diesem Jahr vor der afrikanischen Küste kreuzen und auf ihrer ersten Mission bereits 140 Flüchtlinge gerettet haben.

Auf dem Wege erfuhr er auch von der Dresdner Initiative zur Seenotrettung namens Mission Lifeline und sagte sofort zu, deren Ambitionen zum Kauf eines Rettungsbootes zu unterstützen. Moralisch und künstlerisch. Den Rest schaffen die Dresdner, davon zeigt sich der Vielgereiste überzeugt.

