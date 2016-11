Beckmann sagt „Sportschau“ ade

Reinhold Beckmann (Archivfoto von 2012). © dpa

Der Journalist Reinhold Beckmann (60) verabschiedet sich nach 14 Jahren von der ARD-„Sportschau“.

Zum Ende der laufenden Bundesliga-Saison werde er das letzte Mal als Moderator vor der Kamera stehen, sagte Beckmann in Hamburg. Er trage sich schon seit ein, zwei Jahren mit diesem Gedanken. „Für meine ARD-Reportagereihe bin ich seit 2014 pausenlos unterwegs, war im Nordirak, in Saudi-Arabien und in Jordanien, habe vieles gesehen und gelernt. Das sind Erfahrungen, die einen nachdenken lassen, wo man für sich Schwerpunkte setzen möchte.“

Beckmann sagte, ihn reize, sich intensiv mit Menschen und Themen auseinanderzusetzen. Dafür wolle er sich in Zukunft noch mehr Zeit nehmen. Beckmann war seit 1992 Sportchef beim Privatsender Sat 1 und moderierte dort neue Sportsendungen wie „ran“ und „ranissimo“. Bei der „Sportschau“ ist er seit 2003 im Einsatz. Für die ARD war er von 1999 bis 2014 auch als Talkmaster aktiv. (dpa)

