CD-Tipp Baumgeister am Schwanensee Märchenhaft – die Schwestern Mari und Momo Kodama spielen Partien aus Balletten von Tschaikowsky am Klavier.

Tschaikowsky: „Schwanensee“ u. a. – Ballettsuiten für Piano-Duo, Mari & Momo Kodama. Pentatone

Für Japaner sind „kodama“ Baumgeister, mysteriöse Wesen aus der Sagenwelt, die menschliche Gestalt annehmen können. Die Schwestern Mari und Momo Kodama, in Osaka geboren, aber in Europa aufgewachsen, geistern schon seit vielen Jahren durch die Musikwelt. Wie versponnen, verträumt ihr Klavierspiel sein kann, aber auch zu welch faszinierender Virtuosität die beiden fähig sind, beweisen sie mit einer zauberhaften Tschaikowsky-CD, die sich bestens als Geschenk eignet.

Die Melodien stammen aus „Dornröschen“, „Nussknacker“ und „Schwanensee“, den weltberühmten Balletten, und sind allesamt Hits der Klassik. Hier erklingen sie jedoch nicht in den gängigen Orchesterversionen des großen Russen, sondern in jenen Fassungen, die Rachmaninow, Arensky, Langer und Debussy geschrieben haben – Adaptionen für vier Hände am Klavier oder für zwei Klaviere.

Ballettfreunde wissen, dass die Tänzer 99 Prozent der Proben ohnehin zu Klavierversionen absolvieren. Hier aber wird große Kunst daraus, subtil formuliert, sehr elegant und mitunter geradezu zärtlich ausgespielt, mit erhabenen Momenten. Nicht nur die Tastenkunst der Kodama-Schwestern fasziniert – es ist auch eine sehr klangschöne Aufnahme. Die CD kann man wahlweise stereo oder, auf SACD-Playern und über Heimkinoanlagen, im Mehrkanal-Raumklang hören. Wer der Fantasie Lauf lässt, sieht sie tanzen, die Feen, Elfen und Geister.

