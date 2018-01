Bachs Echo und Mozarts Kugel Die älteste Musikreihe Sachsens feiert in Dipps Jubiläum. „Echo“-Preisträger Helmut Branny möbelt sie auf, holt Virtuosen, die Kirche und Schulen ins Boot.

Helmut Branny gibt der Traditionsreihe „Meisterinterpreten“ mit neuen Ideen eine Zukunft. © Matthias Creutziger

Mit Bach durchs Jahr – auch wenn es gar nicht seine Musik ist, die erklingt. Schließlich hat der Thomaskantor viele Komponisten beeinflusst. Und so startet der 2018er-Jahrgang der Konzertreihe „Meisterinterpreten“ am Sonntag im Dippoldiswalder Kulturzentrum „Parksäle“ mit „Bach und dessen Echo“. Das Grundmann-Quartett, das den „Gesang“ der Oboe mit klassischem Streichtrio auf historischen Instrumenten verbindet, wartet mit Bach als Urquell und Musik aus mehreren Jahrhunderten auf. Von Sohn Johann Christian Bach führt die Klangspur über Georg Druschetzky und Mozart bis zu Schostakowitsch. „Das mag auf den ersten Blick überraschen“, sagt der Chef der „Meisterinterpreten“, Helmut Branny. „Doch beim Hören findet man viele reizvolle Bezüge.“

Acht weitere, facetten- und abwechslungsreiche Konzerte bietet die Reihe in diesem Jahr und schmückt so ein bisschen mit das 800-Jahr-Fest von Dippoldiswalde. Dabei feiern die „Meisterinterpreten“ selbst 40-jähriges Bestehen. Es ist damit die älteste ununterbrochen laufende Musikreihe in Sachsen und einer der wenigen Kulturleuchttürme im Osterzgebirge.

Der Musiklehrer Wolfgang Mende hatte sie 1978 initiiert und über Jahrzehnte viele Größen aus Oper und Konzert nach Dipps geholt. Der Staatskapellmusiker und Hochschulprofessor Helmut Branny übernahm sie vor Jahresfrist und möbelt sie auf. Er, der mit seinem Ensemble Kapellsolisten schon „Echo“-Preisträger wurde, kombiniert starke Säulen der Reihe wie Klavier- und Liederabende mit Orchester- und Kammerprogrammen. Er gibt traditionell Künstlern der Region ein Podium. So wird Publikumsliebling Peter Rösel hier Mozart spielen, die Semperopernsängerin Christiane Hossfeld Lieder von Richard Strauss interpretieren und das Ensemble Philharmonic Brass sein Blechreiz-Programm von Barock bis Dixieland feiern. Und das meisterliche Sächsische Vocalensemble gestaltet mit den Kapellsolisten das Adventskonzert – natürlich auch mit Bach.

Doch Branny engagiert auch internationale Stars wie das Aris Quartett, ARD-Preisträger und „eine der herausragenden Streichquartettformationen der jüngeren Generation“. Dieses Ensemble musiziert Beethoven und Schumann technisch perfekt und mit hoher Klangkultur.

Die neue Mischung und die freundlich-verbindliche Art von Branny und seinem Team kommen an. Das Publikum der Reihe, die von Stadt und Kulturraum finanziert wird, wächst, auch dank eines flexibleren Abo-Systems. Erste Sponsoren unterstützen den Verein, der die Reihe trägt und der sich an diesem Wochenende eine neue Satzung gibt. „Wir wollen stärker Institute der Region einbinden“, so der Chef. Er ist ein Netzwerker, nicht nur in der Musik, und einer, der kulturpolitisch denkt. Deshalb hält er den Kontakt zur Kirche, zur Musikschule und zum Gymnasium von Dipps für essenziell. „Von deren Potenzial könnten die ,Meisterinterpreten’ profitieren, ein größeres Publikum erreichen und um andere Farben bereichert werden.“

