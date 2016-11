TV-Tipp Auszeit beim Seitensprung

Während ihre Mutter Lena gerade mit Reporter Martin fremdgeht, ist Susanna (Lea von Acken) ihrem Vater Bodo (Roeland Wiesnekker) einfach nur dankbar: Er lässt die 15-Jährige zu einem Festival fahren. © SWR/Julia von Vietinghoff

Ihre Blicke treffen sich zuerst in der Straßenbahn, dann kreuzen sich ihre Bahnen im Hallenbad, schon ist es passiert: Lena und Martin haben sich rettungslos ineinander verguckt. Vorm Schwimmbad fallen sie wortlos übereinander her, trennen sich und hoffen auf ein Wiedersehen, das zufällig geschieht. Manchmal kommt die Liebe wie ein Donnerschlag, und zwar ganz altmodisch ohne Dating-App.

Wie zwei nicht mehr ganz junge, verheiratete Menschen urplötzlich aus allen Wolken fallen und einen Neustart wagen, davon erzählt in schöner Beiläufigkeit die bittersüße ARD-Romanze „Sag mir nichts“. Regisseur und Drehbuchautor haben glaubhafte Charaktere entworfen, die es sich erlauben, aus dem Hamsterrad des Alltags auszubrechen. Eine leise Komik zieht sich durch diese unspektakuläre Seitensprung-Geschichte, die ganz ohne peinliche Zoten auskommt.

Als der Zeitungsreporter Martin nach dem spontanen Seitensprung nach Hause kommt, warten da schon Ehefrau Solveig und die nervigen Schwiegereltern. Solveig will unbedingt schwanger werden und setzt ihren Mann gehörig unter Druck. „Zu spät, zu früh, komm doch mal richtig“, mault sie ihn nach einem vergeigten Quickie an. Martin interessiert sich mehr für seinen Job als für die Familie, da kommt ihm die Affäre mit der Fotografin Lena ganz recht. „Lass uns abhauen“, sagt Martin nach etlichen heimlichen Treffen in tristen Hotelzimmern zu Lena, aber der große Neuanfang entpuppt sich dann nur als kurzes Wochenende an der Ostsee. Immerhin eine kleine Auszeit: „Ich habe alles vergessen, den ganzen Scheiß“, meint Lena und tanzt selbstvergessen am Strand. Dazu hören wir ein französisches Chanson. Es sind diese kleinen Szenen, die Kleinerts Film auszeichnen.

Dazu kommen starke Darsteller. Ronald Zehrfeld verkörpert den introvertierten, aber ehrgeizigen Martin überzeugend zurückhaltend, während die Berliner Theaterschauspielerin Ursina Lardi eine vom Liebesglück entflammte Frau spielt. (dpa)

„Sag mir nichts“, 20.30 Uhr, ARD

