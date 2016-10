Ausweglose Enge An den Landesbühnen Sachsen wird die Oper „A Streetcar Named Desire“ zu einem fesselnden Erlebnis.

Der schmalbrüstige Patriarch (Paul Gukhoe Song) rastet aus, wenn sich etwas seiner Kontrolle entzieht. Auch Blanche ist nicht vor ihm sicher. Gesungen wird sie von Kerrie Shephard-Klein, die kurzfristig für die erkrankte Stephanie Krone einsprang. © Hagen König

Am Ende großer Jubel begeisterter Zuschauer. Davor standen zweieinhalb Stunden bedrückende Milieustudien auswegloser Enge, in der selbst verrückte und pervertierte Ausbruchsversuche den Anschein von Hoffnung hatten: Endstation Sehnsucht. Die Landesbühnen interpretieren die Oper von André Previn nach Tennessee Williams Drama „A Streetcar Named Desire“ als eine Geschichte von packender Dichte und unausweichlicher Faszination, auch wenn die Story kaum einen Schritt vorangeht und die Welt, in der sie spielt, ein halbes Erdenrund und ein halbes Jahrhundert und damit weitab liegt.

New Orleans um 1950. Stanley und Stella Kowalski haben sich eingerichtet in ihrer schäbigen Kleinstwohnung und in einer Ehe, in der guter Sex über die alltäglichen Enttäuschungen, Erniedrigungen und Übergriffe hinweghilft.

Regisseur und Ausstatter Sebastian Ritschel lässt Wohnküche, Bad und Schlafzimmer immer und immer wieder um sich selbst rotieren. Auch nachdem Blanche, Stellas extravagante Schwester, das fragile System durcheinanderbringt. Sie nimmt sich einen Platz, der nicht da ist, mokiert sich über die Enge, obwohl die Weite, aus der sie kommt, ihr längst genommen ist. Stück für Stück entblättert sie ihre geschundene Seele, die aus der unerträglichen Realität in absurde Träume und verzerrte Erinnerungen flieht. Hier hat Ritschel im oberen Teil der Drehbühne eine gazeverhangene, bunt beleuchtete Sehnsuchtslandschaft eingerichtet, deren farbige Lichter auch durch Boden und Wände der realen Wohnenge scheinen.

Schon allein diese sprechende Bühnenbildlösung macht den Theaterabend in Radebeul zum Erlebnis. Dazu kommt eine packende Musik von ungeheurer Dichte und Farbigkeit, die von der Elbland Philharmonie Sachsen, geleitet von Jan Michael Horstmann, als Soundtrack unter die Geschichte gelegt wird. Sie erzeugt eine Atmosphäre der Enge und zeigt die Absurdität pervertierter Sehnsüchte. Sie swingt zu den Hoffnungen, schwelgt in gefühligen Momenten, treibt die Dramatik und explodiert zu den Ausbrüchen.

Gekrönt wird der Abend durch die genau geführten, durchweg überzeugend spielenden Protagonisten, die bis ins Detail und mit jeder Faser glaubwürdig ihre merkwürdigen Figuren auf dieser Endstation darstellen.

Dabei gibt es keinen, mit dem man sich identifizieren kann oder mit dem man tauschen möchte. Bestimmt nicht mit Stella, die ihre Jugendträume ad acta gelegt hat und sich die Ehe mit Stanley schönredet. Miriam Sabba zeigt die zwischen Schwestern- und Gattenliebe Aufgeriebene, bei der sich plötzlich verschüttete Wünsche offenbaren. Ihr Mann Stanley hat seine kleine Welt so gut im Griff und reagiert wie ein verwundetes Tier, wenn sich etwas seiner Kontrolle entzieht. Paul Gukhoe Song gewinnt dem Zuschauer fast Verständnis für den schmalbrüstigen Patriarchen und seine gewalttätigen Ausraster ab. Und wie hilflos unselbstständig ist dieses große Kind Harold „Mitch“ Mitchell, das die Extravaganzen der Blanche wie Drogen schluckt. Christian S. Malchow zeigt den großen Mann als einen, der zu klein ist, den vielleicht letzten Ausweg zu finden. Sie alle sind eingebettet in ein ambitioniertes Ensemble, und sie tragen ihre Hauptdarstellerin, die in der Premierenwoche kurzfristig eingesprungene Kerrie Sheppard-Klein. Sie ist eine fesselnde, faszinierende Blanche, die ihre Geheimnisse wie in einem guten Krimi nur in Kleinstportionen preisgibt. Sie lässt Abstoßendes schön und Böses gut scheinen. Ihr zählt die Realität weniger als die Magie, der Zauber des Vorstellbaren. Wie sie immer wieder alle Sympathien verspielt, wenn man mit ihrer Arroganz, ihrem Egoismus und ihrer Rücksichtslosigkeit konfrontiert wird! Und im Moment darauf empfindet man Furcht und Mitleid mit dem, was diese Frau erlebt und mitgemacht hat.

Kerrie Sheppard zerstört die kleine, heile Welt ihrer Schwester und ist zugleich ihr Hoffnungsschimmer. Sie ist vollkommen verrückt und reif für die Anstalt und doch würde man ihr eine schöne Insel ihrer Träume wünschen. Und wenn der Doctor am Schluss die fast Besiegte mit einem charmanten Kompliment fängt und sie ganz naiv gesteht, dass sie immer allen Männern geglaubt hat, möchte man, dass ihre Sehnsucht nicht die Endstation ist.

Frenetischer Jubel trotz vieler freier Plätze zur Premiere. Wer nach Radebeul fährt, sollte wissen, dass ihn keine leichte Kost erwartet. Aber ein fesselndes wie anregendes, sehens- und hörenswertes Theatererlebnis. Möge das Publikum so viel Mut haben wie die Macher.

Wieder am 16. Oktober, 19 Uhr; 20. Oktober; 14. und 19. November, jeweils 19.30 Uhr

Kartenbestellung unter: 0351 8954 214

zur Startseite