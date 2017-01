Ausruhen und Geld drucken Die deutsche Popindustrie macht satte Gewinne, aber wenig, um Innovationen zu fördern. Das rächt sich irgendwann.

Diese drei sind die erfolgreichsten deutschen Pop-Musiker des Jahres 2016 : Udo Lindenberg liegt dabei vor Helene Fischer (r.) und Andrea Berg. © dpa

Die hiesige Musikindustrie feiert gerade, dass sie im vergangenen Jahr wieder – und damit zum vierten Mal in Folge – bei den Verkaufszahlen zugelegt hat. Ging es bis 2012 kontinuierlich bergab, ist seitdem der Trend gekippt. Zuletzt hüpften die Umsätze der Plattenfirmen rauf auf satte 1,58 Milliarden Euro. Am meisten Geld wurde wieder mit CDs verdient, die etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes einspielten. Allerdings mit klarer Kurve nach unten: Im Vergleich zu 2015 ging in Deutschland fast ein Zehntel weniger CDs ab.

Die große Zeit der Downloads ist, kaum als solche angekündigt, schon wieder vorbei. Knapp 20 Prozent weniger bedeuten nur noch etwas mehr als zwölf Prozent Marktanteil. In diese Absatzzahlenregion rückt langsam ein vor Jahren bereits totgesagtes Medium wieder vor. Denn weiterhin macht sich die gute alte Schallplatte dicke und legt um 41 Prozent zu. Was allerdings nur 4,5 Prozent Anteil am Gesamtmarkt ausmacht. Doch von nullkommairgendwas auf 4,5 ist ja schon mal ein respektabler Sprung.

Den größten Satz nach vorn machte jedoch im Vorjahr das Geschäft mit der Musik, die gar nicht mehr wirklich verkauft wird. Bei Streamingdiensten wie Spotify, Apple Music oder Deezer hören die Nutzer meist nur einzelne Songs, ohne sie zu speichern, geschweige sie sich mittels irgendeines Mediums ins Regal zu stellen. Immer mehr Deutsche finden das völlig in Ordnung – und bescherten dieser Absatzform ein Jahresplus von 73 Prozent; fast ein Viertel der 2016 in Deutschland konsumierten Musik wurde also nur flüchtig im Internet angehört.

In Skandinavien ist der Streaming-Anteil noch wesentlich größer. In England, wo sich die Industrie mit einem Gesamtwachstum von anderthalb Prozent zufriedengeben muss, wird weit mehr als ein Drittel aller Musik – über zehn Prozent mehr als hierzulande – gestreamt.

Die Branche schöpft daraus sogar ganz neue Hoffnung. Geoff Taylor, Chef des Verbandes der britischen Musikindustrie (BPI), erklärte: „Gerade die gestiegene Nachfrage nach Vinyl zeigt die anhaltende Popularität von Musik auf physischen Formaten. Die Konsumenten mögen es, neue Musik über Streaming zu entdecken, sie sind aber ebenso geneigt, später auf LP oder CD zu kaufen, was ihnen gefällt.“ Schließlich sei Musik weiterhin etwas, das man gerne verschenke. Und ein simpler Downloadcode macht nun mal deutlich weniger her als eine fein umschleifte Platte oder CD.

Alte hier, Junge dort

Sind die Zahlen der deutschen und der englischen Musikbranche noch halbwegs vergleichbar und zumindest vom Trend her dicht beieinander, ist inhaltlich ein kolossaler Unterschied zu bestaunen. Die erfolgreichsten Künstler des Jahres 2016 in Deutschland sind Udo Lindenberg, Helene Fischer, Andrea Berg. Zweimal Schlager, einmal Altrocker. Im Vereinten Königreich liegt Adele vor Coldplay und den Herren Michael Ball und Alfie Boe, die mit ihrem Musical-Duett-Album „Together“ einen Überraschungshit landeten. Somit gehen immerhin zwei von drei Platzierten als eher jüngere Musiker durch, die (tendenziell) Musik für Jüngere machen.

Die jüngeren Konsumenten sorgten mit ihren Einkäufen zudem dafür, dass in den britischen Jahres-Top-Ten Justin Bieber, Little Mix, Drake sowie Jess Glynne auftauchen, also Künstler, die eher von den Unterdreißigjährigen bejubelt werden. In Deutschland folgen dem genannten Spitzentrio Metallica, die Böhsen Onkelz, die Rolling Stones, Andreas Gabalier, Adele, Sarah Connor und David Bowie. Als junges Thema geht da eigentlich nur Adele durch. Eigentlich. Denn Schlager und Rock aus bejahrter Kehle machen bei uns selbst Schulkinder glücklich. Gut möglich, dass das jüngste Helene-Fischer-Double seine Wochentage brav im Kindergarten rumbringt.

Weil Schlager brummt, wird eifrig nachgelegt. Von allen Plattenfirmen, die entsprechendes Personal aufbieten können. Und sicherheitshalber lässt man selbst in einer Castingshow nach Nachwuchs fürs eher seichte Musikgewerbe suchen. Wie sonst ist zu verstehen, dass Schlagerheldin Michelle bereits im zweiten Jahr bei DSDS hilft, Kandidaten auszusieben?

In anderen Stilabteilungen dieses Geschäfts sieht es nicht besser aus. Statt wie früher Spürnasen in die entlegensten Klubs zu schicken, wo diese – mit etwas Glück – Überraschendes auftun, züchtet man heute lieber Klone. Landet der eine Konzern mit einer halbwegs neuen Masche einen Treffer, basteln sich die anderen flugs etwas Ähnliches zurecht. Kaum war Unheilig aus der Gothic-Nische in die helle Welt der höchsten Absatzahlen abgeflogen, zerrte die Konkurrenz ihre eigenen Dunkelbarden ins Rampenlicht. Davor war es der Mittelalterrock, der Böse-Buben-Rap, jetzt ist es der weinerliche Pseudolyrikpop junger deutscher Männer.

Schwer zu sagen, wer den Anfang machte. Den Boden bereitete auf jeden Fall Xavier Naidoo, der Ende der Neunziger als Erster mittels samtener Stimme Weltschmerzesoterikreime auf soulige Wohlfühlklänge setzte. Mit großem Erfolg und einem noch viel größeren Heer an Epigonen. Die kamen so nach und nach aus ihren Studierstuben und vermehrten sich rasant: Laith Al-Deen, Tim Bendzko, Clueso, Andreas Bourani, Philipp Poisel, Johannes Oerding, Max Giesinger, Mark Forster, Gregor Meyle, Joris sind dabei nur die Speerspitzengruppe. Apropos Gruppe: Bands bekommen diesen verwechselbaren Sound ebenfalls lupenrein hin, AnnenMayKantereit haben es bewiesen. Zigfach aufgegossen, schrecklich ausgelaugt, aber immer noch gut zum Geldverdienen. Noch.

Das Land hat Tausende große Talente mit innovativen Ideen, sicherlich mindestens so viele, wie in den Probekellern Großbritanniens rumwerkeln. Nur werden sie dort regelmäßig entdeckt. Als aktuellstes Beispiel taugt Rory Graham alias Rag ’n’ Bone Man. Erst im vergangenen Sommer ins Bild gerückt, hielt er sich mit seinem Song „Human“ elf Wochen auf Platz eins der Charts. In Deutschland! Wann schaffte ein Deutscher schon mal so etwas bei den Briten? Blöd, dass die dort nicht erkennen, wie unfassbar toll Helene Fischer ist.

Mit sich selbst zufrieden

Die hiesigen Plattenfirmen scheinen mit dem Binnenmarkterfolg zufrieden zu sein. Rundfunk plus Fernsehen fühlen sich ebenfalls nicht bemüßigt, Wagnisse einzugehen. Mit einer Ausnahme: Der NDR zauberte für den Eurovision Song Contest erneut eine Truppe unbedarfter Sangestalente aus dem Hut, die das Rennen um den letzten Platz spannend machen dürfte. Klar, halten wir vor der Welt ruhig verborgen, was wir eigentlich draufhaben.

Frances Moore, die Chefin des Weltverbandes der Musikindustrie, markierte jüngst den springenden Punkt. Allein auf mehr Konsum zu setzen, bringe die Branche nicht voran, schrieb sie. Für nachhaltiges Wachstum müssten die Plattenfirmen schon auch Innovationen und Kreativität finanzieren. Mal sehen, wann diese Botschaft in Deutschland ankommt.

