Ausnahmezustand beim großen Schubidu Für die Liebe tut Dieter Thomas Kuhn alles. Heroisch opfert die Schlagerikone am Elbufer dafür sogar ein Brusthaar.

Im Zeichen von Love, Peace und deutschem Schlager schlagern Dieter Thomas Kuhn und seine Kapelle am Freitag das karnevaleske Publikum bei den Filmnächten. © Andreas Weihs

Unbestätigten Gerüchten zufolge stieg in der vergangenen Woche der Umsatz in Second-Hand-Läden auf ein Rekordniveau. Schlaghosen und Hemden in den auffälligsten Farben sollen dabei reißenden Absatz gefunden haben. Außerdem wird gemunkelt, dass der Aktienwert diverser Plateauschuhkonzerne in die Höhe schoss und auf den umliegenden Sonnenblumenfeldern extra Ernteschichten eingelegt werden mussten. Und das alles wegen eines Mannes: Dieter Thomas Kuhn.

Einmal mehr gastierte der 52-jährige Schwabe in Dresden. Zusammen mit seiner „Kapelle“ ließ Kuhn am Freitag einen Hauch von Woodstock über den Filmnächten am Elbufer schweben. Ausgelassenheit lag schon vor Konzertbeginn in der Luft. Endlich wieder einmal aus dem Alltag ausbrechen, dachte sich das Gros der mehr als 4 000 Konzertbesucher und hübschte sich modisch so auf, wie es sonst nur zur Karnevalszeit üblich ist. Je höher die Schuhe, je weiter der Schlag, je voluminöser das Toupet, je greller und glitzernder das Outfit, desto weniger fielen Mann und Frau auf. Im Ausnahmezustand wird das Anormale zur Normalität.

Aber selbst diejenigen, die in ganz normaler Kluft antanzten, konnten sich dazugehörig fühlen. Denn Dieter Thomas Kuhn ist im Auftrag der Liebe unterwegs, die bekanntlich keine Grenzen kennt. Für sie tat Kuhn alles, flirtete mit dem Publikum, tanzte eng umschlungen auf der Bühne mit der Damenwelt. Sogar eines seiner begehrten Brusthaare riss er sich dafür heraus. Mit einer derart heroischen Geste, dass ein kurzer Schockimpuls durchs Publikum zuckte. Für einen Augenblick verfiel es in Starre, schnappte hörbar nach Atem, schüttelte sich und machte dann so weiter, wie es kurz zuvor aufgehört hatte. Mit ausgelassener Feierei, angetrieben von Kuhn und seiner Kapelle.

Mit vollem Elan schwenkte die achtköpfige Kombo die Beine im Takt und schüttelte einen Schlager nach dem anderen aus der Hüfte. Freilich: Überraschungen gab es keine. Aber die wollte auch keiner. Die deutsche Musikseele liebt Altbewährtes und den Schlager abgöttisch. Mit aufgepeppten Klassikern wie beispielsweise „Griechischer Wein“, „Über den Wolken“, „Ti Amo“ oder „Ich war noch niemals in New York“ sorgte Kuhn auch in Dresden für das Heil der Musikseele. Zum Glück ist der alte Wein in neuen Schläuchen mit einer großen Portion Ironie durchsetzt. Ansonsten müsste die Hoffnung aufgegeben werden, dass die deutsche Musikseele entwicklungsfähig ist. Kuhn sei‘s gedankt.

