Ausgestorbene Telefonzellen – das gab’s früher nicht Nachdenklich und nostalgisch, poetisch und politisch: Der Leipziger Kabarettist Bernd-Lutz Lange betrachtet seine Zeit.

Bernd-Lutz Lange sammelt Widersprüche. © Aufbau Verlag

Dies ist eines der Bücher, auf die man sich freuen darf, ist doch der 72-jährige Leipziger Kabarettist und Autor Bernd-Lutz Lange seit Jahren für seine anschaulichen Erinnerungen bekannt, die so kurzweilig und amüsant wie tiefgründig sind. Schon in seinen Büchern „Magermilch und lange Strümpfe“ sowie „Mauer, Jeans und Prager Frühling“ hat er mit seinen Lesern Erinnerungen an Kindheit und Alltag in der DDR geteilt. Auch der Band „Das gabs früher nicht“, der am Dienstag erschienen ist, präsentiert einen geradezu unerschöpflichen Vorrat davon; mit hohem Wiedererkennungswert für das Publikum.

Schon der Buchumschlag – Lange mit Smartphone in einer Telefonzelle – macht die Diskrepanzen und Widersprüche deutlich, denen er in diesem Buch nachgeht. Bernd-Lutz Lange dürfte zur letzten Generation gehören, die nie vorher wusste, was der Weihnachtsmann bringen würde und das Geschlecht des gezeugten Kindes erst nach der Geburt erfuhr. Nicht nur seine Gedanken über heutige Gepflogenheiten bei der Kindererziehung werden manchem ein Schmunzeln entlocken.

„Das gabs früher nicht“ – das gilt für Schnittblumen im Dezember wie für Selfies, für nahezu ausgestorbene Telefonzellen, vor denen man Schlange stand, für Kaufhaus-Gedudel und Lichtsmog. Das allgegenwärtige „Hallo“ als Begrüßung kommt ebenso vor wie das vergebliche Winken zum Abschied an Zügen, in denen man kein Fenster mehr öffnen kann.

Ob Glatze oder Totenkopf, Graffiti oder Telefon, Geocaching oder Tattoo: Nichts ist vor Langes betrachtender Deutung sicher. Diese ist nicht zwangsläufig neu oder verblüffend, liest sich aber flott und regt dazu an, das Gelesene mit eigenen Gedanken zu ergänzen. Lange wuchs auf mit dem Satz „Das gehört sich nicht“ und mit offenen Haustüren. Jetzt entrüstet er sich darüber, dass sich bei offensichtlichen Unsitten heute niemand mehr geniert und mit den digitalen Medien auch die Distanzlosigkeit bei Entgleisungen aller Art Einzug hielt.

Pfingstochsen nach Ostern

Bernd-Lutz Lange kam 1966 erstmals auf die Bühne, spielte seit 1978 als Berufskabarettist und war einer der prägenden Mitgestalter Leipzigs bei der politischen Wende nach 1989. Fast ein halbes Jahrhundert lang begeisterte er sein Publikum, bis er sich vor zwei Jahren im Beisein langjähriger Weggefährten von der Bühne verabschiedete. Doch deutlich gibt er sich als Kabarettist zu erkennen, wenn er etwa über Begriffe wie Kaisergemüse nachdenkt, den Amtsschimmel in Dienstvorschriften wiehern hört oder vorschlägt, die Lücke zwischen Ostern und Weihnachten mit verkaufsintensiven Schokoladenfiguren wie Pfingstochsen zu schließen.

Lange reitet auch gern ein bisschen herum auf Dingen, die ihm unbegreiflich erscheinen, wie frei verkäufliche Grundstücke auf dem Mond. Er rechnet nach, wie viel Lebenszeit man dem Fernseher opfert, wie viel Umsatz Fitnessstudios und Schönheitschirurgen machen und wird ziemlich deutlich, wenn es um Vegetarier oder die individualisierte Gesellschaft der Gegenwart geht.

Nachdenklich und nostalgisch, poetisch und politisch sind seine Sentenzen. Mit Vorliebe zitiert er Hans-Joachim Maaz („Die narzisstische Gesellschaft“), die „Deutsche Sprachwelt“ oder seine Tageszeitung. Die letzten Kapitel lesen sich auch als Appell, angesichts schwindender Gewissheiten und der zunehmenden Schnelligkeit, die das Gestern vom Heute trennt, die Gerechtigkeit nicht aus den Augen zu verlieren.

Bernd-Lutz Lange: Das gabs früher nicht. Aufbau Verlag, 349 Seiten, 19,95 Euro

Lesungen am 30.10., 19.30 Uhr, im Tom-Pauls-Theater Pirna, am 31.10., 19.30 Uhr, im Film-Theater Ebersbach

