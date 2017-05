Aus vollen Registern Ein sattes Menü bot das London Philharmonic Orchestra beim Doppelauftritt in Dresden.

Steven Isserlis © PR

Neugier dürfte es auf beiden Seiten gegeben haben. Ein üppiges Programm für zwei Abende hatte das London Philharmonic Orchestra bei seinem ersten Auftritt bei den Musikfestspielen im Gepäck. Beide Dresden-Abende Anfang der Woche waren ausverkauft. Das Publikum feierte ein Orchester von frappierender Homogenität. Spielfreude lässt sich aus hochkonzentrierten Gesichtern oft kaum lesen – zu hören war sie sehr wohl und dürfte einen besonderen Grund gehabt haben: Dresdens Kulturpalast, der Musikern eine exzellente Rückmeldung gibt. Dem Ruf des weltbekannten Londoner Klangkörpers kann ihre Heimstätte, die Royal Festival Hall, nicht folgen. Die Akustik des Nachkriegsbaus am südlichen Themseufer ist viel zu trocken.

Seit 2007 agiert Vladimir Jurowski als Chef des London Philharmonic Orchestra. Der 45-jährige Russe, der auch in Dresden studierte, zählt mittlerweile zu den meistgefragten Dirigenten. Am Pult der Staatskapelle in der Semperoper beglückte er zuletzt im Januar. Jeweils mit Michail Glinka eröffnete er im Kulturpalast tief aus russischer Seele. Hier war es die nobel-geschmeidige Walzer-Fantasie h-Moll, da eine ausgesprochen sinnliche „Erinnerung an eine Sommernacht in Madrid“.

Über Gustav Mahlers vierter Sinfonie lag ein straffer Bogen. Der hielt sehr ruhiger Bewegung stand, ließ das Abgründige und Schauerliche intensiv wirken, das dem fröhlichen Gebaren zugrunde liegt. Bis hin zu jenem „Himmlischen Leben“, das Sofia Fomina im Finalsatz mit kraftvoller wie schlank geführter Sopranstimme sang. Den zweiten Abend ließ Jurowski in die 15. Sinfonie von Schostakowitsch münden, gab dessen „Letzter“ einen plausiblen Tonfall. Ein Tonfall zwischen Abgeklärtheit und Resignation, in dem auch die in ungewöhnlicher Fülle benutzten Zitate einen schlüssigen Platz bekamen.

Die Solokonzerte beider Abende hatten es auf spezielle Art in sich. Jan Lisiecki spielte nicht einfach. Vielmehr stürmte er durch Chopins erstes Klavierkonzert. Feinstes musikalisches Empfinden, entstaubende Anschlagskultur und unerschöpfliche Energie machten den Auftritt des 22-Jährigen zu einem atemberaubenden Erlebnis. Lisiecki dürfte zu den erinnerungswürdigsten Solisten dieser Festspiele zählen.

Und er darf sich der Anerkennung des Cello-Kollegen Steven Isserlis sicher sein, dem Nachwuchsarbeit Herzenssache ist und der unter anderem dafür den diesjährigen Glashütte-Original-Musikfestspielpreis erhielt. Der Brite komponiert, spielt und schrieb zwei Bücher für Kinder. Mit so sperriger Musik wie dem Prokofjew-Konzert, das er in Dresden bot, dürfte er bei den Jüngsten vorsichtig sein. Kinder seien glücklich, wenn sie Mozart sängen, sagte Isserlis in seiner Dankesrede. Kinder begeistert hätte der „Song of the Birds“, ein katalanisches Volkslied, das der 58-Jährige als Zugabe auf seinem edlen Stradivarius-Cello sang. Mit Isserlis ging der mit 25 000 Euro dotierte Preis erstmals an einen Cellisten.

