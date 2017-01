Aus den Ritzen steigt der Wahn Die Leipziger Schriftstellerin Katharina Bendixen erzählt von einer jungen Frau, die in Ungarn einen Neuanfang wagt.

Katharina Bendixen kann drohendes Unheil beunruhigend suggestiv heraufbeschwören. Keine Sekunde kann sich der Leser entspannt zurücklehnen bei dieser Lektüre. Schon auf den ersten Seiten gibt es eine diffuse Unwucht zwischen der Romanheldin und der Welt, in der sie landet. Die junge Frau kommt aus Deutschland nach Budapest, um ein Jahr bei Meike und Thomas als Au-pair-Mädchen deren Tochter zu hüten.

Meike ist eine viel beschäftigte und erfolgreiche Karrierefrau, die für einen Münchner Autokonzern die Personalabteilung in einem Zweigwerk in Ungarn aufbaut. Thomas ist ein netter Schluri, irgendwas zwischen Lehrer und Sozialarbeiter. Tochter Tabea war bisher in besten Händen bei der ungarischen Haushälterin, die auch Köchin und Zugehfrau ist und die von allen herablassend „gute Seele“ genannt wird.

Katharina Bendixen hat in ihrem ersten Roman alles richtig gemacht. Sie hat ihr außergewöhnliches Erzähltalent in eine strenge Form gebracht, die der befremdlichen Geschichte folgt. Nie tappt die Autorin in die Falle, Brüche oder Dissonanzen erklären oder gar glätten zu wollen. Bei ihr stimmt jedes Wort. Geschwätzigkeit gibt es nicht. Dabei schafft sie es, ihren eigenen Sound zu entwickeln und ihn von der ersten bis zur letzten Seite durchzuhalten.

Mit jedem Satz ahnt man: Das geht nicht gut, trotz guter Seele. Die junge Frau aus Deutschland freundet sich mit anderen Au-pairs im Villenviertel an. Doch die Freundschaft existiert nicht wirklich. In ihrer Einsamkeit entwickelt die junge Frau fixe Ideen, die sie irgendwann für real hält: Dass Tabea nicht genügend isst und vor dem Hungertod gerettet werden muss. Dass Thomas ein Faible für sie hat und ihr bei der Rettung seiner Tochter helfen wird. Dass mit ihrer großen Liebe Julian daheim in Deutschland alles in Ordnung ist und er sie in Budapest besuchen wird, sobald Tabea zunimmt und dreizehn Kilo wiegt.

Während die private Wirklichkeit der jungen Frau immer brüchiger wird und aus den Ritzen Wahn und Obsessionen aufsteigen, verändern reaktionäre Kräfte die Politik und den Alltag in Ungarn. Die Umbrüche sind scheinbar nicht mehr aufzuhalten. Gewalt passiert. In der Autofabrik, deren Personalabteilung Meike nun leitet, und im Leben der jungen Frau, die ihren Au-pair-Job längst losgeworden ist, eskaliert die Lage vollends.

Katharina Bendixen, 1981 in Leipzig geboren, lebt dort als Autorin und Übersetzerin. Wer nicht auf ihr nächstes Buch warten will, dem seien derweil ihre Erzählbände „Der Whiskyflaschenbaum“ und „Gern, wenn du willst“ empfohlen. Und der Leipziger Verlag Poetenladen, der solche Raritäten im Programm hat.

Katharina Bendixen: Ich sehe alles. Verlag Poetenladen, 155 Seiten, 18,80 Euro

zur Startseite