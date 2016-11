Auf Spurensuche im Sudetenland Warum den tschechischen Dokumentarfilmer Martin Dusek das Thema Flucht und Vertreibung der Deutschen fasziniert.

Mit tschechischem Humor in die tschechisch-deutsche Vergangenheit: Regisseur Martin Dusek aus Ceská Lípa (früher Böhmisch Leipa) bastelte sich unter anderem aus Lederhosen und Auto-Blinklichtern eine sudetendeutsche Fantasie-Tracht.

Seriöse Geschichtsaufarbeitung oder Schwejk’sches Schelmentum? Beim jüngsten Filmfest Cottbus zeigte der tschechische Regisseur Martin Dusek seinen Dokumentarfilm „Mein Kroj“ („Meine Tracht“), in dem er auf humorig-ernsthafte Weise auch nach seiner eigenen Identität sucht. Wir sprachen mit ihm über den Stand des Themas Flucht und Vertreibung in Tschechien, den Sinn von Geschichtsaufarbeitung und die Bedeutung des deutschen Erbes in seiner Heimat.

Herr Dusek, auf dem Filmfest Cottbus wurde untersucht, wie unterschiedlich polnische und tschechische Regisseure die Zwangsausweisung ganzer Bevölkerungsgruppen während und kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges reflektieren. Warum gehört so ein Thema überhaupt noch auf die Leinwand?

Ich glaube, dass es vor allem für die Tschechen und die Polen wichtig ist, immer wieder darüber zu sprechen. Deutschland hat sich viel mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Vor allem die Westdeutschen haben sich mit ihrer Geschichte ausgesöhnt. Wenn aber öffentlich über aktuelle Herausforderungen wie die Flüchtlinge gesprochen wird – und das sage ich auch vor dem Hintergrund der Erfolge der AfD in Ostdeutschland –, dann gleicht die Meinung vieler Ostdeutscher oft noch der von Osteuropäern wie Polen und Tschechen. Und für die ist die Geschichtsaufarbeitung auf jeden Fall noch sehr wichtig.

Warum wurde die Vergangenheit dort nicht ausreichend aufgearbeitet?

Im früheren Ostblock hatten die Kommunisten ihre ganz eigene Geschichtsauslegung. Und wenn man sich beispielsweise das Verhältnis zwischen Tschechen und Polen ansieht, dann merkt man schnell, dass es da fast keine Beziehung gibt. Weder zwischen den Menschen noch zwischen den Staaten. Das ist bei Deutschland anders.

Können Sie das erklären?

Für die Tschechen ist Deutschland wirtschaftlich und gesellschaftlich wichtig, weil die Menschen hier über ihr Verhältnis zu den Deutschen auch sich selbst definieren. Die Tschechen haben einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Deutschland und den Deutschen. Und die Identität der modernen Tschechischen Republik ist unsicher und unklar. Bei uns hören die Menschen immer seltener auf vernünftige Stimmen. Es ist zwar schön und gut, die Geschichte aufzuarbeiten. Bei uns stellt sich aber die Frage, wer überhaupt hinhören würde, wenn es um solche Themen wie die jüngste Geschichte geht.

Was prägt aus Ihrer Sicht das deutsch-tschechische Verhältnis?

Auf die Geschichte bezogen sind es vor allem zwei Dinge, die das deutsch-tschechische Verhältnis prägen: Erstens gibt es eine außergewöhnliche Verbindung zu den Deutschen, weil bei uns die Intellektuellen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts Deutsch gesprochen haben. Erst danach wurde die tschechische Identität „wiedergeboren“

Und zweitens?

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich die Tschechoslowaken, vorgeblich als Strafe für das vorherige Zerschlagen der Tschechoslowakei, ihrer Deutschen entledigt. Und für die tschechischen Nationalisten war es der perfekte Moment, ihren Traum zu erfüllen und das „deutsche Element“, das über Jahrhunderte im Land vertreten war, zu löschen. Dadurch fehlen in den geplünderten und verlassenen Grenzregionen heute die Menschen. Das sind ganz komische Zonen, in denen niemand mehr eine Beziehung zur Landschaft und zur Geschichte hat oder sich für öffentliche Angelegenheiten interessiert.

Warum haben Sie sich in Ihrem Film aus Lederhosen, Auto-Blinklichtern und Kniestrümpfen eine Fantasie-Tracht gebastelt und darin dann das Sudetentreffen in Augsburg besucht?

Ja, ich habe auch sudetendeutsche Wurzeln. Mein Opa Leo war halb Deutscher und halb Tscheche. Der Auslöser für den Film war aber die Tatsache, dass es in meiner Geburtsstadt Ceská Lípa, früher Böhmisch Leipa, einen Festumzug gegeben hat und dort eine Tracht präsentiert werden sollte, die die tschechischen Stadtväter für unseren Ort erfunden hatten. Das fand ich sehr kurios. Und habe mich deshalb beim Sudetentag auf die Suche nach unserer tatsächlichen Tracht gemacht.

Provokant gefragt: Warum sollten die Menschen in Ceská Lípa ihre jüngste Geschichte überhaupt kennen?

Die Städte und Orte im tschechischen Grenzgebiet unterdrücken ihre deutsche Vergangenheit. Meine Eltern haben beispielsweise ihr Leben lang im Museum von Ceská Lípa gearbeitet. Dort stehen überall Zeugnisse der Deutschen, alte Betten oder Möbel. Aber nirgends steht geschrieben, dass bei uns früher Menschen gelebt haben oder es eine Minderheit gab, die eine andere Sprache gesprochen hat. Das war nie in einer der Ausstellungen präsent.

Und in Ihrer eigenen Familie?

Selbst da wurde das Schicksal der Sudetendeutschen nicht thematisiert. Mein Großvater hat immer mit einem Akzent gesprochen und einige Worte falsch dekliniert. Trotzdem ist mir als kleiner Junge niemals in den Sinn gekommen, das könne etwas mit der Geschichte zu tun haben. Wenn es in unserem Wochenendhäuschen hieß, die Teller oder andere Dinge seien noch „von den Deutschen“, habe ich immer gedacht, die hätten das wohl während des Krieges dagelassen. Selbst ich habe erst sehr spät erfahren, dass es die Sudetendeutschen und die Vertreibung überhaupt hier gegeben hat. Und dass Opas Schwestern 1968 in die Bundesrepublik übergesiedelt sind. Darüber wurde einfach nicht geredet.

Wie bewerten denn die Tschechen die Sudetenthematik?

Unterschiedlich. Ich habe 2004 meinen ersten Film zu diesem Thema mit dem Titel „Poustevna. Das ist das Paradies“ im Sudetengebiet gedreht. Da erklärte mir ein Kollege auf dem Weg zu den Dreharbeiten, dass die Deutschen die Vertreibung verdient hätten. Aber als er sich im Laufe unserer Dreharbeiten dann näher mit dem Thema beschäftigt hat, begann er darüber kritischer zu urteilen. Inzwischen würde ich sagen, dass der intellektuellere Teil der Bevölkerung in Tschechien das Thema der Sudetendeutschen verarbeitet und die Schuldfrage für sich geklärt hat.

Das Gespräch führte Barbara Breuer.

