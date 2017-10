Auf Höllenstraßen zum Himmels-Blues Im ausverkauften Kulturpalast lief der singende Gitarrist Chris Rea trotz seiner vielen Gebrechen zu großer Form auf.

Äußerlich noch gezeichnet von dem Schlaganfall, den er im vergangenen Jahr erlitten hatte, spielte Chris Rea (r.) im Dresdner Kulturpalast dennoch groß auf. © Ronald Bonß

Für Chris Rea hängt in den glücklichsten Momenten der Himmel nicht voller Geigen, bei ihm müssen es offensichtlich Gitarren sein. Und so ließ der 66-jährige englische Musiker für sein Konzert im Dresdner Kulturpalast die Bühne entsprechend ausstaffieren: übergroße Sperrholzattrappen links und rechts, vier echte Gitarren in luftiger Höhe und zwischen allem eine Videowand, über die vor allem bewegte Bilder von nächtlichen Straßen und fahrenden Autos flimmerten. Das über 40 Jahre lang gewachsene Werk des Hobby-Rennfahrers Rea ist schließlich auch voller Songs, die sich schon im Titel oder doch wenigstens in ihrer Grundaussage auf den Straßenverkehr in allen denkbaren Facetten beziehen.

Seine aktuelle Platte „Road Songs for Lovers“ kommt schon fast wie ein Konzeptalbum daher; logisch, dass er auch sein schon lange ausverkauftes Konzert am Mittwoch mit ein paar neuen Straßen-Liedern bestritt. Doch erst sein fast schon monumental brandender Klassiker „The Road to Hell“ kickte das Publikum förmlich aus dem Gestühl. Stehend feierte die Mehrheit im Saal anschließend die als Zugabe gereichten Hits „On the Beach“ und „Let’s Dance“. Ein einziges Klatschen, Nicken, Oberkörperwippen, doch tanzen wollte niemand so recht. Was – zumindest im Parkett – ganz sicher dem schepprigen Sound geschuldet war, der während der gesamten, gut anderthalbstündigen Show gehörig auf die Spaßbremse drückte.

Dagegen zeigte sich Rea, der sich seit Jahren mit schweren Gesundheitsproblemen herumplagt und nach einem Schlaganfall im vergangenen Jahr körperlich durchaus gezeichnet ist, musikalisch in großer Form. Fielen seine Bewegungen auch etwas linkisch, die angedeuteten Hüftschwünge eher steif aus, saß die Stimme nahezu perfekt. Sein spezielles Timbre blieb also ohne Schaden, die Kraft erhalten. Als Gitarrist hatte Rea ebenfalls alles im Griff. Soli oder markante Riffs kamen punktgenau mit der optimalen Mischung aus Verspieltheit und Rock ’n’ Roll-Rotzigkeit daher. Dass er dem Blues nicht nur diverse Alben widmete, sondern ihn stets im Herzen trägt, bewies er mit besonders hingebungsvollem Spiel. Wofür ihm die reiferen Herren seiner Band das mehr als solide Klangfundament zulieferten.

Ein Mann, der dem Tod schon mehrfach von der Schippe sprang, entwickelt sicher einen ganz eigenen Humor. So sparte sich Rea verbale Kommunikation, zog stattdessen Grimassen, winkte fuchtelnd Richtung Rang, grüßte zum Schluss ein paar Fans mit rausgesteckter Zunge und hatte dennoch alle auf seiner Seite. Klassemusiker dürfen halt ein bisschen anders sein.

